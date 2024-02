Las Zonas Azules de Tenerife: cuando el ejercicio va más allá de la edad

Esta semana les voy a hablar de las Zonas Azules, pero no de esos espacios para el aparcamiento regulado en algunos municipios de los que también podríamos hablar otro día. Las llamadas Zonas Azules son regiones del mundo donde se sabe que las personas viven una vida larga y saludable. Se encuentran en diferentes partes del mundo y albergan poblaciones con una alta concentración de personas de más de 100 años. En estas áreas, los habitantes presentan tasas más bajas de enfermedades cardíacas, demencia senil y cáncer en comparación con el resto del mundo.

Lamentablemente, el norte de Tenerife no se sitúa entre las más destacadas como si lo son Ikaria, en Grecia, donde la dieta mediterránea rica en verduras y grasas saludables y con menos productos cárnicos, se relacionan con su mayor longevidad, o como ocurre en Okinawa (Japón), que alberga a las mujeres más longevas del mundo, con alimentos básicos como el boniato okinawense, la soja, la artemisa, la cúrcuma y la goya, que es un melón amargo.

La región de Ogliastra, en Cerdeña, concentra al mayor número de hombres centenarios del mundo y su dieta es baja en proteínas, lo que se asocia a menores tasas de diabetes, cáncer y muerte en menores de 65 años. Otra de estas zonas es Loma Linda (California), una comunidad con el mayor número de adventistas del Séptimo Día de los Estados Unidos. Su dieta se basa en cereales, frutas, frutos secos y verduras, y algunos de sus residentes viven 10 años más sanos que el promedio de los estadounidenses. Por último citaré la Península de Nicoya, en Costa Rica. Allí sus habitantes tienen la tasa de mortalidad de mediana edad más baja del mundo y la segunda concentración más alta de hombres centenarios.

Estas culturas han descubierto los secretos de vivir más y mejor a través de una dieta saludable, actividad física y una vida social activa. Pero ¿es ese el secreto de vivir más y mejor? Me he dado una vuelta por aquí para ver si somos capaces de llegar a ser una zona azul del planeta y he llegado a la conclusión de que más que una zona, a lo que debemos aspirar es a ser personas azules. A estas si podemos encontrarlas en cualquier lugar de nuestro territorio.

Zonas Azules / Marta Casanova

Julio Sánchez nació en el año 36. Es médico jubilado con cuarenta años de ejercicio principalmente en el municipio de La Orotava, aunque también pasó por San Juan de la Rambla o Vilaflor. Este catalán llegó a Tenerife hace nada menos que 60 años por amor. «Mi mujer también es médico y al casarme ya me quedé aquí», nos cuenta. Durante todos esos años ejerció como médico titular de Asistencia Pública Domiciliaria. Recuerda lo complicado que era en aquellos años visitar a los enfermos en lugares de muy difícil acceso a los que llegaba a trasladarse en burro e incluso había que transportar a los más graves en furgones porque tampoco había ambulancias. A pesar de todas estas dificultades, Julio valora sobre todo el trato personal con el paciente. «Antes veíamos primero al paciente y luego se pedían las pruebas pertinentes. Ahora es al contrario y se ha perdido mucha comunicación entre médico y paciente. La atención telefónica es un ejemplo de esa despersonalización en el trato», relata.

Julio recuerda también cuando se anunció la construcción del Hospital Universitario de Canarias, que muchos criticaban porque «era una megalomanía del político de turno y sin embargo hoy se ha quedado pequeño a pesar de contar con médicos y personal excelente». Reconoce también los avances médicos de estos años que han permitido «mejorar la calidad de vida y una mayor longevidad». «Antes mucha gente ni siquiera visitaba al médico y cuando lo hacía a veces ya era tarde. En los años 60 recuerdo a un señor que vivía en la zona alta de La Orotava y llegó a reconocer que no se había realizado una analítica desde el final de la Guerra Civil». Sobre el Hospital del Norte también se moja: considera que lo deberían haber construido en el Valle de La Orotava y no donde está.

Julio se encuentra en plena forma gracias a los ejercicios de pilates que practica con el entrenador Fran Tejera en su centro del Puerto de la Cruz, aunque reconoce que no fue por decisión propia. «Fueron mis hijos los que insistieron en la necesidad de comenzar a ejercitar la musculatura». Comenzó a acudir al gimnasio hace unos cinco años y desde entonces afirma que ha notado un gran avance en cuanto a su agilidad y fuerza. Con 88 años, su dieta es completa e incluye algunos vasos de vino y café.

Para su entrenador, «Julio es una fuente de inspiración para cualquier persona, independientemente de su edad». «Es constante, no falta a una clase y su carácter positivo y cordial favorecen esta evolución. Lo que más me impacta para su edad es el control motor y la fuerza que tiene a pesar de no llevar demasiados años practicando pilates», detalla. Fran recomienda «hacer deporte y a cualquier edad, aunque no se esté acostumbrado a ello y en este caso, siempre bajo la supervisión de un profesional y adaptado al nivel de la persona, a su capacidad física, forma de vida y con controles médicos previos para poder realizar los ejercicios de manera segura». «La práctica de pilates con máquinas permite un trabajo más personal, donde se realiza el control motor, la flexibilidad...».

