Hace años, unos cuantos ya, de las únicas calabazas que hablaban los niños eran de las que se traían a casa cada vez que recibían las notas. Hoy, en cambio, muchos escaparates lucen sus formas anaranjadas y una larga lista de artículos terroríficos que anuncian la inminente llegada de Halloween. Aunque los datos sobre los beneficios que genera esta fiesta en Canarias aún están en pañales –hay más parámetros para medir las ganancias obtenidas por las ventas relacionadas con el Día de Todos los Santos–, hay pequeñas referencias que van desde una minúscula bolsa de chuches (4,50 euros) al disfraz infantil más elemental (19 a 23 euros). Sí. Uno de esos de usar y tirar. A falta de pocas horas para que resucite la fecha más tenebrosa del año aún no se puede decir la frase «el que no se ha escondido tiempo ha tenido». Quedan las últimas compras y se estima que el gasto medio por participante se sitúe en unos 25 euros.

A diferencia de lo que sucede el día de Navidad o en Reyes, donde los pequeños acaparan casi toda la inversión, en jornadas como las de mañana la factura crece a medida que aumenta la edad de las personas que se alistan a Halloween. «Un picoteo [frutos secos, embutidos, tortillas, empanadas, dulces, bebidas] te puede costar tranquilamente entre 60 y 80 euros», revela Laura mientras liquida la cuenta de un encargo que parece estar diseñado para la ocasión. «Hace años que se ha puesto de moda organizar meriendas-cenas para niños y los padres que se alargan hasta bien entrada la madrugada», incide la dependienta respecto a una costumbre que gana cada vez más seguidores entre los vecinos de urbanizaciones de La Laguna [Pueblo Hinojosa - Guajara - Geneto], Tacoronte, Puerto de la Cruz o La Orotava. El desembolso aumenta si se busca algo sofisticado con lo que asustar al personal [los disfraces más recurrentes este año son los de Wednesday Addams, It, Harley Quinn - Escuadrón Suicida y, por supuesto, todo lo que tenga que ver con zombies, brujas y personajes de superhéroes y maléficos de grandes producciones cinematográficas], productos de maquillaje o complementos. Ya en el escalafón superior se sitúan los que aprovechan el puente del 1 de octubre [aunque este año se salten hasta dos jornadas de clases o negocien unos días de descanso extras con sus empresas] para agotar esta celebración en un complejo turístico de las Islas o una escapada algo más larga a Disney. «El reclamo de pasar Halloween entre sus personajes y en un ambiente festivo distinto al habitual está generando una alta demanda», precisa el empleado de una agencia de viajes especializada en ofrecer paquetes al parque temático parisino. «Se puede hacer algo a partir de unos 350 o 400 euros por persona», puntualiza, no sin avisar que hay extras que no están incluidos en el lote.

Halloween ha venido para quedarse. De hecho, hay niños que no tienen ni idea de lo que significa el Día de Todos los Santos pero, en cambio, se lo saben todo de una fiesta de tradición pagana. Por cierto, no es un invento estadounidense, es algo importado de la ancestral cultura celta.

Que no pare la fiesta

Halloween aterrizó en España muchas décadas después de que lo hiciera Santa Claus o Papá Noel, pero ambos comparten algunas claves asociadas a su periodo de adaptación. «Hay un elemento determinante que viene dado por todo lo que hemos aprendido a través del cine, la literatura y el mundo de la publicidad», comenta la psicóloga Esther Álvarez sobre cómo hemos «asumido algo que no estaba en nuestra cultura, pero que deseamos vivir con la misma intensidad que en una película o una serie de televisión», añade una profesional que recurre al personaje más famoso del 25 de diciembre para encontrar un fenómeno parecido. «Nuestros abuelos conocían a Papa Noel, pero sabían de su existencia de una manera distinta a la que ahora tienen los más pequeños de la casa. El hecho de que se genere una enorme actividad comercial alrededor del Día de Navidad ha favorecido su promoción. España sigue siendo un país de Reyes Magos, pero si Papá Noel o Santa Claus nos trae un regalito no le vamos a decir que no... Con Halloween ocurre algo similar, es una especie de carnaval en pleno otoño», remarca. Por ahí puede distinguirse la solución a un extraño acertijo que posiblemente pueda darse en las próximas horas: «¿Qué hace un oso de peluche dando vueltas por las calles de una urbanización en pleno Halloween?».

