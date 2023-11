De los 2,8 millones, Adesa destina a personal 2.172.000 euros, un aumento del 16,55% que se empleará en sufragar el incremento de auxiliares de geriatría, enfermería y trabajo social para la residencia de mayores, así como a dos nuevas plazas administrativas, una de ellas para especialista en relaciones laborales. También a la subida salarial para adaptar las retribuciones de los 82 empleados de Adesa a lo que les corresponde en función de sus categorías profesionales. Como novedad, incluye el pago de las horas extra y guardias de 24 horas, una reivindicación laboral y sindical de hace casi a dos décadas.

Al suministro de alimentos y bebidas para los centros destina 189.295 euros, 47.000 euros más (+33,12%) por el encarecimiento de las materias primas. Para suministros generales reserva 139.000 euros, 3.900 euros más por el aumento de productos de limpieza, aseo e higiene y el material de estudio, además del encarecimiento de los servicios de agua, electricidad y propano. La previsión de reparaciones y mantenimiento es de 31.250 euros, una reducción del 16,67% por el mantenimiento preventivo ya realizado, la renovación de equipos, electrodomésticos y maquinaria, así como la cocina del hogar de menores. La reparación y mantenimiento de vehículos se licitará por renting.

El gasto en arrendamiento se incrementa porque, tras una licitación, Adesa cambió de sede a un local adecuado a sus necesidades (el alquiler pasa de 13.000 a 15.300 euros).

Para servicios externos –estimulación cognitiva, terapias especializadas para mayores y discapacidad, asesoría jurídica, limpieza o desinsectación–, Adesa cuenta con 158.689 euros (–60,13%). El ahorro responde a la apuesta por personal de cocina propio en vez de catering, prescinde de transporte externo, bajan los gastos en servicios bancarios y publicidad y porque están pendientes de licitar terapias que se dejaron de prestar.

El PSOE rechaza el Presupuesto de Adesa para 2024 porque «supone un retroceso en políticas sociales, que reduce servicios a los usuarios y que no aporta ninguna propuesta nueva para los vecinos». Además de que «aumenta solo un 3,75% respecto al de hace tres años, lo que no cubre ni el aumento del IPC de ese periodo», Haridiam Cruz, consejera del grupo socialista en la empresa, critica que es «un presupuesto sin proyecto político» que «deja a cero los servicios especializados que se prestan en el Centro de Diversidad Funcional del Mojón», como el de terapia especializada y ocio terapéutico o el servicio de alfabetización digital, entre otros. Resalta que «suponen un apoyo para las familias con algún miembro con diversidad funcional». Acusa al gobierno municipal de negar a la oposición su participación en la elaboración de los presupuestos, documento que, asegura, confeccionó por primera vez «una empresa externa contratada después de apartar al gerente de la entidad». El PSOE advierte de «una serie de errores» que «pueden modificar el presupuesto y anular los acuerdos», así como «condicionar los del Ayuntamiento». Cruz sostiene que, en el último pleno, los servicios sociales devolvieron más de dos millones de euros «por no saber dónde emplearlos, según palabras del gobierno».