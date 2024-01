El queso nuestro de cada día

Me llama la atención cómo el otro día el coche de alquiler que circulaba delante de mí se detiene de repente en el arcén y un turista con cholas y calcetines baja con rapidez para hacer una foto con su móvil. Miró con curiosidad para saber el motivo de tanto interés y veo un rebaño de cabras que ralentiza la circulación a su paso. Si no fuera una vía secundaria a las 15:30 horas muchos afirmarían que son las causantes de las colas de la TF-5. Pero no es el caso. En ese momento me vinieron a la memoria recuerdos de juventud cerca de mi casa de La Orotava, cuando esas mismas cabras –quizás ya sus abuelas–, se acercaban a diario a mi coche con su temida cornamenta poniendo en riesgo una carrocería recién estrenada. Nunca ocurrió nada pero creo que el cabrero aún recuerda mi habitual «cabreo».

Estos recorridos diarios cada vez más inusuales permiten la pervivencia de un sector que hace que tengamos en la mesa unos quesos exquisitos premiados dentro y fuera de Canarias. Hoy quiero acercarles una actividad que debe llevarnos a reflexionar sobre la importancia del consumo del producto local, que es de una gran calidad y ayuda a mantener no solo nuestro paisaje sino nuestra propia idiosincrasia, valorada también por el visitante que cada vez más reclama en el destino experiencias vinculadas a nuestra tradición, cultura, gastronomía... El Norte tiene una gran tradición quesera, tanto artesanal como industrial. Yeray comenzó hace doce años con esta actividad por tradición familiar. Tras unos años en la construcción, decidió dedicarse por completo a lo que había sido hasta entonces una afición. Hoy en día elabora 40 kilos de queso al día en su quesería de Pinolere. Los quesos en sus variedades han obtenido numerosos premios, como en 2022, que se llevaron el máximo galardón al mejor queso fresco de Tenerife, medalla de oro por su queso fresco de leche cruda y medalla de bronce al queso semicurado con higo tuno tinto. Hoy en día elaboran una gran variedad de frescos y ahumados, semicurados con higo tuno, con pimentón, semicurado ahumado con gofio, con orégano y con vino tinto. Comercializan también almogrote de pistacho, de pimentón o de cilantro, yogures y requesón. Para Yeray la situación del sector es cada vez más complicada por el elevado precio que supone mantener a un total de 150 cabras, que debe alimentar a diario para tener una producción de dos litros de leche por día que es la cantidad mínima que debe dar para que sea rentable. Llegó a tener hasta 200 cabezas, pero ha tenido que ir reduciendo esta cantidad para poder mantener la empresa. «En los últimos cuatro o cinco años trabajamos para cubrir gastos y malvivir». Como ejemplo, Yeray recuerda cómo hace dos años compraba un saco de millo a cuatro euros y hoy no lo consigue por menos de 10,50 euros. «Esto supone un incremento de más del doble que es muy difícil sostener». Para hacernos una idea de lo que supone mantener una granja, nos cuenta que se gasta una media de 4.000 a 5.000 euros al mes en pienso. Según datos de la Agencia de Extensión Agraria de La Orotava, este municipio ha pasado de contabilizar 4.092 cabras en 2014 a 3.605 el pasado año 2023. Dato que pone de manifiesto el abandono que está experimentando el sector en la zona. La demanda de queso persiste porque se hace un producto de calidad muy valorado por el consumidor, pero si los gastos superan a los ingresos se hace cada vez menos sostenible su permanencia. «Aún hay gente que hace queso sin sello de calidad, sin seguros, sin registro sanitario y sin ningún sistema de control y eso conlleva un riesgo que nosotros no hemos asumido por lo que los gastos también se incrementan». Todos estos condicionantes ponen en riesgo la permanencia de un sector que forma parte de nuestra cultura, de nuestro patrimonio inmaterial y que constituye un atractivo turístico. La quesería Antonio y Juana lleva el nombre del matrimonio que la fundó hace treinta años. Ahora la gestionan sus hijos Abel y Melisa Farrais que reconocen las dificultades que tienen para mantenerla por los costes que supone el mantenimiento de las 300 cabras que tienen en su granja. Elaboran queso fresco, ahumado fresco y ahumado semicurado con pimentón, orégano y almogrote. Comercializan su queso en pequeños establecimientos y mercadillos del agricultor del norte de la Isla, nunca para grandes superficies y tienen una producción media de 40 a 50 kilos de queso al día. Abel nos cuenta la preocupación que vivieron en el incendio del pasado verano cuando tuvieron que dejar su explotación y trasladar todo el ganado a una finca cercana. «A pesar de la ayuda mostrada por parte de las instituciones que se prestaron a ofrecer sus instalaciones, optamos por llevar las cabras más cerca para evitar así mayores pérdidas». Candelaria Rodríguez es la presidenta de la Cooperativa el Campo-La Candelaria, y responsable de la Cooperativa que gestiona la Quesería de Benijos, con numerosos premios también en su haber. Recogen la leche de unas 26 pequeñas explotaciones de La Orotava, Los Realejos y La Matanza que suman unas 150 cabezas de ganado. Su producción quesera se centra en frescos y curados de cabra, vaca y mezcla. Ella también ha constatado la bajada en la producción de leche en