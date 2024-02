Tenerife reina en Madrid durante tres jornadas con la gastronomía como base

Tenerife reinó esta semana en la capital de España con la gastronomía como base. La Isla acudió un año más a la XXII edición de la feria más importante del sector, Madrid Fusión Alimentos de España, de la que es patrocinador principal. Cuatro fueron los polos de atracción de profesionales y visitantes durante tres intensas jornadas. Desde el mayor estand de un destino en el evento, a los 300 metros cuadrados para el encuentro al Túnel del Vino y las ponencias magistrales de chefs isleños al IV Concurso de Mojos.

El puesto principal se dividía en tres espacios: Aromas líquidos, Paisajes Comestibles y Origen Volcánico. Contó con grandes restaurantes y reconocidos chefs de todo el territorio, muy especialmente de los cinco municipios que integraron la delegación tinerfeña – Santiago del Teide, Santa Cruz, Candelaria, San Miguel de Abona y Puerto de la Cruz–, además de los productos más significativos de la Isla como vinos, mieles, gofio frutas exóticas, carnes, quesos, higos de Fasnia o papas bonitas. Los excedentes alimentarios fueron donados como es tradición a la Red Innicia.

En el Túnel del Vino, de 75 metros cuadrados, se ofrecieron más de 3.000 degustaciones de 42 referencias de las seis denominaciones de origen de la Isla a través de catas personalizadas a grandes sumilleres, periodistas y distribuidores nacionales e internacionales. Protagonismo también para las cartas de los hoteles y la Asociación de Barmans de Tenerife.

La Gran Cata reunió a sumilleres, chefs, periodistas y distribuidores, más de 50 personas, con la uva listán, en sus dos variedades, negra y blanca, como reinas. Fue presentada y dirigida por los propios bodegueros, otra novedad: Marián Fernández (DO Valle de La Orotava); Óscar Rodríguez (DO Valle de Güímar); María Paz Gil (DO Tacoronte-Acentejo); Aarón Afonso (DOP Islas Canarias y DO Ycoden-Daute-Isora) y Trinidad Fumero (DO Abona).

Tenerife también vivió grandes momentos, muy especiales, con las dos ponencias magistrales de Diego Schattenhofer (1973 Taste), con una innovación de alcance mundial, los perfumes comestibles y emocionales, y Alberto Margallo (San Sebastián 57), sobre la puesta en alta cocina de tres productos emblemáticos de la Isla: las lapas, los tunos y el ñame.

La sala polivalente vibró con el IV Concurso de Platos con Mojo armonizados con Vinos de Tenerife. Tuvo dos ganadores entre seis chefs de todo el territorio nacional. En la categoría del Mejor Mojo de Tenerife se impuso la isorana Haridian Dóniz (El Ancla), con Armonía de mojos con thunnus albacares. En cuanto al Mejor Plato armonizado con Vinos de Tenerife, la propuesta ganadora fue la de Nicolás Galindo, de Islas Baleares (La Vieja de Jonay Hernández, Mallorca), que armonizó con un Altos de Trevejos, de la DO Abona. Ambos obtuvieron un premio de 800 euros y una cesta de productos premium de la Isla.