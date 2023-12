Si el aumento de viajes a motor en Tenerife mantiene los porcentajes de las proyecciones estadísticas, no habrá suficientes carreteras para conseguir la meta soñada de un futuro sin atascos en la Isla. Lo advierte bien claro el Plan de Movilidad Sostenible de Tenerife, que acaba de sacar a exposición pública el Cabildo. La Isla ha superado por primera vez la barrera de los tres millones de desplazamientos internos en un día laborable en vehículo motorizado, 3.029.250 si contamos solo los residentes y 3.252.065 si sumamos los no residentes, para una población que supera los 950.000 habitantes.

Si se cumplen las previsiones de un aumento del 32% de viajes y del 16% de la población (de 950.000 a más de 1,1 millones), el número de desplazamientos internos sería de 4,3 millones en el año 2035. Este panorama «viene a añadir más complejidad a la resolución de un problema que volverá a crecer cuando se recupere el 100% de la anterior movilidad», apunta el documento. O cambian los hábitos, al mismo tiempo que se mejoran las infraestructuras, o la congestión, lejos de remitir, irá a más.

El estudio que marca las pautas para mejorar la movilidad de Tenerife arroja un sinfín de datos que dibujan un diagnóstico preciso de la situación a la que se enfrentan cada día los sufridos conductores isleños. Al elevado número de desplazamientos motorizados, la mayoría de corta distancia, se suma el abuso del vehículo privado (sólo el 11% de los viajes motorizados de la Isla se realiza en transporte público frente al 89% en vehículo privado), el hecho de que la mayoría de las veces solo va con una persona (tasa de ocupación media de 1,3, una de las más bajas de Europa) y la elevada cifra de vehículos en general (casi uno por habitante, 792.350).

El Plan de Movilidad Sostenible señala claramente los tres principales cuellos de botella que atascan el tráfico en Tenerife: en un día laborable, las tres áreas formadas por los ocho municipios principales son las que atraen casi un 80% de los viajes diarios de residentes: Santa Cruz-La Laguna, Adeje-Arona-Granadilla y Los Realejos-La Orotava-Puerto de la Cruz, con casi 2 millones de viajes diarios a motor. «Las políticas municipales decididas a favor de los modos activos y en transporte público, como la creación de las Zonas de Bajas Emisiones o la regulación del aparcamiento en superficie, son necesarias para ayudar a revertir el reparto modal del transporte», apunta el documento.

El corazón del área metropolitana concentra un 43% de la población de la Isla (260.000 habitantes) y, por consiguiente, el mayor número de viajes en vehículo: Santa Cruz registra 746.965 cada día de media y La Laguna, 633.051. Es más del doble de la movilidad que genera el tercer y cuarto municipio con mayor número de movimientos totales: Arona (297.401 viajes) y Adeje (229.751). El 58,6% de los viajes a lo largo de una jornada laborable pasan alguna vez por estos cuatro municipios.

El atasco en la zona Sur

Pero la zona Sur, en especial la que concentra la mayor parte de la actividad turística (Adeje, Arona, San Miguel, Granadilla), también presenta cifras muy elevadas de movimientos motorizados: con 240.000 habitantes (26% de la población insular) y un número de empleos con una representación muy similar (23% de la Isla), soporta diariamente 763.900 viajes, de lo que 673.632 viajes son viajes internos al conjunto (el 22% de los viajes totales de los residentes). Dentro de este sistema, la macrozona de Abona (Arona, San Miguel y Granadilla) soporta unos 374.700 viajes diarios internos.

En el Norte, pese a no tener tanto turismo, la circulación tampoco es fluida: la macrozona del valle de La Orotava mantiene diariamente 298.300 viajes de residentes y, como en el caso de Abona, ocupa el segundo lugar atendiendo al porcentaje de viajes que son generados y atraídos dentro del área que abarca, un 79%. En relación con el exterior, el Valle de La Orotava soporta 167.000 viajes diarios, el 65% con el resto del norte de la Isla, el 28% (46.760) pasan por el área metropolitana y un 5% por el Sur.

El transporte público no está siendo una solución, a pesar de los esfuerzos de las administraciones por reforzarlo, apunta esta hoja de ruta de la movilidad en Tenerife con vistas a 2045. «Se percibe y se espera un incremento en el uso del transporte público, pero al estar condicionado a la dispersión territorial no parece que esté ganando cuota porcentual en el reparto modal, sino que la va perdiendo», apunta el documento, que precisa: «Es decir, el transporte público sigue transportando especialmente a un usuario cautivo [que lo usa al no tener vehículo y carné de conducir] y sólo el tranvía es capaz de competir con el vehículo privado en relaciones de corta distancia, en el entorno inferior a los 7 kilómetros».

«No obstante», precisa el Plan, «a pesar del panorama expuesto, hay una clara tendencia global a una reformulación de la movilidad, especialmente la urbana, y son muchas las ciudades que adoptan cambios importantes en su organización de la movilidad urbana y apuestan por una movilidad con mayor presencia de la movilidad activa y del transporte público mientras se han desincentivado e incluso restringido los viajes en vehículo privado».

Políticas de movilidad

Las ciudades que han apostado por un giro en las políticas de movilidad hacia un modelo más sostenible «han roto el axioma tradicional de décadas pasadas de a mayor incremento de renta, mayor porcentaje de motorización y utilización del vehículo privado». Por el contrario, «muestran notables avances en capacidad de generación de riqueza y bienestar de la población». No es el caso de Tenerife.

En los núcleos urbanos de Tenerife «no se ha producido aún esa reducción en el uso del vehículo privado en favor del transporte público y de otros modos sostenibles (andar o en bici)», remarca el informe, que añade que, sin embargo, «parece acertado considerar un escenario con políticas activas de desincentivación del uso del vehículo privado en los grandes núcleos urbanos de la Isla, derivado del cumplimiento del marco regulatorio (leyes de cambio climático y futura ley de movilidad) y del desarrollo de las ciudades, con las Zonas de Bajas Emisiones como actuación que puede suponer un impulso».

«Resulta sorprendente que aún, en la Isla, no haya un solo municipio con control efectivo del tiempo de estacionamiento en la vía», alerta. «Esas políticas deben apoyar un cambio cultural, en la predisposición al uso del transporte público y modos no motorizados en relaciones competitivas con el vehículo privado, especialmente en el área metropolitana y en relación con esta desde el exterior», aconseja el Plan de Movilidad.