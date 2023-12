El sector turístico tinerfeño acepta el reto de modernizarse para adaptarse a las exigencias presentes y futuras en cuanto a digitalización y sostenibilidad. La principal industria canaria no estará sola en este proceso, pues el Cabildo de Tenerife lanzará un programa para impulsar la digitalización de las infraestructuras turísticas, mejorando los servicios que se ofrecen, por ejemplo, en los puertos y aeropuertos de la Isla. Así lo anunció ayer Lope Afonso, vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, durante el foro La transformación y evolución del turismo en Canarias organizado por El Día, cabecera de Prensa Ibérica en Tenerife. El evento ha contado con la colaboración de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias, el Ayuntamiento de Arona y el Clúster de Innovación Turística de Canarias.

«Es el momento de ayudar a los municipios a incrementar la calidad de los espacios públicos», expuso Afonso. La intención del Cabildo es que el turista, desde que llegue al aeropuerto, tenga a su disposición, a través de su teléfono móvil, toda una cartera de servicios que le sirva como guía para disfrutar de Tenerife de una forma mejorada. A su vez, los datos de navegación del turista «permitirán conocer más sobre sus comportamientos, anticipar sus deseos y saber qué opina de la Isla cuando ha concluido la visita», expuso Afonso.

Justo en un momento de esplendor turístico, las instituciones canarias se plantean cuál debe ser el camino a seguir del sector y cómo le afecta el desarrollo de las nuevas tecnologías. José Manuel Sanabria, viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, se encargó de realizar la apertura institucional del acto, en la que puso sobre la mesa la necesidad de afrontar la llegada de los chatbots –robots capaces de resolver las dudas del turista y personalizar la experiencia de su viaje–. También la aparición del internet de las cosas y de la realidad virtual, aumentada y mixta, cambiarán la forma en la que obtiene información el usuario.

Por otro lado, la apuesta por la sostenibilidad se ha convertido en otro de los grandes desafíos del turismo. La Consejería cree que el sector debe «desarrollarse en armonía con la naturaleza», lo que implica «mirar al territorio y al litoral de una nueva manera». En este sentido, Sanabria aseguró que la Consejería de Turismo «pondrá todos los recursos necesarios para lograr la transformación digital y también para ser más sostenibles».

Tras la apertura institucional tuvo lugar la mesa redonda que contó con la presencia de Lope Afonso, vicepresidente del Cabildo de Tenerife y consejero de Turismo; Javier Cabrera, presidente del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife (CEST); Dácil León, segunda teniente de alcalde y concejal de Turismo de Arona; Manuel Luis Méndez, concejal de Presidencia y Planificación Territorial de Adeje; y Raúl Domínguez, presidente del Clúster de Innovación Turística de Canarias, Turisfera.

Punto de partida

El sector turístico fue duramente golpeado en la pandemia, con el cierre de hoteles y, posteriormente, con las limitaciones de aforos. Ahora, además, los hoteleros sufren la crisis de precios. Pero todo esto no ha podido evitar que «los números» apunten ahora a la «recuperación». Una recuperación que, en palabras de Raúl Domínguez, se debe a que «el consumidor ha dado una nueva y mejor posición al ocio en su pirámide de prioridades».

Mientras la parte empresarial ha sabido aguantar los embates, la Administración «no ha hecho bien su trabajo» en los últimos años, en opinión de Dácil León, quien cree que esto se debe a que «es muy complicado para una institución avanzar cuando existen tantas trabas a la hora de poner en marcha los proyectos». Además, León considera que las administraciones «no han sabido anticiparse a los problemas», sobre todo en el caso de Arona, que tiene «los niveles de turistas más altos pero hay mucho trabajo que hacer en la mejora de los servicios públicos».

Esa sensación de lentitud burocrática fue compartida también por Manuel Luis Méndez, quien puso el ejemplo de Adeje: «El municipio tomó la iniciativa el año pasado de modificar su Plan General y, aunque es un gran paso, tenemos miedo a vernos limitados a la hora de avanzar en su desarrollo». Aún así, considera que su municipio ha sido «bastante ágil» y que ello se demuestra en que se han seguido construyendo hoteles en los últimos años, apostando por alojamientos de cinco estrellas o gran lujo.

