La sitaución del mercado del alquiler en Tenerife está marcada por la subida constante de precios y por el aumento de las viviendas vacacionales, ambas situaciones están afectando mucho a los canarios que viven de alquiler, que no pueden afrontar el pago mensual de una vivienda. Ya es habitual encontrar pisos minúsculos o en muy mal estado a un precio superior a 400 euros. El precio medio del metro cuadrado en Santa Cruz para alquilar es de 10,79 euros al mes.

Esta realidad lleva a que muchas veces que se vea a los propietarios de viviendas como grandes fortunas que especulan con pisos para obtener el máximo rendimiento posible, algo que no siempre es cierto. Un ejemplo de esto es el caso de Luis Javier, un vecino de Tenerife que ha denunciado este lunes en los micrófonos de la COPE que su inquilino no le paga desde hace muchos meses y le debe 16.000 euros.

Luis Javier alquiló su piso en Las Chafiras por 430 euros a una mujer, una inquilina que no le paga desde hace muchos meses. Ante esta situación, el propietario denunció en los tribunales, que le dieron la razón, recibiendo luz verde para el desalojo y extinguir el contrato de alquiler. Sin embargo, y a pesar de contar con el visto bueno judicial, el desalojo no se completó porque la inquilina apeló a la solidadridad del Ayuntamiento de San Miguel al estar embaraza y consiguiendo frenar el desalojo.

"Me veo con las manos atadas, yo también soy vulnerable porque tengo un hijo, tengo que pagar manutención, pago mi hipoteca, pago la luz, pago el colegio, pago mi letra del coche y no llego a final de mes. Esta es una situación que nadie me ampara", ha dicho Luis Javier en la radio.

"¿Quién me paga si no me paga el inquilino?", ha reflexionado el protagonista de esta historia, que se muestra arrepentido de haber alquilado su vivienda. "Yo estoy viviendo en casa de mi madre con 93 años, es la única casa que tengo. Me he separado y he tenido que ir a vivir a casa de mi madre", lamenta. "·Sigo trabajando para poder pagar esa casa", ha dicho.

"Prefiero no volver a alquilar mi casa"

La situación actual ha llevado a Luis Javier ha replantearse si volver a alquilar su casa: "¿Cómo voy a alquilar mi casa a un chico que a lo mejor va a trabajar al Sur con un trabajo de mil y pico euros?", se ha preguntado, con miedo a que le vuelva a pasar lo mismo. "Yo prefiero no alquilarla. Prefiero irme yo a vivir al Sur y me sale más rentable venir de sur aquí a trabajar a Santa Cruz que tenerla alquilada y los gastos que tengo y que me ocasionan".