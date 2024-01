Adeje tenía al comienzo de este siglo XXI poco más de 14.000 habitantes. Ahora, 23 años después, ya son más de 50.000, según el último Padrón Municipal que acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística (INE). El adejero es el municipio de Tenerife –con diferencia– que más población suma desde el año 2000, un 72% de incremento. Le siguen los otros municipios sureños con más actividad turística de la Isla.

Los datos corroboran una tendencia que ya se veía al principio de esta centuria: el Norte y el Área Metropolitana han entregado al Sur el testigo como locomotora demográfica de Tenerife. Tanto que el Sur crece en este siglo a un ritmo que multiplica al menos por cuatro el de las otras dos grandes áreas de la Isla: un 54% por un 13% el Norte y un 8,5% el Área Metropolitana.

A este ritmo y gracias al impulso demográfico del Sur, la población de Tenerife superará el millón de habitantes en solo tres años.

Los números son reveladores. Los otros municipios que más crecen en población en este siglo están en su totalidad en la vertiente sureña, como Adeje: San Miguel de Abona ha pasado de 7.315 habitantes en 2000 a 22.606 este 2023 (+67,6%); Granadilla de Abona, de 20.323 a 54.942 (+63%); Arona, de 38.416 a 85.249 (+54%); Candelaria, de 13.294 a 28.694 (+53%); y Güímar, de 14.646 a 21.536 (+32%).

Las localidades sureñas se colocan, de esta manera, a solo 80.633 empadronados del Área Metropolitana (317.006 habitantes por 397.639 de Santa Cruz, La Laguna, El Rosario y Tegueste). Los 12 municipios sureños ya acaparan el 33,5% de la población total de Tenerife. Si se sigue esta proporción, tendrán más habitantes que el Área Metropolitana en solo cinco años.

El Área Metropolitana, donde surgieron los primeros núcleos urbanos importantes de la Isla tras la conquista de los castellanos a finales del siglo XVI, es la que más se estanca. En estos 23 años del siglo XXI ha crecido un 8,5%, lo que pone de manifiesto un trasvase de población a las grandes ciudades dormitorio sureñas (principalmente Granadilla, Candelaria y San Miguel) a medida que el turismo fue consolidándose como el gran motor de la economía isleña.

El caso particular de la capital

Dentro del Área Metropolitana, el municipio capitalino es un caso particular. Según el Padrón Municipal, el principal registro administrativo de España que contabiliza los residentes que reconoce cada ayuntamiento, Santa Cruz de Tenerife tenía más habitantes en 2000 (215.132) que ahora (209.395).

La comparativa, sin embargo, es engañosa. ¿Por qué? Por el conocido como el caso del padrón fantasma. La localidad chicharrera perdió de un plumazo 12.915 empadronados después de que en 2009 se detectara un desfase en los datos aportados por el Consistorio.

El INE aseguró entonces que cuando se cruzó la base de datos de documentos nacionales de identidad del Ministerio del Interior con la que contenía los padrones municipales se detectaron incidencias en algunos municipios. Ninguna fue tan enorme como la hallada en Santa Cruz. El Ayuntamiento de aquel momento no hizo nada por corregir los errores, de manera que el INE tuvo que ir ajustando las cifras en los años posteriores a 2009.

Aún con este desajuste ya corregido, el crecimiento de los cuatro municipios metropolitanos está por debajo del experimentado en este periodo por los 12 del Sur y también es inferior al de los 15 del Norte. Y eso que en la vertiente más verde de Tenerife están los únicos cuatro términos municipales que se han ido vaciando, aunque muy lentamente, desde 2000: Buenavista (-430), Garachico (-556), Los Silos (-387) y El Tanque (-216). Uno de ellos, Garachico, fue el principal puerto de la Isla hasta que en 1706 el volcán Arenas Negras devastó la que se llegó a convertir en la ciudad más próspera de Canarias. De aquel auge portuario garachiquense apenas quedan restos arqueológicos.

El empuje de Santa Úrsula

El mayor empuje demográfico norteño lo ha protagonizado estos últimos 23 años a la chita callando Santa Úrsula. Enclavado en una posición estratégica entre la comarca de Acentejo y el Valle de La Orotava, y a pesar de su marcada idiosincrasia rural, Santa Úrsula ha pasado de tener 10.529 habitantes en 2000 a 15.285 en el último Padrón de 2023 que acaba de dar a conocer el INE.

El mayor empuje demográfico norteño lo ha protagonizado estos últimos 23 años 'a la chita callando' Santa Úrsula

No hay subida (31%) más importante que la experimentada por la localidad santaursulera este siglo en una vertiente norteña en la que sus 15 municipios suman en la actualidad 229.462 habitantes, cuando no pasaban de 200.000 en el año 2000.

A Santa Úrsula le siguen como motores del crecimiento demográfico norteño La Matanza (+23%), Puerto de la Cruz (+19%), El Sauzal (+18,6%) y Tacoronte (+15%). Y además de las que pierden población –las comentadas Buenavista, Garachico, Los Silos y El Tanque–, se estancan, con niveles de desarrollo inferiores al 10%, La Orotava, Los Realejos y La Guancha.

El Área Metropolitana

Los datos del Padrón de esta centuria del Área Metropolitana quedan distorsionados por el caso particular de Santa Cruz. Su ritmo de crecimiento poblacional superaría al del Norte de no ser por el padrón fantasma de la capital. Porque La Laguna, El Rosario y Tegueste no suben al ritmo del Sur pero experimentan importantes incrementos: el municipio lagunero aumenta un 20,4% con respecto al año 2000; el rosariero, un 29%; y el teguestero, un 18,6%.