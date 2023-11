La Guancha apenas supera los 5.500 habitantes, una pequeña localidad estrechamente vinculada con el sector primario, con las labores tradicionales y las costumbres de antaño, en su mayoría salpicadas de comportamientos y pensamientos muy alejados de las políticas de igualdad que hoy prosperan en la mayoría de rincones de nuestra geografía nacional.

Coincidiendo con la celebración del Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres, el Consistorio guanchero ha diseñado un nuevo espacio de encuentro social, con actividades, talleres y eventos en torno a la necesaria concienciación, visibilidad y repulsa contra la lacra machista que sigue campando a sus anchas por los hogares, calles y espacios varios de nuestro vaivén diario.

Bajo el título “Contra la violencia machista, cuenta conmigo”, la Concejalía de Políticas de Igualdad y Violencia de Género, que dirige María Jesús Vargas, oferta un año más, y ya van cinco bajo su dirección como máxima responsable del Área, un programa de actos y acciones simbólicas en favor de la tolerancia, la libertad y el respeto entre sexo, y como fórmula de rechazo sin paliativos frente a la barbarie, el odio y la violencia física, psicológica, sexual y emocional hacia las mujeres.

La Guancha es un municipio destacado en la lucha contra la violencia machista. ¿Qué pasos se han venido dando en los últimos años para mejorar la acción de la Administración local en ese sentido?

Desde que tomé posesión como concejala de Igualdad y Violencia de Género en 2019 no he dejado de trabajar en el diseño, organización y materialización de proyectos e iniciativas en favor de un municipio feminista, libre de actitudes y posicionamientos machistas. Ha sido y sigue siendo un camino difícil, una batalla con muchos frentes abiertos porque no olvidemos que todo empieza en los valores, actitudes y comportamientos que vemos y aceptamos como “normales” desde muy pequeños, tanto en casa como en nuestro círculo de amistades y en los espacios donde vamos creciendo y madurando.

En estos últimos cuatro años hemos crecido y avanzado mucho bajo el paraguas de la Red de Municipios por la Igualdad de Género del Norte de Tenerife, una entidad que cofundó La Guancha y a través de la cual hemos compartido muchas actuaciones y objetivos comunes con el resto de localidades de la vertiente norte. Asumimos en marzo de 2021 su secretaría técnica y en la actualidad trabajamos codo con codo en el desarrollo de talleres, conferencias, jornadas y otras tantas medidas de lucha contra la violencia de género. Otro paso importante fue nuestra inclusión en el Sistema VioGén del Estado, para la protección de las víctimas de la violencia machista, tanto de las mujeres como de sus hijos e hijas. Con este protocolo de actuación logramos mejorar considerablemente el seguimiento y protección de las familias amenazadas y acechadas por sus maltratadores en nuestra localidad.

A través del Pacto de Estado contra la violencia de género hemos conseguido materializar otras tantas acciones de sensibilización, información y formación sobre la igualdad de oportunidades y trato entre hombres y mujeres, especialmente enfocadas a la detección y la correcta actuación ante las violencias contra ellas. Recuerdo unas jornadas multidisciplinares sobre atención a víctimas en el Centro de Formación, o las innumerables actividades en los centros educativos, impulsadas en estrecha colaboración con sus directivas. El trabajo con la Unidad de Violencia de Género de la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife también ha sido muy intenso y fructífero, con un seguimiento permanente de los casos y las intervenciones en torno a esta problemática.

Subraya el trabajo colaborativo con los centros educativos en esta lucha contra la violencia machista

Lo subrayo y lo pongo en mayúsculas y negrita porque ha sido y es un trabajo inmejorable, una predisposición absoluta de las direcciones y de la comunidad educativa en su conjunto en cada una de las campañas que diseñamos para combatir el machismo, para denunciar la violencia de género y todas sus consecuencias. Tanto en el IES La Guancha como en los colegios del municipio tenemos grandes aliados que nos permiten llegar a los escolares, esas generaciones que llegan pisando fuerte y que necesitamos formar con cariño y máximo tacto para que la desigualdad y el maltrato hacia las mujeres no quepa en su forma de vida.

Nuestro trabajo en los centros educativos resulta fundamental para garantizar el éxito del trabajo. Resulta más complejo con personas mayores, en las asociaciones de la tercera edad del pueblo, porque las personas con una vida ya recorrida, como dije anteriormente, normalizan ciertas conductas y actitudes que para nosotras resultan totalmente incomprensibles e intolerables. Muchas son señoras que vivieron el machismo profundo en sus propias carnes, un patriarcado social y familiar que dificilmente lograremos borrar de su manera de interpretar derechos y oportunidades entre personas libres e iguales. Aun así, nuestra lucha por una sociedad más justa, respetuosa y libre de machismo, se mantiene en pie.

¿Qué problemas detecta en torno a la violencia machista en el municipio?

Pues no son pocos. La normalización de las actitudes violentas entre las parejas jóvenes es una realidad muy preocupante. El consumo de pornografía desde edades muy tempranas y la aprobación de ciertas prácticas sexuales que humillan y denigran a las mujeres también es un problema terrible entre nuestros jóvenes. Tenemos que trabajar en prevención, potenciando las inversiones en esa línea para evitar que este tipo de hábitos y comportamientos inadecuados terminen aceptándose como adecuados en el día a día de nuestros chicos y chicas.

Somos un pueblo que sigue teniendo miedo a denunciar, aunque ese temor va desapareciendo con el paso de los años, gracias al empoderamiento de la mujer, al trabajo del Ayuntamiento, de entidades y colectivos feministas, y al respaldo y la protección de quienes alzan la voz y arriman el hombro sin complejos.

¿Qué acciones han diseñado para celebrar este año el 25N?

Mantenemos la línea de ediciones anteriores, con una mariposa violeta como protagonista de un conjunto de eventos que se irán desarrollando hasta el próximo día 19 de diciembre, con la celebración de la obra “Sor Juana”, de la compañía Gaviera. Hemos colocado el tradicional lazo conmemorativo del Día Internacional contra la violencia de género, tanto en la fachada del Ayuntamiento como en diferentes espacios públicos de la geografía local. Iluminamos con el color de la temática el exterior de nuestro consistorio durante toda esta semana, como señal de compromiso y lucha contra las violencias machistas en todas sus formas.

En esta edición contamos con la exposición “Histórico de las campañas de sensibilización contra la violencia sobre la mujer de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género”, y el taller “Indicadores de malos tratos en la relación de parejas”, a cargo de Antonio Perdomo, del Servicio de Atención para víctimas de violencia machista. Una ruta nocturna por “La Laguna Oculta” o nuestra participación en la marcha impulsada en Los Realejos por la Red del Norte completan el programa de esta edición, en el que también se recoge la lectura del manifiesto elaborado para esta edición, así como un minuto de silencio en señal de respeto hacia las víctimas de violencia de género.