Dos nuevos puntos limpios en Arico y Los Rodeos (La Laguna) se sumarán durante este año a la red insular. Los espacios gratuitos de recogida selectiva de residuos en Tenerife se multiplicarán por dos desde los ocho actuales hasta llegar a dieciséis a medio plazo. Este es el primer paso para acabar, o al menos paliar, en ese horizonte temporal el habitual paisaje de trastos en la calle como vertederos improvisados. El Cabildo invertirá en total 1,4 millones de euros (1.452.970 exactamente) en la construcción de ambas infraestructuras para facilitar estas acciones a la ciudadanía. La dotación económica para el nuevo punto de limpio de Los Rodeos asciende a 725.370 euros, mientras que al de Arico se destinan 727.599.

Ambos se financian en un 90% a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next Generation EU con fondos europeos y se encuentran en fase de licitación. El plazo de presentación de ofertas para la construcción del de Los Rodeos finaliza el próximo día 29, mientras que en el caso del Centro de Transferencia de Residuos de Arico concluirá el 30. El tiempo de ejecución previsto de ambos centros es de ocho meses.

El plan para duplicar estas infraestructuras nace en Arico y Los Rodeos

Esta primera inversión se completará con otras hasta alcanzar el objetivo de la duplicación de la red por un valor total de 5,7 millones de euros. La institución insular consiguió financiación de los fondos europeos Next Generation para sufragar el 90% del coste de la construcción de las nuevas infraestructuras desplegadas para que el reciclaje de los residuos llegue a todas las comarcas de la geografía insular. Con especial incidencia en donde resulta más necesario por tener las mayores carencias: el Sur y el Área Metropolitana. Los ocho nuevos puntos limpios se construirán en los municipios de La Laguna, Fasnia, Arico, Granadilla de Abona, San Miguel de Abonal, Vilaflor de Chasna, Guía de Isora y Tegueste.

La red actual

En la actualidad existen ocho puntos limpios en Tenerife y el Plan Territorial Especial de Ordenación de Residuos (PTEOR) contempla la construcción de otros ocho más en los próximos años, entre los que se encuentran el de Los Rodeos y el de Arico. Se unirán a los ya existentes, que están ubicados en Adeje, Arona, Güímar, Buenavista del Norte, Santa Cruz de Tenerife (Jagua), La Laguna (Las Torres de Taco), La Guancha y La Orotava. Además, se amplía a partir del inicio de este año el horario del servicio en los puntos limpios, una petición emanada desde el propio ámbito ciudadano. De tal forma que también están abiertos los lunes –hasta ahora estaban operativos de martes a domingo-, con el fin de mantener la línea emprendida de aumentar la recogida selectiva y facilitar el reciclaje.

Gestión de los residuos

Los puntos limpios son infraestructuras de gestión de residuos adecuadas para la recogida selectiva de algunas fracciones de restos urbanos. Están destinados principalmente para los domiciliarios y asimilados que no son recogidos por los servicios municipales. Además de los ocho puntos limpios, como ente responsable del Servicio Público de Gestión de Residuos Urbanos y Asimilables en la Isla, al Cabildo de Tenerife le corresponde la gestión del Complejo Ambiental de Tenerife (CAT), en Arico. También dispone de cuatro Centros Logísticos, ubicados en La Guancha, Villa de La Orotava, Arona y El Rosario. No son pocas las ocasiones en las que los tinerfeños no llevan los objetos susceptibles de recogida a los puntos limpios y, por contra, los dejan en cualquier lugar. Desde los escombros del baño que se arregla a un colchón que ya cumplió con creces su función. Por dos razones fundamentales. Por un lado, el desconocimiento de dónde están esos espacios –pocos para el volumen de residuos generados–. Por otro, la dificultad para el traslado porque, según plantean los ciudadanos, no hay facilidades para llevarlos allí o bien que el servicio los recoja en los domicilios.