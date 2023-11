El Aeropuerto Tenerife Sur será área sensible y los taxistas de cualquier municipio de la Isla que acudan con pasajeros podrán recogerlos en los momentos en que se producen colas. La coordinación con AENA, para disponer de la programación de vuelos actualizada en todo momento, permitirá prever esa situación y el incremento de licencias municipales mejorará el servicio de forma cotidiana. Así lo acordaron ayer el Cabildo, los ayuntamientos de Granadilla de Abona y San Miguel de Abona, los taxistas de ambos municipios y la Federación Regional de Taxis de Canarias (Fedetax).

Para ello, el Cabildo tramitará por la vía de urgencia la calificación del Aeropuerto Tenerife Sur como área sensible, así como la elaboración y desarrollo del Reglamento que la regulará y dará seguridad jurídica a esta forma de trabajar. Su entrada en vigor requerirá de varios meses de trámites, los legalmente establecidos, entre los que está audiencia, aprobación inicial, exposición pública y aprobación definitiva.

«La situación requiere que se haga con cierta diligencia y premura», explicó la presienta de la Corporación insular, Rosa Dávila, quien abogó por el procedimiento de urgencia. La misma destacó «la predisposición, el acuerdo y la voluntad de todas las partes de prestar el mejor servicio posible». Resaltó y agradeció que el sector pusiera sobre la mesa «una propuesta», base del acuerdo que alcanzaron ayer. Taxistas, ayuntamientos y Cabildo, como administración competente en la materia, «estamos comprometidos en ello».

Juan Artiles, presidente de Fedetax, defendió que la propuesta que plantea el sector «es buena para los clientes, para los taxistas y, sobre todo, tratamos de ponderar que la solución que se dé hoy no se convierta en un problema mañana», como ocurre en otros aeropuertos, puntualizó. Avalar el servicio público y garantizar que los taxistas de Granadilla de Abona y de San Miguel de Abona «mantengan la prevalencia o derechos adquiridos», al tiempo que «el resto de taxis de la Isla puedan, en momentos puntuales, ayudar a aliviar la espera de los clientes que nos visitan», es otro objetivo del acuerdo. La situación no se resuelve aumentando el número de licencias (en ello trabajan los dos ayuntamientos afectados), aclaró.

En su condición de portavoz del sector, concretó: «La propuesta es que los taxis de San Miguel y Granadilla son los que prestarán el servicio a diario de forma habitual y legal y, excepcionalmente, cuando se registren puntas de demanda y una vez ejecutado el Reglamento y declarada el área sensible, se empezará a aplicar esto, no antes». De forma transitoria, el servicio del taxi en el Aeropuerto Tenerife Sur se mantiene en las condiciones actuales, si bien el área de Movilidad del Cabildo se ha comprometido a buscar medidas eventuales en tanto entra en vigor el reglamento regulador del área sensible.

En la reunión participaron, además, el alcalde de San Miguel, Arturo González; la concejala de Transporte de Granadilla, Carmen Rodríguez, así como los representantes municipales del sector y de Fedetax Tenerife, Francisco Cabrera.