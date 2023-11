El PSOE enmienda el presupuesto por «recortes» a los municipios y la igualdad

El expresidente del Cabildo (2019-2023) asegura que «nos preocupa la involución en el municipalismo». Añade que «programas como el de las oficinas de atención a los municipios se diluyen en estos presupuestos». Enumera carencias como «no tener en cuenta a la Federación Canaria de Municipios (Fecam) en el reparto territorial». También «el freno al impulso de la modernización digital de las corporaciones locales», ya que «se reduce en más del 40% el apoyo informático». Martín incide en «un programa de empleo que en tres años movió 54 millones de euros. Solo con los municipios pusimos en marcha proyectos por más de 29 millones y ahora, pasa a cero».

En el Sector Primario, resume el líder del PSOE, «las estructuras de comercialización, los mercados para los productos locales disminuyen un 82,3%, el desarrollo rural baja un 13,2% y el apoyo a los pescadores, en un 4,1%».

En turismo, explica, «hay un aumento en publicidad y promoción, pero promocionar el destino pasa por regenerar los espacios turísticos. En esto hay una disminución del 10,5%». Tenerife y el Mar, que surgió para regenerar y recuperar el litoral de la Isla, «baja un 45,2%. Un proyecto que creó CC e impulsamos por positivo».

Pedro Martín lamenta: «Nos preocupa el área social, porque Diversidad, el apoyo a los colectivos LGTBIQ, baja en un 52%, e Igualdad en un 9%».

Respecto a la movilidad, subraya: «Nos sorprenden estos dos caminos paralelos, la propaganda y los resultados». Recuerda que «la pasarela del Padre Anchieta no la tendremos hasta 2025». La presidenta parece, según Martín, que «renuncia a las carreteras», porque «las inversiones en ellas disminuyen un 11%». Recalca que «dice apostar por el transporte guiado. Sin embargo, para el tren del sur no hay partida y para el del norte, 50.000 euros, en una inversión que podría suponer más de 3.000 millones. Habla de un tranvía hasta el Aeropuerto Tenerife Norte, pero con cero euros». El socialista expresa su «sorpresa» por los 15.000 euros para carriles bus-vao: «Nos dará para poner conos, letreros y algún anuncio».

«Es evidente que en movilidad Tenerife tiene un problema, pero es mayor el de una presidenta que solo hace publicidad», concluye el socialista Pedro Martín.

«634 millones de euros sin ejecutar»

CC y PP recordaron ayer la «nefasta gestión» del PSOE y Pedro Martín en el Cabildo, «donde dejaron de ejecutar más de 634 millones de euros». Populares y nacionalistas hacen hincapié en la «inversión sectaria de los socialistas» entre los municipios durante el pasado mandato que «generó un gran desequilibrio en la Isla». Los grupos que forman el Gobierno insular apuntan que en los últimos dos años del gobierno socialista «se dejaron de invertir 240 millones de euros». Añaden que «cuando decíamos que la Isla tenía falta de liderazgo nos referíamos, precisamente, a este tipo de cosas. No es que no hubiera dinero, sino que Pedro Martín y el PSOE no trabajaban para tener un Cabildo fuerte». La reflexión de CC y PP es que «los socialistas estaban más preocupados por destruir que por crear». Hacen referencia a los datos oficiales del área de Hacienda entre 2019 y 2022, que recogen la ejecución presupuestaria del anterior grupo de gobierno. Así, «en 2019 se dejaron de ejecutar 136 millones de euros, mientras que en 2020 la cifra ascendió a 171 millones; en 2021 alcanzó los 169 millones, mientras que en 2022 el PSOE dejó de ejecutar 158 millones». Otro de los ejemplos de «la mala gestión del PSOE» fue su «inversión sectaria y desequilibrada» entre los municipios, con cuentas que «generaron desigualdad y solo respondían a un criterio político sectario», como el de «beneficiar a aquellos gobernados por el PSOE».