Ana González, vecina de La Orotava, nació el mismo año que Julio y va a clases de mantenimiento en la Asociación de Vecinos Huerta del Moral dos veces a la semana. Antes de empezar esta actividad, que comparte con más de cuarenta mujeres de todas las edades, ya caminaba muchos kilómetros junto a varias amigas. Ana tampoco falla a sus clases a pesar de algunos dolores que cura con más deporte. Para ella, uno de los factores más importantes para sentirse bien es la actitud ante la vida. Se define como una mujer positiva a pesar de echar de menos a su marido y a muchas amigas que ha perdido en el camino. Anima a las personas de su edad a no quedarse en casa, a apagar la tele y moverse. En cuanto a su dieta principal, lo que no falta en su mesa es un buen plato de potaje de verduras a diario.

Su monitora es María Jesús Pérez. Imparte clases en varias asociaciones de La Orotava, a través de las áreas de Deportes y Bienestar Social e Igualdad. Considera que el deporte es una herramienta básica para todo el mundo, independientemente de su edad, pero en la etapa de la jubilación o prejubilación los beneficios que aporta son muy importantes sobre todo para la mejora de la coordinación, ritmo cardiaco, tonificación porque, aunque muchas personas consideran que caminar es suficiente, no lo es. Otro factor que María Jesús destaca es la parte emocional y social porque «también cura la soledad de muchas personas». «El hecho de pertenecer a un grupo, compartir esos ratos de deporte o las salidas que organizamos habitualmente es muy positivo. Con el ejercicio físico se liberan las hormonas del placer como la serotonina, dopamina o endorfina». María Jesús es feliz con el simple hecho de saber que sus clases ayudan a estas personas a estar más fuertes y evitar por ejemplo una mala caída que es un riesgo importante para quienes no tienen ni la fuerza ni el equilibrio que aporta el deporte.

La mayoría son mujeres

La mayoría de las personas mayores que asisten a estas clases son mujeres y el motivo para María Jesús es «un estereotipo muy enraizado que afortunadamente y con las políticas que se están llevando acabo sobre igualdad está cambiando». «Los pocos hombres que vienen a las clases se sienten en minoría y quizás es esta una razón para dejar de asistir. En los últimos años hemos visto cómo el papel de la mujer en el deporte es cada vez más importante sobre todo en disciplinas muy masculinizadas y también, al contrario. Como ejemplo podemos ver ya equipos mixtos de natación sincronizada o el auge del fútbol femenino y esto es muy positivo», matiza.

Isabel Toyos Menéndez es otra de sus alumnas que evita perder una de sus clases que complementa con otras sesiones de Taichí y relajación. Ella sí ha hecho deporte desde joven y, a pesar de los achaques de salud, continúa en la medida de sus posibilidades. Coincide con el resto en la importancia del aspecto social que le permite pasar un buen rato con un café antes de comenzar las clases, algo que ella define como una terapia de mujeres muy beneficiosa para su salud.

Ofelia Triana está a punto de cumplir los ochenta. Esta palmera lleva cuatro años en el norte de Tenerife desde que enviudó. Aparte de la gimnasia que practica en la asociación de La Orotava, le gusta el yoga y también acude a un taller de memoria organizado por la Cruz Roja junto a otras veinte personas de su edad. Ha encontrado en el deporte y la compañía que allí encuentra, una manera de sobrellevar el fallecimiento de su esposo y recientemente el de su hermana.

Josefina Navas tiene 74 años y vive en el Toscal, en el municipio de Los Realejos. Realiza entrenamientos con máquinas y controlado por su hija y entrenadora, Solimar Silva. Ella sí ha realizado ejercicio a lo largo de toda su vida y como su hija nos comenta «el objetivo es mejora la función física y la fuerza que es vital en estas edades sobre todo frente a posibles caídas». «El entrenamiento con pesas fortalece las conexiones entre los nervios y los músculos protegiendo las neuronas motoras en la médula espinal, algo esencial para el buen funcionamiento de nuestro organismo». Josefina quiere seguir siendo independiente a medida que se va haciendo mayor y su perseverancia es el regalo que ella misma ofrece para su propio bienestar con mucha voluntad a pesar de que no todos los días se tengan las mismas ganas.

El libro que leo estos días, Ikigai, nos habla de todo esto y en uno de sus capítulos sobre el arte de envejecer joven viene a demostrar cómo es necesario tener siempre una razón de ser. Este es el significado de Ikigai. Según los naturales de Okinawa, este es el motivo para levantarnos cada mañana. Una mente joven impulsa al individuo a buscar un estilo de vida saludable que retrasará el envejecimiento. Así que ya saben, a buscar su zona azul interior.

En la imagen de la izquierda, clases de mantenimiento en la Asociación de Vecinos Huerta del Moral, en el municipio de La Orotava. Sobre estas líneas, Julio Sánchez hace gimnasia bajo la supervisión de Fran Tejera en el centro de entrenamiento de Puerto de la Cruz. Son solo dos ejemplos de instalaciones en el norte de Tenerife donde las personas mayores realizan deporte para mejorar su salud.