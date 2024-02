Setenta años no son nada en las eras geológicas, pero suponen mucho para la vida de un Parque Nacional como el de las Cañadas del Teide. Ni los efectos de la pandemia frenaron el interés por el espacio natural protegido más visitado de Europa con una media de más de cuatro millones de turistas al año. Cómo conservan un entorno frágil y sensible ya supone una complicación, pero la clave del futuro y la asignatura aún pendiente es combinar esa preservación con la regulación de los usos permitidos, o no, en el entorno. Una ecuación perversa y más aún con la política por medio como ocurre los últimos años. El Cabildo de Tenerife, que recibió las competencias en 2010, acomete acciones puntuales como la regulación del tráfico –problema grave cada vez que hay nevadas–. Sin embargo el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) que debe sustituir al obsoleto en vigor sufre, tras el impulso de la legislatura anterior el sueño de los justos en una consejería de Transición Ecológica que ni siquiera da una respuesta cuando se pregunta por el documento que ya pasó por el preceptivo periodo de exposición pública.

Distorsionador. Otro factor distorsionador es el de las infracciones cometidas en el interior del Parque, sobre todo la invasión de zonas protegidas, que ha crecido exponencialmente los últimos años. Desde chuletadas al postureo irresponsable de los selfies o la subida polémica al Pico de un youtuber famoso que, incluso, es el origen de un pleno extraordinario del Cabildo convocado para el próximo martes día 6. Prioridades. Blanca Pérez, consejera insular de Medio Natural, valora: «En este momento, nuestras prioridades en el Parque Nacional del Teide son los trabajos para la recuperación de los efectos del incendio forestal del pasado verano». Tanto en el vivero como en la construcción del vallado para acometer posteriormente la reforestación. Otro de los objetivos importantes, señala, «es poner de nuevo en funcionamiento el Refugio de Altavista con unas condiciones más sostenibles desde el punto de vista energético y de la seguridad». Subraya que «también nos centramos en habilitar aparcamientos en la zona del Mirador de La Ruleta». Asimismo, indica la consejera, «a través de un convenio con el Ayuntamiento de La Orotava, pretendemos garantizar la presencia policial y la regulación del tráfico en el Teide». Ese protocolo con la Policía Local está muy avanzado e incluye la intervención de grúas para retirar vehículos estacionados en lugares prohibidos «algo muy frecuente» apostilla Pérez. Ya se ha estudiado la opción con la Guardia Civil e, incluso, se busca acordar con el Gobierno regional la presencia de la Policía Canaria en el Teide. Malos usos. Blanca Pérez hace referencia a «los malos usos» en el interior del Parque Nacional. La lista es larga. Por ejemplo, los botellones «que hemos detectado y procuraremos erradicar o al menos minimizar con el aumento de la presencia policial». La consejera advierte: «Otro frente de trabajo es, en colaboración con el Ejecutivo autonómico, tratar de conseguir que se apruebe el mejor Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) posible». Resume: «El mejor PRUG para la conservación, pero también el mejor para regular los usos permitidos y los que no son posibles llevar a cabo en el parque». Experto. Pedro Millán, director insular de Medio Ambiente y experto conocedor del Parque Nacional en su doble condición de montañero y geógrafo, reflexiona: «Este año conmemoramos el 70 aniversario de la declaración y como toda fecha supone la oportunidad de dar valor a la importancia del espacio natural para los tinerfeños y como símbolo de identidad de toda Canarias». «Nuestro espacio natural protegido más famoso e importante a nivel mundial» sentencia Millán antes de añadir: «Lo cual supone una gran responsabilidad desde el Cabildo por conservarlo en las condiciones adecuadas y mostrarlo a los millones de personas que lo visitan cada año». Distinto. Pedro Millán aclara que «nada tiene que ver el Parque de 1954, cuando se creó en una Canarias de economía de subsistencia, con el actual en una sociedad moderna que vive fundamentalmente del turismo». Recalca que el concepto ha cambiado desde una naturaleza apreciada como fuente de recursos para la agricultura o la ganadería –cabe recordar la trashumancia de los rebaños de cabras–. Esto declinó a partir de la declaración para imponerse la tendencia de recuperar la vegetación. Congestión. En el siglo XXI, pero sobre todo después de la pandemia de la Covid-19, se produce un aumento exponencial de la afluencia de personas a los espacios naturales y en concreto al Teide. Eso genera, en opinión de Millán, «un problema importante de congestión». Desde las administraciones públicas «tenemos que poner todos los esfuerzos posibles para evitar situaciones indeseadas que repercutan en la conservación de este ecosistema tan frágil como importante» Un reto en este 70 aniversario. Amenazas. A todo eso hay que unir la amenaza del cambio climático que genera una situación especialmente grave para determinadas especies. Se da un retroceso de la vegetación habitual de la alta montaña. También crece la posibilidad de nuevos grandes incendios causados por olas de calor cada vez más intensas en un lugar tan sensible al fuego como es el Teide y su entorno. Se ha comprobado en la zona del matorral de cumbre. Concienciación. Otro factor a mejorar es la conciencia ambiental, sobre todo de los turistas, para que su comportamiento sea el adecuado en un territorio sensible, valioso y único en el mundo donde, señala Millán, «en ocasiones se producen situaciones indeseables». Por eso, razona, «tenemos que incrementar las medidas de vigilancia y control» que espera «mejorar a corto plazo» junto a otras administraciones. Cabildo, Universidad de La Laguna (ULL) y otros colectivos colaboran en diseñar un programa de actividades que reivindiquen la importancia de este espacio, además de incentivar la investigación y el conocimiento del que siempre ha sido y es foco de atracción para científicos de toda Europa. Sin olvidar las acciones educativas, la formación de guías, el reconocimiento a quienes trabajaron toda su vida en el Parque Nacional o las publicaciones y concursos de fotografía y dibujo. Iniciativas que arrancan el 24 de mayo con motivo del Día Europeo de los Parques y tendrán continuidad durante todo 2024. El espacio con más distinciones El Parque Nacional del Teide es el espacio protegido con más distinciones de Canarias. Estas son: Parque Nacional: 1954 La principal distinción que ha recibido el Teide en toda su historia cumple ahora 70 años: su declaración como Parque Nacional en 1954. Se declaró por decreto del gobierno de la dictadura franquista con el fín de proteger un paisaje de impresionante belleza que, en unión de las especiales particularidades geológicas y las peculiaridades de la flora y fauna que sustenta lo hacen merecedor de esta declaración.

Ampliación del espacio protegido: 1981 En el año 1981, el Parque Nacional del Teide fue reclasificado y se estableció un régimen jurídico especial, que incrementaba las medidas de preservación y protección. También se amplió su superficie, que pasó de las 11.000 a las 19.000 hectáreas.

Patrimonio Mundial: 2007 El día 28 de junio de 2007, tras cinco años de trabajo y esfuerzo de autoridades y científicos de las Islas, la Unesco decide declarar el Parque Nacional del Teide como Patrimonio de la Humanidad en su Convención de Patrimonio Mundial de la Unesco reunida en Christchurch, Nueva Zelanda. El Parque Nacional del Teide es además desde finales de ese mismo año 2007 uno de los 12 Tesoros de España y forma parte de la Red Natura 2000.

Otras distinciones Otras distinciones que ha recibido el Teide son: Diploma del Consejo de Europa a la Conservación en 1989, renovado en 1994, 1999 y 2004. Condecoración al Mérito Turístico del Ministerio de Comercio y Turismo en 1996.