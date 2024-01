En su segundo ciclo como presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife –ya estuvo al frente de este organismo entre agosto de 2018 y septiembre de 2019–, Pedro Suárez desvela algunas de las actuaciones que se van a desarrollar en el año que está a punto de arrancar. «El puerto está más cerca que nunca del día a día de los ciudadanos», asegura el político del PP.

¿Qué peticiones hay en la carta de la Autoridad Portuaria a los Reyes Magos?

Uno de los regalos ya nos lo adelantaron con el Concierto de Navidad... No disgustó a nadie y la producción que hizo televisión fue brillante; nos dio mucha visibilidad.

¿Algo más tangible vinculado con su gestión?

Hay muchísimas cosas, pero la más importante es conservar o incluso mejorar la sintonía interinstitucional que existe entre la Autoridad Portuaria y las distintas administraciones públicas. El caso de los Charcos de Valleseco, que vamos a inaugurar en breve, es un ejemplo de buena conexión... Ahí han arrimado el hombro la Autoridad Portuaria, el Cabildo, el Ayuntamiento y el Gobierno de Canarias. El objetivo inmediato es involucrar al Estado en los próximos proyectos.

¿Alguna pista?

Queremos relanzar otra fase del edificio Puerto-Ciudad. El proyecto [el diseño lleva la firma del estudio de arquitectura suizo de Herzog & De Meuron] ya está ejecutado en la primera fase que se adentra en la Plaza de España, pero tenemos que acometer el crecimiento de la edificación en dirección al mar. Es el proyecto de unión puerto-ciudad más importante que se va a desarrollar en el Archipiélago en los próximos años. Esa integración está en la línea de la que se hizo en 1992 en Barcelona (Maremagnum) o más recientemente en Málaga. La idea es convocar en breve a todas las instituciones para fijar qué es lo que queremos y cuáles van a ser las aportaciones financieras para lanzar una nueva acometida sobre esta infraestructura.

¿Para Granadilla pedimos algo a sus majestades de oriente?

Para Granadilla siempre hay que pedir más. Existe el convencimiento de que allí estará el hub energético del Atlántico medio. Ya hay muchas concesiones cerradas para instalarse en una infraestructura que ofertará hidrógeno verde, gas natural licuado, los servicios de Petrocan [filial de Cepsa]... Además de los cambios de ciclo que afrontará Endesa, a corto plazo se acometerá un proyecto de eólica marina.

¿Ese es un deseo inmediato?

Sí, a corto plazo... La actividad en el Puerto de Granadilla se ha incrementado en los últimos meses de este año con la descarga y el depósito de aerogeneradores fabricados en China que se van a instalar en África: este primer pedido se ha trasladado en barcos más pequeños a El Aaiún (Sáhara Occidental).

Sin abandonar el sur de Tenerife, ¿qué solución le podemos dar al colapso que se crea en Los Cristianos?

El Puerto de Los Cristianos tiene problemas puntuales de maniobrabilidad en determinados picos del año, especialmente, en la temporada de verano [junio, julio y agosto] y en las fechas navideñas. El colapso se genera en los accesos de la autopista (TF-1) al muelle y a la inversa porque hay que atravesar unas vías urbanas que causan un atasco importante. Ahora mismo hay una comunicación abierta entre la Autoridad Portuaria, el Cabildo y el Ayuntamiento de Arona para arreglar el problema: la descongestión de Los Cristianos es posible con la creación de nuevos viales con la TF-1. Nosotros lo que vamos a desarrollar ya son unas obras que nos permitan ganar espacio en todo lo que tiene que ver con la operatividad del puerto.

¿Fonsalía se paraliza?

Ahora mismo no está en nuestra cabeza, a pesar de que yo defendiera inicialmente que era una alternativa a Los Cristianos. Con lo que tenemos, creo que es más urgente el acuerdo entre las administraciones para actuar en las infraestructuras de Arona... Lo cierto es que gracias a este debate han salido propuestas para mejorar las conexiones de las vías en Los Cristianos. ¡Vamos a arreglar lo que tenemos y ya veremos qué pasa en el futuro con Fonsalía!

De vuelta a la capital tinerfeña, la ciudad ha ganado este año una playa urbana en Valleseco.

Recuperar esa parte del frente de la ciudad como zona de baño es un hecho relevante, pero eso no deja de ser la punta del iceberg de lo que está por venir:la unión puerto-ciudad convertirá a SantaCruz en un referente de Canarias y, por lo tanto, hay que trabajar en esa dirección. En los primeros meses de gestión hemos recuperado las comisiones puerto-ciudad, que no sólo son de una gran importancia para Tenerife sino para La Palma, La Gomera y El Hierro, aunque en esta última isla la capital no esté directamente vinculada con la primera línea portuaria. Abrir ese diálogo es fundamental para saber cómo podemos integrar a los ciudadanos con los espacios que hemos ganado al mar. Si no se ha dado un divorcio como tal, en algún momento sí que he percibido un enfriamiento en la relación de los santacruceros con su puerto. Afortunadamente estamos dando los pasos oportunos para restablecer esa amistad.

¿Qué margen de mejora queda en la actividad crucerística?

Queda mucho espacio para crecer, no en el mercado de cruceros de invierno porque ése está consolidado, en la temporada de verano. Hace poco que se ha constituido la Asociación de Cruceros del Atlántico Medio [Canarias, Madeira, Azores y Cabo Verde] para potenciar esta actividad en la región macaronésica. El objetivo principal es promocionar estas rutas por el mundo. El Archipiélago es puntero en conectividad [conexiones aeroportuarias y portuarias] y debe aprovechar al máximo todas las estrategias que le permitan seguir sumando turistas.

¿Hay algo en la misiva real que no nos hay contado aún?

Aún no puedo adelantar mucho, pero en un periodo de tiempo muy breve tendremos una buena noticia relacionada con la reparación naval en Tenerife.

¿Otro empujón a Granadilla?

No sólo para el Puerto de Granadilla, sino para toda la Isla porque una parte de esas infraestructuras van a estar en la capital y seguro que van a posicionar a Santa Cruz como un nuevo referente en las labores de mantenimiento de barcos. Estamos en un momento óptimo para pensar que el puerto está más cerca que nunca del día a día de los tinerfeños que quieran disfrutar de nuestro litoral.