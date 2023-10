El Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Adeje ponen en marcha la VI edición de Tenerife Fashion Beach, un evento que tendrá lugar los días 1, 3 y 4 de noviembre en el municipio de Adeje, y que podrá seguirse vía streaming en todo el mundo.

El consejero de Industria y Comercio, Manuel Fernández, la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, la concejal de Turismo del Ayuntamiento de Adeje, Patricia Paulsen, y el periodista, Jesús María Montes-Fernández, presentaron hoy (lunes 30) esta iniciativa en la que participarán más de 20 empresas: 11 firmas de ‘swimwear’, apoyadas en una decena de marcas especializadas en complementos.

El consejero de Industria y Comercio, Manuel Fernández, manifestó que “el Cabildo apoya este tipo de actos, teniendo en cuenta que contribuyen no solo a la consolidación del destino turístico, sino también centra la atención en un aspecto que nosotros queremos reivindicar desde el gobierno insular, que no es otro que la diversificación de la economía de la isla, el fortalecimiento del tejido productivo y, por lo tanto, la generación de empleo estable y de calidad”. Fernández incidió en que “eventos como este ponen en valor el talento tinerfeño al mismo tiempo que sitúan a Tenerife como un referente y un lugar atractivo, no solo para venir de vacaciones, sino también para invertir y desarrollar proyectos empresariales”.

Por su parte, la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, puso de relieve “el trabajo realizado por el Ayuntamiento de Adeje en la organización de este evento, que aglutina estos días a los profesionales, ‘influencers’ y periodistas de moda”. Melwani señaló que “si hay algo que diferencia a Tenerife de otros destinos turísticos es el inmejorable clima durante todo el año, lo que permite celebrar esta iniciativa al aire libre: Tenerife Fashion Beach Costa Adeje se consolida como un evento referente en el panorama nacional, aunando turismo y moda, ya que ambos sectores pueden beneficiarse respectivamente de su promoción, comercialización y difusión”.

La concejal de Turismo del Ayuntamiento de Adeje, Patricia Paulsen, resaltó que “seguiremos trabajando de manera coordinada para seguir potenciando eventos de este calibre. Es una promoción muy buena para Tenerife y para Costa Adeje. El clima que tenemos aquí ya nos hace referentes, por lo tanto, sumaremos a nuestro clima el referente de la moda, visibilizando el trabajo de los profesionales del sector en nuestra islas”.

El Tenerife Fashion Beach Costa Adeje subirá a la pasarela a diseñadores y marcas de moda de baño y tendrá como broche de oro la presencia de la marca Lola Casademunt, que trae a Tenerife su primera colección de baño femenino coincidiendo con la celebración de sus 40 años en el mundo de la moda.

Tenerife Fashion Beach Costa Adeje podrá seguirse de manera digital a través de las plataformas oficiales y de la televisión en diferido y, en su nueva edición volverá a contar con la top model internacional y presentadora de TVE, Nieves Álvarez, que será la encargada de conducir la pasarela junto al reconocido presentador de TVE en Canarias, Roberto Herrera.