Razonablemente positivo en el sentido de haber imprimido a la gestión celeridad, agilidad y compromiso con los grandes temas de Tenerife. También de capacidad de gestión en el corto plazo al abordar cuestiones sobrevenidas de tanta magnitud y gravedad como la del gran incendio que asoló la Isla durante casi dos meses. El gobierno insular también deja entrever sus prioridades. Creo que estamos ante un arranque esperanzador, motivador en lo personal y en lo político, y espero que, también, el comienzo de una etapa. Digo, además, que un gobierno de coalición no equivale a reinos de Taifas y a la gestión repartida por cuotas de poder. Hemos acordado un único programa para cumplir con Tenerife y sus ciudadanos y un solo gobierno que lo gestione.

¿Cómo valora el presupuesto insular presentado el viernes?

Pese a estar formulado en un contexto de incertidumbre general, consigue ser ambicioso con el objetivo de reimpulsar la economía de Tenerife, fomentar la actividad de los sectores productivos y llegar a la economía real, sin olvidar a las personas, a quienes se destina la mayor cantidad de recursos de la historia del Cabildo. Nos involucramos en la recuperación tras el incendio forestal del pasado agosto y el compromiso asumido se traduce ya en realidades con recursos propios. Es un presupuesto completo, equilibrado y muestra de la aspiración del pacto de gobierno.

"Es hora de abrir un debate sobre la posibilidad de cobrar una tasa en el Parque Nacional del Teide"

Usted gestiona turismo. Resuma cómo está el sector.

La conectividad es uno de los pilares del destino y exige un compromiso con viejas y nuevas rutas. Hay mercados que presentan más oportunidades por su rentabilidad, como el norteamericano. Vamos a intentar que la línea directa con Nueva York se amplíe y sea permanente en lugar de estacional, como ahora. Luego está el posicionamiento a través de grandes eventos profesionales como el congreso de Turespaña, muy importante porque evidencia liderazgo en el mercado español. Pero es hora de abrir debates sobre cuestiones esenciales en el presente y el futuro del sector turístico. La digitalización, los retos de la sostenibilidad integral o la calidad. Hemos intentado perseverar lo bueno que ya venía del pasado mandato, porque la estabilidad debe ser la etiqueta en la política turística de un destino líder como Tenerife.

El presidente del Grupo Socialista, Pedro Martín, se dirigía a usted en el pleno como sufridor de las colas en la TF-5.

Soy, efectivamente, un sufridor histórico de esas colas de la TF-5, como tantísimos miles de ciudadanos, pero no hacían falta apelaciones personales para tomar decisiones. La movilidad es el reto más determinante de Tenerife a corto, medio y largo plazo. Un problema transversal que afecta a todo el mundo con independencia de condición, procedencia y capacidad económica. Tiene sentido un primer paquete de medidas para el estímulo a la colectiva, especialmente las guaguas. Hay otras herramientas como el tranvía, pero actuar en el corto alcance no implica renunciar a las obras que necesita Tenerife para completar su sistema viario y hacerlo competitivo, cómodo para transitar y mantener la actividad económica. Eso pasa en los próximos años por el cierre del Anillo Insular o la ampliación con los terceros carriles en la TF-5 y la TF-1. Vamos a insistir al Gobierno de Canarias sobre las prioridades, sin olvidarnos de reclamar la financiación estatal necesaria para que la Isla tenga ese sistema viario de Primera División que merece. A largo plazo está la movilidad colectiva guiada; de la mejora de la oferta tranviaria, con una línea hasta el Aeropuerto del Norte, a la posibilidad de tener un sistema que se ha identificado como Tren del Sur, pero puede ser en el Norte o en algunos tramos en el corredor de movilidad del propio Sur. Hay que valorar siempre la viabilidad económica y técnica.

¿Cuáles son los grandes proyectos estratégicos ?

Hay muchos, algunos ya calificados de interés insular, y el compromiso del Cabildo es impulsarlos y agilizarlos. Con la creación de una dirección insular de proyectos estratégicos cuyo objetivo es convertirse en una aceleradora de esas iniciativas. Cuestión necesaria es la mejora de nuestro sistema energético con la apuesta por la energía limpia, caso de la generación de hidrógeno en el Polígono y el Puerto de Granadilla. También la diversificación de la economía con producciones audiovisuales que pueden generar mucha actividad. Para eso hay que tener infraestructuras públicas de primer nivel como las nuevas terminales aeroportuarias del sur o el norte. La perspectiva es que el Cabildo tenga capacidad de conocer y opinar porque así nos aseguraremos la terminal que llevamos tiempo reivindicando. No solo para impresionar al turista, sino porque los tinerfeños nos merecemos una infraestructura así. No queremos descartar tampoco la central hidroeléctrica de Güímar y el Gobierno regional está implicado.

