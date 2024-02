Tenerife cuenta con rincones espectaculares que nos atrapan sin darnos cuenta. Tener la posibilidad de disfrutar del mar y la montaña con pocos minutos de diferencia es algo que no se puede hacer en todos lados y es una de las razones que atrae cada año a millones de turistas.

Muchas veces ocurre que, acostumbrados a tener esta riqueza natural a nuestro alcance, no disfrutamos de ella todo lo que deberíamos, pero sí que buscamos los mejores espacios para hacer algo diferentes en esos días especiales.

Precisamente, en breve celebramos el Día de San Valentín, una fecha marcada en el calendario de las parejas para hacer planes románticos y salirse un poco de la rutina. En esta ocasión, te queremos proponer un plan en el que la Isla cuenta con un papel protagonista. Y es que te contamos algunos de los rincones de Tenerife en los que podrás disfrutar de las mejores puestas de sol.

Punta de Teno

Uno de los atardeceres más románticos de la Isla lo encontrarás en Punta de Teno. Unas vistas impresionantes del mar y la montaña unidos, con el protagonismo del faro y el sol cayendo, se quedarán para siempre en tu memoria.

Playa de las Américas

En el sur de la Isla encontrarás Playa de las Américas. Un lugar al que seguro que has ido para disfrutar del sol y del mar, pero, ¿te has quedado a ver la puesta de sol? Sin duda, es una de las más bonitas que hay y en pleno febrero seguro que no estará tan abarrotada como en verano, por lo que es un buen momento para hacer una cita playera por San Valentín.

Viviendo en una isla, no es de extrañar que nos encanten los atardeceres en el mar, pero el de Benijo es una cuestión aparte. Este es uno de los atardeceres más instagrameables de la Isla, y no es para menos. Sentarse en mitad del Atlántico, en una playa de arena negra y con las inmensas rocas frente a ti no tiene comparación. Y, por eso, si eres un amante de la naturaleza, seguro que te gustará este lugar para disfrutar de una hermosa puesta de sol.

Bajamar

Ya sea con olas o sin ellas, la puesta de sol de Bajamar no puedes perdértela. Si estás pensando en un plan romántico para este San Valentín, ten esta como una de tus primeras opciones, ya que ver el atardecer desde las piscinas naturales seguro que te ayuda a triunfar con tu pareja.

La Tejita

Una de las playas más espectaculares de Tenerife para disfrutar del atardecer es La Tejita, en el municipio de Granadilla de Abona. La Montaña Roja es aún más impresionante en este momento del día. Así que si quieres pasar un romántico Día de los Enamorados, no dudes en pasar una jornada en esta playa y esperar hasta la puesta de sol.