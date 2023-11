Era un problema puntual a finales del siglo pasado que pasó a ser frecuente hace unos tres lustros. Las continuas esperas de numerosos turistas que llegaban al Aeropuerto Tenerife Sur impulsó la declaración del Reina Sofía y el Tenerife Norte, más los puertos de Santa Cruz y Los Cristianos, como áreas sensibles. Hasta se publicó su Reglamento, pero no se aprobó definitivamente. Las colas hoy son un problema más grave.

El transporte público es una de las asignaturas pendientes en el Aeropuerto Tenerife Sur. Un problema que se constata en los días de mayor tráfico aéreo, martes y viernes entre los últimos años del siglo pasado y los primeros de este, pero que se agudiza con el aumento del mercado y de llegada de turistas, hoy en cifras récord. La espera para coger un taxi en el exterior de la Terminal es el primer escollo que se encuentra ahora el visitante al llegar a Tenerife. Un destino que trabaja por ser de calidad y preferente, pero que no termina de dotarse de infraestructuras (la nueva terminal y/o la segunda pista parecen una historia interminable) y servicios para alcanzar ese objetivo.

A las cinco de la tarde del miércoles está convocada una reunión para desbloquear una de las soluciones. En el Palacio Insular están citados el Cabildo, el Ayuntamiento de Granadilla de Abona, los taxistas de este municipio y de San Miguel de Abona (el Aeropuerto Tenerife Sur ocupa suelo de ambos) y la Federación de Taxis (Fedetax). Abordarán la solución en base a la propuesta surgida en el encuentro que el sector y la alcaldesa granadillera, Jennifer Miranda, celebraron esta semana.

En síntesis, consiste en que los taxistas de Arona y Adeje que acuden al aeropuerto realicen el viaje de vuelta con pasaje, solo en los momentos de saturación. Para ello, los taxistas tratan de consensuar un protocolo que regule esa operativa, en la que el jefe de parada aparece como la figura de control y vigilancia de la actividad. Ese papel requirió de presencia policial cuando hace un cuarto de siglo se autorizó el uso del transfer, la autorización a taxistas de otros municipios para operar en el Aeropuerto Tenerife Sur.

El conflicto derivó en un intento de declarar área sensible este recinto, así como el Aeropuerto Tenerife Norte y los puertos de Santa Cruz y Los Cristianos. El Reglamento necesario para desarrollar esa medida no pasó más allá de su exposición pública en 2012 (BOP del 24 de octubre). Su transitoria única establece que dicho reglamento «quedará suspendido hasta que se implemente la plataforma telemática prevista», al tratarse de un mecanismo esencial para su aplicación. En la actualidad, ese recurso no existe.

Rosa Dávila, presidenta del Cabildo, se muestra tajante en su propósito de establecer el área sensible, porque una «infraestructura crítica (...) no puede estar secuestrada por nadie ni por ningún municipio». Palabras que Jennfier Miranda, la alcaldesa granadillera, rebate y sitúa el problema en la falta de soluciones reales a la saturación del tráfico en la Autopista del Sur (TF-1), hecho que prolonga los trayectos de ida y vuelta de los taxis del aeropuerto hasta la zona turística. Una tesis en la que cuenta con el respaldo del sector, que también rechaza la declaración de área sensible.

En la actualidad, los turistas que quieren utilizar un taxi desde el Aeropuerto Tenerife Sur esperan entre 10 y 30 minutos de media. Las colas en la autopista hace que el recorrido en taxi requiera de más de 40 minutos por sentido. En la parada del Reina Sofía operan unos 200 taxis, 191 de ellos de Granadilla de Abona.