25

euros es el gasto medio por cada uno de los niños que participa en los festejos de Halloween

El mundo de la publicidad, sin duda, es el más rentabiliza la actual campaña. «Llevamos días en los que entre el 55 y el 60% de las ventas vienen dadas por productos específicos», relata la responsable de un negocio de utensilios de bajo coste de La Laguna. «Los niños siempre se llevan algo [una peluca, una máscara o una guadaña] a casa», puntualiza la dependienta.

Otra comerciante del centro de Aguere, vinculada con el sector de la repostería, indica que «tratamos de adaptar la oferta a estas fechas utilizando colores como el naranja o el rojo y formas que se asemejan a una calabaza», justifica sin perder de vista que este tipo de estrategias se suelen aplicar en otras épocas del año. «En San Valentín, por ejemplo, tiramos más de corazones y en Semana Santa de una repostería algo más sobria o conventual», confiesa cuando se refiere a las torrijas, los deditos de santo o la yemas de Santa Teresa. «Es una época del año que anuncia la próxima Navidad en la que ya empezamos a percibir un ligero repunte en relación al verano. Podemos hablar de una subida de la facturación que puede oscilar entre el 15 y 20%».

Pero si hay un negocio que se adapta a Halloween como un anillo a un dedo, ése es el dedicado a la venta de golosinas. Y es que a escasas horas de que comience la gran cabalgata del ¿Truco o trato?, algunos emprendedores ya se frotan las manos ante la avalancha final. «Hemos llegado a hacer varias casas que superan los mil euros diario», avanza un profesional que sabe lo que tiran los menudos de sus padres en jornadas como la que está a punto de desencadenarse.

Aunque a muchos les cueste aún admitir que la conexión entre las dos celebraciones es inexistente o que están en extremos opuestos, la expresión inglesa All Hallow Eve se traduce «Víspera de Todos los Santos». La tradición cristiana y los ritos populares celtas empaquetan una festividad, que en el caso irlandés se denominaba Samhain, ceremonia de origen druídico que coincidía con el final de la temporada de las cosechas y marcaba el inicio del invierno. Los celtas estaban convencidos de que los humanos podían visitar el mundo de los muertos y los difuntos regresar al de los vivos...

La leyenda de Jack O’Lantern

Mucho antes de que los niños decidieran ponerse los monos de La casa de papel o El juego del calamar ya existía la calabaza. Y no les hablo de la Ruperta del Un, dos, tres.... Ésta hace referencia a la leyenda de un granjero que quiso engañar al diablo cuando éste quiso arrebatarle la vida. Al parecer, según cuentan los más viejos del lugar, el campesino espantó a Lucifer con una cruz en llamas. La estrategia debió funcionar porque muchos irlandeses decidieron convertir sus calabazas en lámparas como símbolo de protección frente al mal. Las calabazas de mañana son las que van a llevar los menudos de casa en casa buscando una azucarada recompensa con el famoso «¿Truco o trato?».

55%

de las ventas de algunas tiendas están asociadas con Halloween

La calabaza, además, es un fruto típico de la estación de otoño y casi tan famosas en esta época del año como las castañas, aunque los calores de este veroño hayan retrasado unos días la instalación de los fogones en las calles más frías de la Isla [las Ramblas de Santa Cruz y las arterias principales de La Laguna son dos puntos en los que normalmente se puede conseguir un producto cuyo precio, por cierto, está por las nubes]. El papel de los influencers para que sus aliados participen activamente en sus iniciativas [comentario de libros que coquetean con la muerte, películas de miedo o la asistencia a quedadas que terminan siendo unas macrofiestas] está cobrando una nueva dimensión en los últimos años debido al elevado tráfico de jóvenes que circulan por las redes sociales.

«Es una manera de fidelizar a su clientela», asegura Esther Álvarez en relación al discurso de estos referentes juveniles. «Es mucho más fácil contar con la complicidad de los adolescentes para salir a la calle en busca de fiesta que atraerlos para visitar a un familiar en un cementerio». Hablando de cosas algo oscuras. ¿Saben por qué las protectoras de animales paran las adopciones de gatos negros en octubre?

Los rituales satánicos con felinos proliferan durante el anochecer del 31 de octubre y, por lo tanto, existe un código ético entre los profesionales que gestionan los albergues y tiendas de mascotas para prohibir su cesión (lo de las ventas es otro cantar) durante las semanas previas a Halloween, una fiesta que ha perdido la condición de «invitado» para convertirse en anfitrión.