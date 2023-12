Puerto de la Cruz fue el municipio del Norte de Tenerife donde quedó más repartido el azar. Miguel Ángel Cuso, el titular de la administración El Chiquillo, en la avenida Colón de la referida ciudad turística, no podía estar más contento en la mañana de este 22 de diciembre. Un año y ocho meses después de cumplir el sueño de su madre y ponerse al frente del establecimiento lotero y vende... ¡140 décimos! del número 01568, uno de los dos quintos premios que se vendieron en la ciudad turística.

En total, Puerto de la Cruz resultó agraciada en esta edición de la Lotería de Navidad con 990.000 euros, de los cuales 840.000 son el equivalente de los 140 décimos que vendió El Chiquillo.

Paradojas de la vida, Miguel Ángel Cuso, el titular de la administración, es un catalán que curiosamente trabajaba en su Barcelona natal en el sector de la hostelería y que cuando decidió afincarse en la ciudad turística, por definición del Norte de Tenerife, dio un volantazo profesional y tomó el testigo a la antigua administración de lotería Victoria, que estuvo en servicio 22 años hasta que El Chiquillo se puso al frente.

Miguel Ángel Cuso prefirió ser prudente a la hora de confirmar el premio que había vendido; de ahí que en su primera estimación asegurara que distribuyó catorce pedacitos... cuando en realidad la suerte multiplicó finalmente esta valoración. Con la ilusión propia de un niño en la Noche de Reyes, Miguel Ángel Cuso esperaba la llegada de Raúl de Montis, el delegado de Loterías y Apuestas del Estado en la provincia, para que le entregara el diploma que certificará la visita del azar.

Llegaron antes algunos clientes de El Chiquillo que el propio delegado a felicitar al propio Miguel Ángel Cuso, agradeciéndole la venta del premio. Y no faltó quien hasta le preguntó al vendedor de El Chiquillo el número agraciado por aquello de que... «lo compré aquí y estoy segura que acaba en 68». Fue el caso Cruci, que prefirió ser prudente hasta que llegara a su casa y lo comprobara. Y no le faltó razón, llevaba el 68, pero en su caso jugaba el 57768, y no el agraciado 01568. Cruci se acaba de comprar una finca y está viviendo en una caravana y estos 6.000 euros le habrían venido de lujo. Al menos alimentó la ilusión.

El 57421, en tres sitios

Puerto de la Cruz también se benefició de los 39 décimos vendidos del otro quinto, el número 57421, y que en este caso particular se distribuyeron en tres puntos de la ciudad turística.

El punto receptor de Amelia, en la calle Agustín de Bethencourt, distribuyó dieciocho pedazos de este quinto, si bien su titular, Amelia Rodríguez Fernández, estaba a la espera de la confirmación, mientras recuerda que el 27 de diciembre de 2022 vendió el millón del Euromillón.

En el mostrador de este pequeño establecimiento, Amelia muestra la brujita a la que muchos se encomiendan. «Desde que di el millón de euros, muchas personas han pasado a buscar la suerte aquí y hasta han acabado despelujando la escoba». Amelia aprovechaba la ocasión para poner en valor la importancia de los puntos de venta de la Lotería de Nacional, a la vez que daba cuenta el nombre de su establecimiento. Sobre la fachada, un letrero con el nombre Amelia R.F.. En realidad se refiere a las iniciales de la titular, Rodríguez Fernández, aunque no oculta su visión más comercial, haciéndola coincidir con su actividad. «Bien podría ser Reparto Fortuna», dijo esta sevillana de adopción que lleva al frente del establecimiento desde hace siete años.

En la cercana y céntrica plaza del Charco, Ángeles Álamo, ranillera de toda la vida, celebra haber vendido en su kiosco seis décimos del 57421, el equivalente a 36.000 euros. «Ya vendí el Gordo en las navidades de 2012 y 2018 y también di un quinto en 2019».

El reparto de premios en Puerto de la Cruz se completa con un décimo suelto vendido en el Centro Comercial El Tejar, que equivale a 6.000 euros.

Las Saras dan tres quintos

La Administración de Lotería La Esperanza de La Guancha está de enhorabuena. Si el pasado mes de julio vendía parte del primer premio de la Lotería Nacional, la suerte ha vuelto a visitar este establecimiento que regenta Miguel Ángel González de Chaves. Aunque no está confirmada la venta, esta administración de lotería tenía consignados un décimo del 45353, lo que equivale a 6.000 euros, más un pedacito del 01568, que corresponde a otros 6.000 euros. A esto se suman cinco décimos del 86007, el equivalente a otros 30.000.

En total, la administración La Esperanza habría repartido 42.000 euros de tres quintos, según la asignación inicial y a falta de la confirmación definitiva de Loterías y Apuestas del Estado.

Este punto de ventas abrió sus puertas hace 39 años y comenzó su andadura en la plaza de la Feria, hasta que hace seis años se establecieron en la carretera general, su actual emplazamiento.

En la administración de lotería de Miguel Ángel González de Chaves atienden, entre otras trabajadoras, Las Saras.

La más antigua, Sara Sanfiel, comenzó su vida laboral en esta administración hace nueve años. Natural de La Guancha, sabe lo que es disfrutar de las mieles de un premio gordo porque el pasado mes de julio resultado agraciada con el primer premio de la Lotería Nacional. Ganó 30.000 euros que repartió con las otras tres amigas que integran su peña.

La otra Sara, Sara Hernández, es de Icod de los Vinos y también comenzó a trabajar hace cinco años en esta administración. Es su particular gordo, mientras en el día de hoy ya han repartido tres quintos de la Lotería Nacional de Navidad.

La icodense Sara Hernández aprovecha el guiño del azar, de nuevo, a este punto de ventas, para pedir que se visibilice la labor que realizan tanto las administraciones de Lotería como los puntos de receptores. Y es que esta administración, que oficialmente se llama La Esperanza, tiene en su personal a los mejores embajadores del azar, lo que reconoce el propietario, Miguel Ángel González de Chaves, que evita el protagonismo y las cámaras, para recordar que en la Lotería de Navidad del pasado año ya distribuyeron un décimo del Gordo y un segundo premio del sorteo del Niño. «Siempre hemos repartido premios, pero sin duda alguna, el más importante fue el Gordo de 2022».

Las Saras no ocultan su satisfacción porque la suerte ha fidelizado su visita a este establecimiento de lotería del municipio de La Guancha.

En el Norte, el puesto de venta de lotería que atienden Las Saras fue el más frecuentado por el azar este viernes 22 de diciembre, con tres premios, seguido por el que atienden Las Saras en La Guancha.

Dos quintos en Icod

También con dos premios agraciados, el receptor que se localiza en la avenida Príncipes de España 77, en Icod de los Vinos, vendió dos quintos. En total, 66.000 euros, correspondientes a diez décimos del 86007 y uno del 88979.

Fefi Luis Armas, trabajadora de este punto receptor de lotería Nacional en el que se puede adquirir desde un billete hasta verduras o golosinas, recuerda que hace cinco años ya vendió dos décimos del premio gordo de la Lotería de Navidad, en total 800.000 euros.

Con Fefi llegó la suerte a este establecimiento que se localiza en Icod de los Vinos, pues justo dio el Gordo en 2018, el mismo año que comenzó a trabajar en La Cruz del Molino. Más allá de estos altares que visitó ayer el azar en el Norte de Tenerife, otros se contentaron con la pedrea, o hasta el reintegro que tal vez permita probar suerte en el Sorteo del Niño, ya a comienzo del próximo año.