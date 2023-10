La mayor parte de la plantilla de la Unidad de Reparto de Correos de Taco-Barranco Grande se unió este lunes a la concentración en la puerta del edificio para denunciar la situación «insostenible» en el centro de trabajo. Las concentraciones –la primera tuvo lugar en Arona la semana pasada– critican «la negligente gestión de la Gerencia de Producción de Canarias los últimos cuatro años». La realidad, apuntan los sindicatos, «es un caos organizativo que repercute en los trabajadores y su servicio».

Pedro Segura, secretario del Sector Postal de Comisiones Obreras, explica que con la campaña de Navidad a la vuelta de la esquina, CCOO y UGT con un 85% de representación, no descartan la huelga. La principal razón es «la falta de personal» y «un caos» que no solo afecta a los carteros al repartir sino, subraya Segura, «a los compañeros de atención al cliente ante las reclamaciones individuales o de instituciones que han confiado en Correos sin obtener respuesta adecuada». Insiste el sindicalista: «No podemos prestar un servicio de calidad como quisiéramos porque las cargas de trabajo son inasumibles». Para CCOO y UGT urge garantizar la contratación al 100% en los centros. Segura explica: «Los 300 trabajadores que entraron el pasado día 23 lo hicieron en consolidación de empleo; es decir, hacían su labor con contrato eventual y pasan a personal laboral fijo. No se añaden a la plantilla porque ya estaban».