Todavía con el regustillo del turrón en la boca dado lo reciente que están las fechas navideñas, el casco histórico de Arona acogió en el mediodía de este domingo la primera romería del año en Tenerife. El recorrido en honor a San Antonio Abad, que incluía el paso por las calles El Calvario, Domínguez Alfonso, La Luna y Duque de la Torre, no defraudó a nadie: ni a los locales, que disfrutaron con la comida que ofrecieron las carretas, ni a los turistas, que se vieron envueltos con asombro en el espíritu del folclore. Más de mil personas siguieron de cerca el paseo.

El punto de encuentro para el disfrute de la fiesta fue la Parroquia de San Antonio Abad, donde a las 11:00 de la mañana se celebró la Santa Misa, una emotiva eucaristía que fue cantada por la Parranda Chasnera y que dio paso, sobre las 12:15 horas, al inicio del paseo romero.

El protagonismo pasó entonces para la Agrupación de Bailarines Herreños de Tenerife. Pedro Hormiga, uno de sus integrantes, contó que este es el tercer año que acompañan a la imagen del santo al compás de la música interpretada por el pito, los grandes tambores y las chácaras. “A esta romería es a la que se viene con más ganas, ya que es la primera del año”, aseguró Hormiga. Su agrupación, compuesta por en torno a 40 personas originarias de distintos puntos de Tenerife, ensaya cada viernes y no suele perderse ningún paseo romero. Además, acuden a las fiestas populares de El Hierro.

Los giros y saltos de estos bailarines ocurrían ante la atenta mirada de Yolima Rodríguez, una venezolana octogenaria que, a pesar de solo llevar un año residiendo en la Isla, había tenido tiempo para empaparse de la tradición y hasta explicar a los numerosos turistas de su alrededor, en un perfecto inglés, en qué consistía el paseo. “Es una ofrenda a San Antonio Abad, que es una figura que estos vecinos veneran”, les contaba.

Entre explicación y explicación, Rodríguez sacaba tiempo para saludar a la alcaldesa de Arona, Fátima Lemes, a quien conoció por cuestiones de azar: “Yo vivo en Las Galletas y suelo acudir mucho al teatro. Un día se elegía a la Reina de Las Fiestas 2023 y, como nadie se presentó, me eligieron a mí”, contó divertida. En realidad, toda su historia con Tenerife es fruto de la casualidad, pues nunca debió venir a la Isla: “Mis hijas, que vivían aquí, se fueron a Alemania, pero yo tuve un problema con mi documentación. Al final decidí venirme aquí sola, sin familia ni compañía. No solo no me arrepiento de aterrizar en Tenerife, sino que espero que no se arregle el fallo documental y así tener excusa para quedarme aquí, donde tan bien me han acogido”, sentenció.

En el entorno de la iglesia se encontraban también Manuel Pérez y José Martero, dos tinerfeños del área metropolitana que llevan más de 30 años acudiendo a distintas fiestas y romerías. Ataviados con el traje típico y con un bastón de cintas de colores y flores, salían de la ofrenda a San Benito Abad. “A esta romería en concreto es el segundo año que venimos pero para mí es de las mejores, no solo porque es la primera sino por el ambiente familiar que hay, pues está llena de niños. También hay mucho turista, pero son respetuosos con la tradición”, apuntó Martero.

Exhibición de ganadería

Vacas, cabras, caballos y hasta un burro bajaron entonces las inclinadas calles del casco histórico de Arona. Del pastoreo se encargó Yeray Hernández, un joven de 33 años que lleva desde los 14 años dedicado al oficio. Desde Valle Tabares, en La Laguna, se trajo a 27 cabras muy bien educadas y que se paraban incluso para dejarse fotografiar. “Me gusta esta romería porque no hace mucho calor, que es algo que en las fiestas del verano se lleva peor”, celebró.

Del huevo duro al vino

No se ha perdido en Arona la buena costumbre de entregar comida a los asistentes desde las carretas. Huevos duros, plátanos, gofio, higos, bocadillos de chorizo, tomates e incluso vino iban pasando de unas manos a otras a gran velocidad. Además, si alguien se quedaba con hambre podría acudir a la degustación gratuita que a las 14:30 tuvo lugar en la Plaza del Santísimo Cristo de la Salud, donde también podía visitarse la muestra de artesanía.