El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, afirma que «la apuesta por ser un destino plenamente sostenible es fuerte y consistente». Añade: «Lo hacemos en todos los ámbitos de gestión, pero particularmente también de la mano de los principales actores del sector». «Esa gestión está sustentada en los principios de turismo responsable, sostenibilidad, respeto y cuidado con el medio ambiente», valora Afonso.

Insiste el consejero en que «es algo que particularmente valoran nuestros visitantes y supone un compromiso formal que tiene que ver con prácticas turísticas responsables desde el punto de vista empresarial y público».

Lope Afonso subraya que «nos satisface el impulso de aquellas empresas que han renovado su adhesión y demostrado así el compromiso». Recalca a continuación que «sumar también otras nuevas es una muestra de que ese compromiso sigue firme y va en alza». Concluye: «Nuestra apuesta por la sostenibilidad es inequívoca. Buscamos que Tenerife sea finalmente un destino verde».

La consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, por su parte, expresa la satisfacción por el resultado de la evaluación, ya que «revela el excelente grado de cumplimiento de las empresas adheridas, así como el interés creciente de otras por integrarse en unos instrumentos que buscan hacer compatible la actividad turística con la premisa de la sostenibilidad». Melwani añade que «ese compromiso sostenible está completamente insertado en nuestra estrategia como destino turístico. Resume el objetivo. «Buscamos un viajero que aporte más al destino, que valore y sea respetuoso con nuestro medioambiente y debe apreciarse también en las administraciones públicas locales y en las empresas del sector esa alineación».

La comunicación de los resultados de las evaluaciones, realizadas mediante la figura del cliente misterioso y de distintas auditorías que acreditan las renovaciones, las bajas y las incorporaciones a las cartas, tuvo lugar en dos jornadas a finales del pasado noviembre. Los escenarios fueron el Club Náutico de Puerto Colón (Costa Adeje) para las de avistamiento de cetáceos y la sede de Turismo de Tenerife respecto a las actividades en la naturaleza.

En el caso de las empresas de la Carta por la Sostenibilidad de Actividades en la Naturaleza, las trece que formaban parte de esta revalidaron satisfactoriamente su adhesión, y otras dos, especializadas en buceo, consiguieron igualmente superar la evaluación de ingreso en la misma.

Por su parte, de las 18 empresas integradas en la Carta por la Sostenibilidad de la Actividad de Avistamiento de Cetáceos, 17 lograron la renovación. Además, otras tres, de cuatro que solicitaron su adhesión, la obtuvieron. El total de embarcaciones que disponen ahora del sello que identifica a las adheridas y realizan un avistamiento responsable certificado, es de 35.

La Carta por la Sostenibilidad del Avistamiento de Cetáceos es un compromiso voluntario de las empresas dedicadas a esta actividad. Está basado en el respeto a las diferentes especies y al medio ambiente, al mismo tiempo que ofrecen una experiencia turística significativa y transformadora para el cliente. Su objetivo es promover el turismo sostenible y responsable en una zona marina de especial sensibilidad por las especies que lo habitan y el hábitat en sí mismo. Además, fomenta el uso responsable de las empresas que prestan el servicio y de los turistas que disfrutan de la actividad mediante la sensibilización de todos los agentes implicados: empresas, turistas, población local y administraciones públicas.

Turismo de Tenerife presentó en 2020 la Carta de Sostenibilidad para Actividades en la Naturaleza. Se trata de un proyecto participativo con el sector empresarial y otras áreas del Cabildo con competencias en el territorio cuyo objetivo principal es, sobre la base de 15 puntos elaborados con la colaboración de los agentes implicados, el de incrementar y mejorar la calidad y la sostenibilidad en las actividades que se realizan en la naturaleza mediante el equilibrio entre la experiencia turística y la conservación de los recursos naturales. Una forma de abrir una nueva senda desde la masificación de sol y playa al desarrollo de otro tipo de turismo.

«Datos concretos no tenemos, pero en general está por encima del 80%». Así valora la patronal hotelera tinerfeña la ocupación alojativa durante el puente de diciembre que arrancó el pasado martes y culmina mañana domingo. Juan Pablo González, gerente de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de la provincia (Ashotel), valora: «Estamos en temporada alta y los niveles de ocupación siguen la inercia de todo el año. Estimamos que estarán de media por encima del 80%; un buen resultado como balance». González recuerda que «a los mercados tradicionales como Alemania o Inglaterra no les afecta este puente porque no es festivo en esos países, pero coincide con su media de estancia de siete días en el destino». Explica González que «nos hemos beneficiado del mercado nacional y, concretamente, del residente porque al peninsular, en general, le perjudica el elevado precio de los billetes, especialmente alto en esta época». El gerente de Ashotel valora que «este mercado es muy importante porque supone el 30% del volumen anual». Incide la fuente en que en fechas señaladas como estas «puede haber problemas si no se ha tenido la precaución de reservar con tiempo porque si se deja para última hora los precios son prohibitivos». En cuanto al turismo de residente subraya: «Sabemos que los que pueden hacer puente esta semana tienen cinco días para disfrutar de una oferta tan amplia como variada». Resume: «Está disponible para cualquier familia canaria que se pueda escapar a un hotel o un apartamento». Valoró finalmente que «estos días predomina en nuestras principales zonas el habitual turismo centroeuropeo». | J.D.M.