La integración a través del deporte

Desde hace aproximadamente veinte años me despierto muchos fines de semana con una sintonía particular que al principio me resultaba un tanto molesta pero que ya considero familiar y me atrevo a decir que hasta podría echar de menos. Es el sonido de un señor que, a través de la megafonía y entre canción y canción –siempre latina–, anuncia el nombre de un jugador al que denomina «jardinero izquierdo, central o derecho». En el béisbol, un jardinero es cada uno de los tres jugadores que se colocan en la posición más alejada del bateador, zona conocida como jardín. Hay tres áreas en el jardín, cada una con su respectivo jugador. Este deporte surgió a mediados del siglo XIX en los Estados Unidos, inspirado en deportes británicos como el cricket. A partir de 1903, el beisbol se convirtió en el deporte estadounidense más popular con presencia entre jóvenes escolares, universitarios, etc. La afición se fue trasladando a otros países de Centroamérica y el Caribe donde es muy popular, sobre todo en Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y Cuba, primer país que formó una liga de béisbol después de Estados Unidos. Pero ¿cómo llega hasta el Puerto de la Cruz?

Fue precisamente en Cuba donde nació Néstor Pérez Suárez, fundador en 1997 del Club Marlins de Puerto de la Cruz. Néstor llegó a España con un billete de ida y vuelta porque su intención como coach del equipo de Cuba de élite era regresar a su país tras concluir el contrato de colaboración suscrito con la Federación Nacional de Beisbol de España. Tras visitar Barcelona y Tenerife, y con las escasas perspectivas de futuro que ofrecía Cuba, decidió comenzar aquí un nuevo proyecto de vida vinculado a su verdadera pasión: el béisbol. Con el inicio de los Juegos Escolares del Cabildo comenzó a dar a conocer este deporte, un tanto desconocido en la Isla, y a asesorar a la pequeña cantera que en aquél entonces existía. «Visitaba los colegios de Punta Brava, La Vera, César Manrique, Iriarte... Así nace el CD Marlins. Una denominación copiada de los Marlins de Florida», nos comenta. En el año del nacimiento de este club ya Néstor dirigía la selección canaria y comienza a acumular premios en las diferentes categorías (infantil y cadete). De esos tiempos, Néstor recuerda algunos jugadores destacados que despuntaron en el Puerto y que se han convertido en grandes figuras como Eric González Díaz, nacido en San Juan de la Rambla, que obtuvo diferentes becas deportivas para estudiar en Estados Unidos y ha jugado en la liga profesional, convirtiéndose en mejor lanzador (picher). Seleccionador nacional En 2001 es nombrado seleccionador nacional a pesar de los problemas políticos que conllevaba ser un personaje conocido en Cuba en el ámbito deportivo y considerado allí traidor por abandonar su país. Es en ese año cuando los Marlins ascienden a Primera División y luego a División de Honor, llevando el nombre de Tenerife a lo más alto. En esos tiempos, el equipo entrenaba en un campo de fútbol que era de tierra hasta que el Cabildo, en 2006, lo convierte en el Centro Insular de Béisbol en El Burgado que lleva su nombre. Conocido en el mundo del béisbol a nivel mundial con el apodo de Big Show, desde 2020 el fundador y presidente de honor de los Marlins forma parte del Salón de la Fama de la Real Federación Española de Béisbol y Softbol que incluye a las mujeres. En el pequeño despacho en el que nos reunimos se amontonan los trofeos, algunos de ellos en las vitrinas y otros en el suelo porque no hay sitio para más. Es el club con más títulos de liga nacional en la máxima categoría con catorce ligas ganadas a sus espaldas, seis copas del Rey y tres copas de Europa. Néstor ha dejado el testigo a su hijo como director general del club, aunque él continúa como responsable técnico atendiendo a las categorías inferiores para apoyar la cantera y seguir cosechando éxitos. Esta labor la compagina con la de scout internacional de los Dogers de Los Angeles. Los