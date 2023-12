Brillante actuación del Grupo de Teatro Amistad

El pasado sábado, día 16 de los corrientes, tuvo lugar en la iglesia de San Francisco de Asís la representación de la obra anónima del siglo XIII Auto de los Reyes Magos por el Grupo de Teatro Amistad del Círculo de Amistad XII de Enero, en colaboración con el acto organizado por la mencionada parroquia con motivo de la conmemoración de los 800 años de la creación del primer Belén por San Francisco de Asís. La actuación del elenco actoral fue soberbia bajo las directrices de Gerardo Fuentes, quien posee una inmensa capacidad para armonizar su estricta, flexible y desenfadada dirección al unísono, sin olvidar sus dotes de actor, como también demostró ayer, mientras que de la adaptación de la ancestral pieza, con la habilidad que lo caracteriza, se encargó Adrián Rangil. Pero este proyecto no hubiera sido posible sin la participación de varias personas más: del párroco de este templo dedicado al Santo Seráfico, Miguel Ángel Navarro, el cual aportó con generosidad sus cuantiosos conocimientos organizativos e históricos acerca de eventos litúrgicos, a lo que siguió la intervención del Grupo Jesús Rodrigues, empresario con enorme destreza en cuanto a los decorados y atrezzo, además, hemos de destacar por su imprescindible participación respecto al vestuario a Inmaculada Rodrigues, excelente joven diseñadora, que ya ha sido merecedora de un premio nacional por su buen hacer que ayer pudo apreciarse, sin obviar la peluquería y maquillaje de María Jesús Rodrigues, y la adaptación musical y el espacio sonoro de Begoña Rodrigues. Asimismo, el Excmo. Ayuntamiento capitalino también cedió el atuendo de sus Majestades de Oriente, complementando todo lo dicho la extraordinaria interpretación musical del Coro Nobis Vocal Ensemble, guiado por Roxana Schmunk con gran maestría. No obstante, retomando el conjunto teatral, provisto de un despliegue tecnológico que permitía escuchar sus voces con plena nitidez, estuvo brillante, tanto, que nos dejó sin palabras para poder expresar la emoción que nos causó, máxime si tenemos en cuenta que se trata de actores y actrices amateur con gran afán de superación, pues la magnífica función de anoche así lo hizo patente. Las distintas escenas actorales discurrieron a lo largo y ancho del recinto eclesiástico lleno al completo de feligreses de la parroquia, socios de nuestra entidad y de público en general, permítaseme la expresión “en el que no cabía ni un alma”, todos expectantes en el más absoluto de los silencios, al que asistieron muestro Presidente del Círculo de Amistad XII de Enero, Francisco Perera, quien con su incondicional y perseverante anuencia hacia la cultura facilitó que el grupo de teatro de El Recreo actuase en el citado templo, y, cómo no, en respuesta a la amable invitación del Sr. Párroco; también acudieron, de un lado, la Vicepresidenta Marta P. Coello, la Vicesecretaria y la Vicetesorera, algún otro miembro de la Junta Directiva de la Sociedad, etc…, cita a la que tampoco faltó el Presidente de la Tertulia Amigos del 25 de Julio; de otra parte, también arroparon el acto el Párroco de la Iglesia de la Concepción de esta ciudad y el Superior de la Congregación franciscana de la Orden Tercera. En nombre del Círculo de Amistad XII de Enero el más sincero agradecimiento a todos los asistentes.

Anoche tuvimos el placer de disfrutar de una celebración especial y única en las Fiestas Navideñas 2023 de esta capital, de un suntuoso espectáculo de calidad inmerso en la escenografía propia de la llegada del Niño Jesús, dotada de sus personajes interpretados por el Grupo de Teatro Amistad, insistimos, de manera sensacional. Toda una explosión de luz y color en medio de la religiosidad.