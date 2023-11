Ejercer la política se ha convertido casi en un deporte de riesgo. Una de las personas en Tenerife que mejor pueden hablar de ello es Lope Afonso, actual vicepresidente del Cabildo de Tenerife y una persona que ha pasado por malos momentos dentro de este ámbito.

A pesar de ello, el popular se encuentra ilusionado ante esta nueva etapa dentro del Cabildo insular y, más allá de las cuestiones políticas, se abre en EL DÍA para que sus lectores conozcan al Lope Afonso más personal.

Su música favorita, sus aficiones o su comida favorita son algunas de las cuestiones a las que da respuesta el militante del Partido Popular.

Una persona con gusto por la comida

El vicepresidente del Cabildo tiene claro que le gusta "mucho comer", algo que, según él, "se evidencia". Afonso se declara fan de la "cocina tradicional" y tiene claro cuál es su plato favorito: "destacaría el arroz a la cubana como plato. Me conecta con la infancia cada vez que tengo oportunidad de tomarlo".

Unos recuerdos que le invaden, ya que en su infancia "disfruté mucho de esa cocina casera de las recetas de mi madre que, como todas las madres yo supongo, son excelentes cocineras".

Como recalca Lope Afonso, "pese a lo que nos ofrece la cocina con las buenas muestras aquí en Tenerife", el vicepresidente tiene claro que "me quedaría con esta conexión a lo emocional a través del arroz a la cubana".

Poco tiempo para la lectura

Lope Afonso es un conocido apasionado por la lectura, pero ahora "no tengo el tiempo deseado para poder leer". El del PP cuenta que le encanta "la novela histórica" y que, actualmente, "tengo una trilogía sobre la mesa de noche que me está costando llevar al día".

Una lectura con la que lleva "años a cuestas" y que es del escritor Santiago Posterguillo, uno de los maestros actuales de la novela histórica. Se trata de la trilogía de Trajano.

Además, el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, cabeza visible del Partido Popular en el pacto de gobierno con Coalición Canaria, se declaró fan de "la música británica", además de confesar que "me gusta en general mucho el hip-hop, pero desde antes me vino marcando mucho U2". En cuanto a su canción favorita, no tuvo dudas: "me quedaría con 'With or without you'".