Entre las áreas que gestiona el PP está la social.

No es casualidad gestionarla porque la parte social encierra retos muy importantes en relación con las graves carencias de partida. Impulsar el Plan de Infraestructuras Sociosanitarias es una necesidad imperiosa y somos conscientes de la gran demanda. De plazas y de colectivos de atención especializada necesitados de una respuesta certera. O el impulso al anillo de políticas sociales. Bastantes entidades se han formado a raíz de la unión de afectados, de familias que, sin respuesta de la administración, han tenido que formar asociaciones;_reciben apoyos del Cabildo, pero no con la continuidad y estabilidad necesarias. Ahí también tenemos otro reto, proporcionar el apoyo adecuado para garantizar las políticas de satisfacer las necesidades que atienden estos colectivos. Otro objetivo es lograr el consenso del sector y los trabajadores que hacen posible los servicios públicos, especialmente en el IASS y Sinpromi. Un contacto fluido desde una administración dialogante.

"Si la política pasa por una ley de amnistía como la que se propone, prefiero estar en otra cosa"

Por primera vez hay una consejería de Industria.

Es otra carencia histórica y queríamos visualizarla con la designación de un consejero. Lo primero es el compromiso con el sector. Las aspiraciones de crecimiento y progreso de los operadores privados las comparte lo público y el objetivo es facilitarles mejores condiciones para su trabajo. Eso supone rehabilitar el entorno, el acceso y la trama interna de los polígonos industriales o dotarlos de mejores servicios públicos. Asimismo queremos visibilizar talentos, con el Cabildo como enlace entre la formación académica reglada y las necesidades del sector. Demanda perfiles profesionales que no encuentra en el mercado y podemos ayudar a reconducir para que quienes se formen tengan su oportunidad. Que esos profesionales den soluciones técnicas a los empresarios y puedan quedarse en plantilla. La industria es el sector que puede aportar más diversificación en la economía y más puestos de trabajo estables.

El sector comercial y los trabajadores autónomos.

Todo pasa por estimular y dinamizar la actividad comercial, que se ha comportado muy bien con un crecimiento en la empleabilidad elevado de la mano de la buena marcha del turismo, que genera expectativas de consumo. Queremos contribuir a renovar las zonas comerciales abiertas en servicios e infraestructura. Otra herramienta de estímulo directo son los bonos consumo y el Cabildo seguirá implicado. Debemos aprovechar la creación de la Dirección General de Autónomos, por primera vez en la historia, porque esta es la Isla con un mayor número.

El sector primario parece sumido en una crisis eterna.

Encierra retos muy importantes en este mandato pero con problemas estructurales por la necesidad de contar con incentivos para una posible vuelta al campo de muchos que lo han abandonado. Las explotaciones sin actividad fueron un elemento clave en la propagación del incendio de este verano en la zona de interfaz. Por otro lado, la crisis desatada desde la covid-19, agravada con la inflación y la guerra de Ucrania, motiva la necesidad de políticas de garantías en la adquisición de pienso y forraje, una ayuda pública para no perder las explotaciones de la cabaña ganadera. También dar recursos o infraestructuras agrícolas como las cámaras de conservación para no perder las cosechas de papas. Somos candidatos a sede del Congreso Mundial de la Papa e intentamos conseguir que la resolución sea favorable. Vamos a intentar darnos una alegría entre las malas noticias. El sector primario tendrá su correspondencia en las partidas del presupuesto de 2024. Nuestro compromiso es aportar a las necesidades de agricultores y ganaderos, además del apoyo directo para recuperar las explotaciones de castaños y las producciones apícolas, entre las más perjudicadas por el fuego.

¿Adquiere importancia un área como Bienestar Animal?