estos últimos años como consecuencia de la reducción de las granjas que no han podido subsistir por el elevado precio de los piensos como consecuencia de la guerra de Ucrania y otros condicionantes a nivel global. Lo que sí tiene claro, como Yeray, es que el consumidor valora nuestro producto local y, a pesar de la subida de precios, hay demanda por lo que se muestra optimista en cuanto al futuro del sector, que pasa no tanto por grandes explotaciones que requieren la ocupación de mucho territorio y alto coste, sino más bien por el mantenimiento de las pequeñas explotaciones familiares. El sabor de los quesos que se producen en el norte de Tenerife es diferente al del resto Canarias como consecuencia de una leche particular que produce la raza autóctona de esta zona. Se trata de una cabra de tamaño medio, pelo largo negro o castaño y cuerno en espiral hacia atrás. Es una variedad que se adapta a zonas más húmedas mientras que las del sur son de pelo corto y más acostumbradas a los paisajes áridos y secos. En cuanto a la producción de leche, si bien es cierto que es más escasa, su concentración en proteína y grasa es mayor que la de otras zonas con un rendimiento quesero mayor y sabor único marcado también por una alimentación basada en el pastoreo. Esta manera de alimentarse hace que la cabra elija lo que quiere comer contribuyendo también al mantenimiento de nuestra biodiversidad. Esta práctica tradicional de pastoreo es cada vez menor como consecuencia del desarrollo de los núcleos poblacionales que han ido limitando el espacio en el que pueden transitar hoy los rebaños. Pero afortunadamente aún en el Valle de La Orotava podemos asistir a esa mezcla de tradición y modernidad que supone parar nuestros coches y por qué no, nuestros relojes, para dejar paso a esos retazos de nuestra historia en forma de rebaño de cabras con su cabrero al frente y el perro guardián ordenando al pelotón. Pero no solo la construcción ha provocado la limitación del suelo para el pastoreo. Los espacios naturales protegidos y las restricciones actuales hacen cada día más difícil esta práctica tradicional. Tras el incendio ha resurgido esta antigua polémica, ya que son muchas las voces que consideran que delimitar zonas de monte para que las cabras puedan pastar podría contribuir a la prevención del fuego y al mantenimiento de la biodiversidad. De esta manera se podría conseguir un equilibrio entre el aprovechamiento de los recursos naturales y el mantenimiento de un sector en declive. Esta es la misma postura de Abel, que reconoce que «si se dejara llevar las cabras al monte, nos ahorraríamos casi todo el coste en forraje, que es lo que ahora mismo nos está ahogando económicamente». «Las cabras limpiarían el suelo y ayudaría a evitar los incendios», detalla. Las cabras llegaron a Canarias con los primeros pobladores y forman parte de la idiosincrasia y cultura de esta tierra. Con motivo de la festividad de San Juan, en el mes de junio, los cabreros cumplen con la tradición de bañar a sus animales en el mar para purificarlas y favorecer su fertilidad, una de las pocas tradiciones guanches que hemos mantenido y recuperado gracias a la iniciativa de Chucho Dorta, un hombre polifacético, firme defensor de nuestras tradiciones. Esta actividad se desarrolla en un municipio turístico como es el Puerto de la Cruz demostrando así que la tradición es compatible con el turismo enriqueciendo nuestro destino con una oferta complementaria muy atractiva para un visitante que busca otras experiencias. En esta línea comienzan a realizarse actividades complementarias como las visitas que realizan turistas a la cooperativa de Benijos donde pueden ver todo el proceso de elaboración de sus productos desde el origen. No solo muestran el producto final. En coordinación con los cabreros de la zona, dan a conocer las particularidades de nuestra raza caprina. «De esta forma obtenemos además ingresos extras para el ganadero y ponemos en valor su actividad que va más allá de la ganadería. Nuestros cabreros son también artesanos. Elaboran collares para diferenciar a sus cabras y todo eso tiene un valor cultural que hay que potenciar para el turista y por qué no, también entre la gente que vive aquí, sobre todo los escolares que muchos de ellos desconocen nuestras tradiciones», destaca Candelaria. Esta es también una buena manera para fomentar el consumo kilómetro 0 e identificar nuestros productos. Cada vez más la gente se preocupa por lo que come e identifica alimentación con salud por tanto debemos apreciar los beneficios que nos aporta el producto fresco y de cercanía que no lleva conservantes, ni colorantes. Por eso, es importante visitar los mercadillos del agricultor, ayudar a nuestros agricultores que muchas veces se ven ahogados por las condiciones que les marcan las grandes superficies en cuanto a los precios. Resulta complicado e imposible competir con la Península o con Europa, pero sí debemos concienciar a los consumidores sobre la importancia que supone que el dinero que nos gastamos en productos nuestros se queda aquí y genera economía para mantener también nuestro paisaje. A la izquierda, última edición del baño de las cabras en el muelle de Puerto de la Cruz. Arriba, productos de la quesería Antonio y Juana. A la derecha, en la parte superior, quesos de Benijos y, debajo, de la quesería de Pinolere.