Los siete cachorros que se salvaron de la muerte de su madre, al ser atacada en el norte de Tenerife con una ballesta cuando estaba embarazada, han salido adelante y la mayoría de ellos ya han sido adoptados. Son muy juguetones y cuando crezcan van a ser unos perros de gran porte.

"Bebé de la mami fallecida por flecha", titula la Brigada Animalista de Tenerife el comentario que acompaña a unas fotos enternecedoras en las que aparece uno de ellos jugando.

Los hechos ocurrieron el pasado mes de noviembre en el municipio tinerfeño de Los Silos. Durante un paseo, una mujer se encontró con dos perros que tenían una flecha clavada en su cuerpo. Cuando se acercó, el macho huyó pero la hembra se quedó en el lugar, pues la flecha le había atravesado el cuerpo.

Rápidamente se puso en marcha para tratar de salvar la vida del animal. La hembra fue trasladada a la clínica La Montaña, en el municipio de Los Realejos. Cuando los veterinarios le hicieron las pruebas se dieron cuenta de que estaba en un estado de embarazo. Entonces actuaron rápidamente para tratar de salvar la vida a la perra y a sus cachorros a través de una cesárea.

Finalmente y pese a los enormes esfuerzos realizados por el personal de la clínica realejera, los veterinarios no pudieron salvar la vida a la perra y a tres de sus cachorros. Los otros siete cachorros de la camada sobrevivieron y permanecieron bajo los cuidados de la asociación Cada Vida Cuenta Bienestar Animal, que se encuentra en Icod de los Vinos.

Al menos tres de ellos ya han sido adoptados un mes después. Esto apunta la Brigada Animalista: "Madden y sus hermanos llegaron a este mundo de la forma más cruel. Alguien mató a su mamá con una flecha, pero ella no quiso irse de este mundo hasta no poner a salvo a todos sus bebés (aunque 3 no pudieron sobrevivir). Poco a poco fueron saliendo adelante y ya están listos para encontrar un súper hogar".

"Nosotros nos hicimos cargo de tres. Dos de ellos han tenido la gran suerte de ser adoptados juntos. Ahora nos queda encontrar casita para Madden. Por el tamaño de su mamá, creemos que de adulto serán tamaño grande", añade este colectivo.

Hay que recordar que el autor de este ataque fue detenido y llevado a la justicia. Se trata de un ciudadano alemán que vive en Los Silos, de nombre Mishka J.S. y de 35 años. La Guardia Civil, tras registrar su vivienda,halló las armas utilizadas para la comisión de los delitos: una balleta, aproximadamente 500 flechas y virotes (proyectiles para ballestas, así como 10 arcos de tiro, dos punteros láser, tres puños americanos, una daga de 30 centímetros y diverso material relacionado.