La apuesta por la calidad, con hoteles de cinco estrellas y gran lujo, es clave en el éxito del sector

Una de las cuestiones que más preocupa a los empresarios turísticos es el incremento de costes. Javier Cabrera señaló que esta situación «daña la rentabilidad» y «compromete la viabilidad de muchísimas empresas», por lo que pide «no dejarse embriagar» por los datos de crecimiento que manifiesta el sector y mantenerse atentos a los contratiempos.

Que el turismo esté siendo capaz de enfrentar amenazas como la pandemia o la inflación es para Lope Afonso una evidencia de «la robustez del sector».

Además, Afonso opina que la resiliencia de la primera industria canaria demuestra «a quienes en su día dijeron que el turismo aportaba poco valor a la economía de las Islas» que, en realidad, «el sector es el que más riqueza crea».

Hacia dónde vamos

El futuro del turismo pasa por el impulso de la digitalización. Sin ello, es imposible expandirse. Domínguez critica que Canarias se quedara por detrás de herramientas digitales que triunfan en el sector –como es el caso de Booking o Airbnb– «Debemos preguntarnos por qué no hay empresas isleñas que sean referentes tecnológicos en este ámbito». Para innovar en ese sentido, pidió contar con el talento formado en las Islas.

Canarias corre peligro de «acomodarse» e ignorar los pasos que debe dar hacia la digitalización. «Aunque los turistas van a seguir viniendo, según las previsiones, no podemos dormirnos en los laureles», advierte León. El inconveniente que hay que resolver en este sentido es la realidad de que el trabajo en la transformación es «más lento» cuando se realiza desde las administraciones públicas.

El avance turístico deberá ser de la mano de la sostenibilidad. Por ello, Méndez señala que «habrá que trabajar en una gestión más eficiente de los espacios y servicios». Y pide no ignorar los grandes problemas como el caos en la movilidad o la falta de personal: «Sabemos que hay hoteles que han tenido que cerrar sus restaurantes por no encontrar trabajadores. Adeje tiene 2.126 parados, lo que supone casi el pleno empleo con una tasa de paro menor al 7%. Toca estudiar de dónde vamos a sacar más trabajadores».

La brecha entre la formación académica y la demanda laboral también preocupa. Cabrera habla de «desequilibrio» y pide a la Administración que actúe como «pegamento» entre los gestores de la enseñanza y la empresa privada a la hora de determinar cuáles son las necesidades del sector.

De hecho, tras tantos años situándose Canarias como líder turístico, esas debilidades como la falta de mano de obra o de cualificación adecuada suponen oportunidades para los competidores. Ante esto, Lope Afonso advierte: «Somos escrutados y conocen nuestras carencias. No podemos dejar que se aprovechen de ellas».

Amenazas actuales

Los problemas de infraestructuras afectan ya al sector turístico. Esto es algo visible en la movilidad, pero también en la vivienda. En el caso de los trabajadores que no encuentran dónde alojarse, Domínguez pide poner coto al alquiler vacacional, al que además, achaca parte del nacimiento de la turismofobia: «Toca regular. Aunque yo, como arquitecto, me pregunto si eso no estaba ya delimitado en los usos del suelo».

Corregir el problema de la vivienda, no obstante, no es una tarea fácil para las administraciones. León reconoce que las limitaciones en los presupuestos y licitaciones «evitan que seamos eficientes». Y suma a la crisis habitacional la falta de seguridad y limpieza en las calles, que son tareas pendientes en Arona: «Necesitamos solucionar estos problemas para dar a los ciudadanos servicios que estén a la altura».

Los hoteleros creen que regular el alquiler vacacional reduciría la falta de vivienda y la turismofobia

En el caso de Adeje, Méndez asegura que no hay suelo disponible para construir viviendas públicas. El proceso para cambiar esta situación es «de largo recorrido», y eso que se ha recurrido a «modificaciones parciales para tratar de agilizar los procesos». En total, espera tardar cuatro años en empezar a construir los primeros pisos públicos.

Cabrera considera que entre las trabas burocráticas están las declaraciones de impacto ambiental y que, además, tenerlas aprobadas un año no significa que no se puedan caducar, lo que supone atrasos en los proyectos.

En el caso de las infraestructuras viarias, Afonso opina que solo se puede «mitigar» su situación, porque las soluciones reales son «a largo plazo».