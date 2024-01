Un convenio a nivel insular impulsa dos programas destinados, por un lado, a potenciar la presencia de mujeres en las directivas de la empresas de Tenerife y, por otra parte, a la formación en el sector de la emprendeduría de jóvenes preuniversitarias. Es una de las principales consecuencias del encuentro celebrado ayer entre el Cabildo de Tenerife, representado por su presidenta, Rosa Dávila, y la patronal de los empresarios isleños, a través de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) con Pedro Alfonso a la cabeza.

Rosa Dávila valoro: «Las mujeres toman un papel protagonista en la transformación de las sociedades actuales y de ahí los proyectos de colaboración a los que nos comprometemos con la CEOE.

Pedro Alfonso, por su parte, indicó que «agradecemos el apoyo del Cabildo en un diseño estrella que desarrollamos hace un tiempo y que la presidenta quiere impulsar. Se trata de la integración de la mujer a través de dos programas a desarrollar a la largo de este año». Ahondó en los mismos. Por un lado, Chicas Imparables, «destinado a la formación de jóvenes estudiantes de la ESO o de Bachillerato para enseñarles a trabajar en equipo y en niveles de gestión de empresas». Además, del «importante proyecto Progresa Canarias dirigido a las directivas de las firmas que constituyen el tejido productivo de Tenerife» aseveró.

Ambas partes subrayaron la importancia de reforzar la presencia femenina en puestos de dirección para consolidar la igualdad de género en el sector empresarial en los primeros años del actual mandato. Este acuerdo permitirá desarrollar conjuntamente en 2024 ambos proyectos centrados en «la integración de la mujer con el posicionamiento de los roles preuniversitarios y directivos».

En relación a la partida presupuestaria de las iniciativas a desarrollar este año todavía no cuentan con la aprobación definitiva pero ambas instituciones, pública y privada, harán aportaciones.

‘Progresa Canarias’. El objetivo es que más mujeres alcancen puestos de mayor responsabilidad en las empresas. Se dirige empresas comprometidas con la igualdad y la promoción profesional de mujeres. Participan féminas en situación de predirectivas y los directivos de ambos sexos de las empresas que actuarán como mentores o mentoras. La primera edición piloto tuvo lugar entre octubre de 2022 y junio de 2023. Entre otras materias se desarrollaron enseñanzas, incluidas las simulaciones, sobre liderazgo; identificación de oportunidades; la persona como fuente de competitividad; presencia ejecutiva y comunicación; gestión de la innovación; digitalización y transformación o gestión de proyectos.

‘Chicas imparables’. La base está en los diferentes estudios que demuestran cómo las niñas crecen con más autoexigencia e inseguridad por la percepción de roles diferentes entre hombres y mujeres. La investigación explica que a partir de los seis años, ellas comienzan a subestimarse, hasta el punto de que es a esa edad cuando atribuyen mayoritariamente a los chicos, y no a ellas mismas, los trabajos de «muy inteligentes». Además, a los once años existe una brecha que incide directamente en el desapego de las niñas con las matemáticas. A partir de ahí, en la edad adolescente se genera un rechazo hacia las carreras STEM, la de ciencia y tecnología. Por otro lado, no son pocas las mujeres que revelan el conocido Síndrome del Impostor cuando han aceptado en sus carreras profesionales puestos de responsabilidad. Hay datos que certifican cómo las mujeres reclaman promociones profesionales y salariales cinco veces menos que los hombres, dudan más al aceptar un cargo y hacen menos contactos, pues genera menor visibilidad en las carreras y liderazgos. También en este caso hubo ya un proyecto piloto con 50 plazas, 64 64 solicitudes de inscripción y la participación de 22 centros educativos de Tenerife.

Colaboración. La presidenta insular, Rosa Dávila resaltó durante el encuentro con la CEOE la importancia de la colaboración de los sectores público y privado para generar empleo. Valoró, como ya había hecho antes la CEOE en la presentación del proyecto Construyendo Futuro en unos 5.000 millones de euros «la posible inyección económica los próximos años en proyectos en este ámbito en la senda de llegar al pleno empleo en Tenerife».

Datos favorables. «Solo tenemos que ver el último dato de desempleo de diciembre de 2023, el más bajo desde 2019», apuntó la presidenta, «con casi 14.000 desempleados menos». Por su parte, Pedro Alfonso destacó que «los datos de empleo son rotundos». El presidente de la patronal tinerfeña destacó diversos proyectos comunes sobre textil, artesanía o moda. Subrayó el compromiso con la empleabilidad mediante prácticas en empresas a través de la FP Dual y el éxito continuo del proyecto de mentoría que conecta expertos de diversos sectores con empresas de reciente creación.