scouts de béisbol son una especie de cazatalentos para conseguir futuras figuras que destacarán en las ligas de béisbol más importantes del mundo. Néstor Pérez Alonso ha seguido la estela de su padre, quien le inculcó desde muy pequeño su pasión por este deporte. Cuando salió de Cuba con 19 años ya era una figura del béisbol allí y tampoco le resultó fácil conseguir su pasaporte hacia la libertad. Recuerda cómo unos policías le dijeron que no podría abandonar nunca ese país y que jamás volvería a ver al «traidor» de su padre. Afortunadamente eso no ocurrió y la mediación de Isidoro Sánchez, que en aquel momento era eurodiputado, facilitó su entrada en España. Desde aquí saltó a EEUU para jugar en el Tampa Devil Rays, participando también en la selección española. En 2005 fue nombrado mejor jugador de Europa y este año ha sido campeón con el equipo de Atlanta en la Rocky League. Tanto el padre como el hijo se enorgullecen de los logros alcanzados por el equipo e insisten en la importancia de este deporte, que en el caso de Tenerife ha servido de medio de integración social de las personas que han venido de Cuba y Venezuela, «españoles retornados que a través del deporte han conseguido integrarse en la sociedad canaria». Este es el caso de tres jóvenes que llegaron hace unos años con sus familias procedentes también de Cuba. Pablo Costales, Héctor Cabrera y Kevin Rodríguez llevan el béisbol en la sangre y lo han practicado desde pequeños. Los Marlins le dieron la oportunidad de continuar aquí jugando a lo que más les gusta y de esta manera les ha sido más fácil adaptarse a este nuevo entorno. Los tres juegan también en la selección española y su idea es continuar con una beca que les permita además estudiar en Estados Unidos. La práctica del deporte implica disciplina y responsabilidad, por lo que el béisbol les ha servido también como instrumento de prevención para evitar otros riesgos inherentes a su edad. Andrés Annunziata pasa ahora las vacaciones en Tenerife. Llegó aquí en 2016 con 17 años y tras pasar una etapa con los Marlins vive ahora en Roma con su familia y juega en la liga profesional de Italia. Promoción turística de la Isla Otro de los aspectos positivos que exceden al ámbito deportivo es el relacionado con la promoción turística que repercute en el incremento de visitantes de todo el mundo, principalmente de Europa, que llegan al Puerto de la Cruz para participar en las diferentes competiciones organizadas. Sin ir más lejos, durante los próximos días y hasta mediados del próximo mes de diciembre se celebrarán dos eventos destacados como la VI Winter League, Sub13, Sub15 y Sub18, que servirá para dar a conocer futuras estrellas, y la III Eurobaseball Winter League, organizada por las federaciones canarias, española y europea que congregará a un importante número de jugadores de toda Europa. Las mujeres no están exentas de participar en un deporte que no es excluyente. Hace algunos años participaron niñas del Colegio Pureza de María de Los Realejos, pero finalmente, cuando concluyó su etapa escolar, lo dejaron. A pesar de ello, no se descarta la incorporación de chicas que quieran conocer de cerca el béisbol. Tenerife lo tiene todo para convertirse en buque insignia de este deporte en Europa. Tenemos el clima idóneo para acoger eventos deportivos de primer nivel durante todo el año pero, sobre todo, tenemos cantera capaz de mantener a los Marlins en la cima. Ahora solo queda contar con un estadio que cumpla con las expectativas de un club que ha llegado a los más alto. Los trofeos amontonados en el suelo son tan solo el reflejo de una situación de dejadez que no merece un equipo de estas características. Néstor tienen claro las inversiones necesarias demandadas desde hace tiempo, ahora solo falta un poco de interés político. Fotos del Marlins de Puerto de la Cruz. Arriba, Néstor Pérez Suárez y su hijo. El club ha ganado tantos trofeos que se ha quedado sin sitio y algunos están en el suelo (izquierda).