Somos conscientes de la sensibilidad que despiertan la atención y el bienestar de los animales y queríamos darle protagonismo. No solo incentivar vía subvención a entidades que cumplen un papel fundamental. Queremos apoyarlas pero de una forma armónica, integrada y con una participación activa dentro del reactivado Consejo de Bienestar Animal. Tenemos retos importantes como el de un albergue comarcal, Valle Colino, sobresaturado, lo cual suscita que los ayuntamientos consorciados pidan la gestión insular. La infraestructura necesita una puesta al día urgente y la posibilidad de mejorarla pasa por una nueva infraestructura pero también por darle otra forma a la gestión con la implicación de todas las administraciones con independencia de la fórmula que se adopte.

"El ámbito social y la movilidad son los principales retos a afrontar en este mandato"

Los municipios y la vivienda.

La colaboración con los ayuntamientos debe ser el patrón de conducta del Cabildo. Lamentablemente, la cooperación con algunos se había abandonado y la recuperamos a través del plan municipal con base en una de las principales necesidades de Tenerife:_la acción sobre las políticas de saneamiento. Todavía quedan demasiados puntos de vertidos, tanto al mar como en tierra. El objetivo debe ser detenerlos y también frenar la merma en la capacidad de caudal de agua con la que se gestionan muchos servicios de abastecimiento municipal; estamos empeñados en ser una herramienta útil, un aliado a través de la aportación económica. Pero eso obliga a ayudar a los municipios en otro aspecto clave para sus vecinos: la vivienda. Las competencias del Cabildo son limitadas y la mejor ayuda es facilitar la adquisición de suelo para que puedan impulsar junto al Gobierno de Canarias convenios y poner vivienda pública en el mercado. No es de recibo que Canarias lleve tanto tiempo sin una política integral para facilitar el acceso a la vivienda de personas con un perfil de necesidad objetivo, incluso entre quienes las podrían pagar, especialmente en zona metropolitana y turísticas. Esto se combina con el alza de precios del mercado.

¿Qué opina sobre el futuro del Parque Nacional del Teide?

El debate sobre la cuestión de mejorar el acceso debe abordarse. Otra cuestión es el cómo y lo más comentado ha sido la posibilidad de cobrar una tasa. De hablar a dar por hecho que se vaya a cobrar hay una diferencia. Me gustaría que fueran debates sosegados sobre el principal recurso natural de la Isla y el parque nacional con más visitas en España. Hay aspectos a mejorar de la gestión. En las infraestructuras de aparcamientos porque no hay suficientes. Pienso que debemos facilitar un servicio adicional, una oferta a contratar o no, pero que debe existir. A partir de ahí. tenemos que valorar la forma jurídica. Si puede ser a través de la figura de la tasa o hay otras maneras de garantizar que esos nuevos servicios se financien. Lo que parece claro es que hay que mejorar la situación actual y eso supone invertir. Si queremos más aparcamientos, mejor información, vigilancia y evitar que se invadan espacios para difundirlo luego en redes sociales, algo hay que hacer.

Otro símbolo de los tinerfeños es el CD Tenerife. Su estadio necesita una remodelación.

El Estadio lleva tiempo pidiendo a gritos una puesta al día. En otros lugares lo han hecho y transmiten una imagen moderna que es fundamental. No se puede esperar para afrontar estas mejoras en el Heliodoro. Más aún con el hito temporal del centenario del recinto en 2025. De la mano del club, mantenemos ya reuniones para conseguir que, dentro de las posibilidades económicas del Cabildo, se pueda hacer una adaptación que permita mejorar a través de la renovación de las instalaciones. Ha comenzado por los baños, seguirá por los vestuarios y llegará a los graderíos y a la fachada exterior. Objetivo:_ofrecer una imagen acorde al estadio de un club que aspira al ascenso a Primera División que deseamos y merece.

¿Cómo vive el momento de la política nacional?

Lo contemplo con decepción personal y a nivel político me cuesta entender. El sanchismo ha sido capaz de degradar moralmente la política en España. La amnistía es la prueba más gráfica de la quiebra del orden constitucional en este país. Ya no solamente porque crea una desigualdad clara entre españoles sino por arramblar con decisiones judiciales lo que termina de poner en entredicho al propio Poder Judicial, uno de los pilares del Estado, como ya ocurrió antes con el Legislativo ambos absorbidos por el Ejecutivo. Considero que estamos en un momento crítico y grave desde el punto de vista democrático. Si el acceso al poder pasa por arrasar con la tradición democrática de la Constitución del 78 no deberíamos plantearnos dedicarnos a la política. Si ese es el precio a pagar, yo prefiero estar en otra cosa.