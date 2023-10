Rosa Dávila: “La solución de las colas a largo plazo son los trenes, pero había que hacer algo ya”

¿Cuál es el balance de estos 100 días de gobierno de Rosa Dávila como presidenta del Cabildo?

Es imposible hablar de esta nueva etapa sin hacerlo del incendio. Han sido 100 días de los cuales 60, prácticamente dos meses, han estado marcados por el fuego que comenzó el 15 de agosto y nos ha tenido con el alma en vilo; trabajando mucho en unas labores de extinción impresionantes por el gran nivel de los equipos técnicos y de quienes están al frente o de la Protección Civil, cuya labor es extraordinaria. Es imposible, aunque se hayan hecho otras cosas, no mirar hacia los montes y ahí hemos estado.

¿Cuál ha sido su experiencia en el incendio forestal de este verano? ¿Su peor momento, tal vez?

Aunque parezca contradictorio, he vivido los mejores y los peores momentos. Sale lo mejor de las personas extraordinarias a las que he podido conocer, historias humanas que me emocionan, como la de Benito, el encargado de arreglar el canal de Aguamansa. Pasaba con los bomberos por debajo de las piedras en medio del incendio. Ejemplo de gente anónima que se crece ante la adversidad. O los grandes profesionales de las brigadas forestales y todos los que han trabajado en la extinción, los voluntarios, las fuerzas y cuerpos de seguridad, vecinos que ha ayudado a otros vecinos... Probablemente, lo peor y más complicado fue tener que tomar la decisión de confinar en sus casas a 3.000 personas del pueblo de La Esperanza -al que, prácticamente, rodeó el fuego-, porque había peligro de daños a personas en la operación para evacuarlos. Resultó muy difícil y lo pasé francamente mal. No sabes si es la decisión adecuada, aunque después te das cuenta de que sí, para poder contener el incendio, pero ahí hay que estar. Como en la evacuación de más de 12.000 vecinos del Norte en una noche. El trabajo y el comportamiento de todos, incluidos los alcaldes y alcaldesas, fue increíble, brutal, diría yo. Recuerdo la anécdota con Paco Linares, el alcalde de La Orotava, cuando visitamos el anexo al campamento montado en el Pabellón Quiquirá y tuvimos la sensación de estar en un zoológico. Porque, claro, la gente -había cientos de personas- llegaba con sus mascotas. Su perro, su gato, sus hurones, su conejo, sus gallinas... Son momentos donde ves la solidaridad y el altruismo de los voluntarios que hicieron un trabajo extraordinario. No puedo decir que haya sido mi peor momento, porque también he podido constatar las bellísimas personas que hay en Tenerife y en toda Canarias, y lo grande que es su corazón.

Insiste en que el suyo es un gobierno de dos partidos, CC y PP, pero “único y sólido”.

Sí. Desde el primer momento, incluso cuando estábamos negociando el pacto para la gobernabilidad de la Isla, veíamos conexión y todo resultaba muy fácil. Tengo a mi lado un equipo extraordinario, no solamente de quienes ya venían conmigo, como José Miguel Ruano, Eulalia García, Dámaso Arteaga... Unos, con mucha experiencia política y otros, en el ámbito profesional. Y, por otro lado, el vicepresidente, Lope Afonso (PP), con todo su equipo, que he ido descubriendo en estos cien días. Desde Valentín, al frente de Sector Primario y con un papel clave en el incendio con el traslado de los animales, al trabajo extraordinario en Acción Social de Águeda Fumero, al frente de la evacuación de 13.000 personas. He podido constatar el magnífico equipo técnico y sólido, pero, también una enorme calidad humana entre quienes lo forman. En Lope he encontrado, además, una persona que siempre facilita, que dialoga. Fue voluntad de ambos partidos, desde el primer momento, hacer un único gobierno en el Cabildo de Tenerife. Y creo que lo hemos logrado en estos cien días

¿De verdad cree usted que se han aliviado las colas de los vehículos en esta Isla?

Sí, se han aliviado, aunque no hemos acabado con las colas porque ese es el objetivo. Dije, desde el primer momento, que no bastaba con hacer carreteras o habilitar terceros carriles si no había un cambio de hábitos y unas políticas decididas de movilidad, porque enseguida iban a estar de nuevo colapsadas. Nos pusimos manos a la obra y ni un solo día se ha parado de trabajar en medidas para aliviar paulatinamente los colapsos de tráfico. Esto es algo complejo, porque, por ejemplo, nos encontramos con un problema cuando hay una colisión que origina retrasos e importantes retenciones. Pero hemos constatado que, de media, en el trayecto entre La Orotava y Santa Cruz, se ha pasado de una hora y media a entre 40 y 50 minutos. Buscamos solucionar el tapón localizado en Guamasa y, por eso, la semana que viene haremos unas pruebas que nos van a ilustrar para analizar si podemos incorporar esa vía paralela a la autopista entre el Aeropuerto de Los Rodeos y la TF-5, la carretera TF235, y ganar un tercer carril adicional que permita mitigar el problema. Si no sale bien, volvemos a la situación anterior. Lo cierto es que las retenciones que antes empezaban prácticamente al salir de La Orotava, ya en Santa Úrsula, en este momento comienzan en Tacoronte. Me reuní con el alcalde de La Laguna (Luis Yeray Gutiérrez) para analizar la situación, tanto de Guamasa como Padre Anchieta. Si conseguimos una solución en la primera zona, iremos a por la segunda con una obra en el entorno ya avanzada.

¿No fue un poco arriesgado en campaña electoral plantear que en 90 días aliviará el tráfico?

Dije literalmente que en 90 días iba a tomar decisiones, al menos cinco, destinadas a aliviar el tráfico, si era presidenta del Cabildo. Además de que no iba a cruzarme de brazos y trabajaría cada día en buscar soluciones. No han sido cinco, sino veinte, y hemos constatado un alivio real en las colas. Aunque siguen siendo un problema, no se han arreglado, pero hemos acortado algo los tiempos. Ahora se trata de reducir el número de vehículos en la Isla. Hay que quitarlos de las carreteras, que haya menos movimiento, y el Plan de Movilidad identifica muy bien las políticas a realizar en esta materia. Ahí hemos tenido coraje, determinación y, sobre todo, sumado a muchos agentes involucrados, porque este es un desafío de Tenerife, no de Rosa Dávila.

Usted es una firme defensora del transporte público y gratuito, algo, esto último, que no depende exclusivamente del Cabildo.

Siempre defendí la gratuidad y la negocié con Madrid dentro de los presupuestos del Estado. La medida se había adoptado en los trenes de cercanías para paliar el incremento del coste de la vida y Canarias no había visto ni un céntimo. Porque todo ahora es pagar, han subido la hipoteca, los alquileres, la cesta de la compra... Era fundamental adoptar iniciativas destinadas a aliviar la inflación y el alza de los precios, en general, de la vida. Junto a Ana Oramas, la cara política, la parte técnica me tocó a mí, que he sido consejera de Hacienda, como firme defensora de una medida que ayuda a incrementar notablemente el número de usuarios que han dejado su vehículo privado y ahora van en guagua. Este nuevo gobierno insular sí cree en el transporte público, vamos a reforzar las líneas y a aumentar las frecuencias, porque la realidad es que la gente se queda en las paradas. Debemos reforzar el servicio de Titsa y el tranvía para ganar usuarios, cambiar los hábitos y trasvasar gente desde el vehículo privado como una de las soluciones al problema de movilidad. Lo digo también como usuaria del transporte público.

Recuerde a los tinerfeños, alguna de las veinte medidas fundamentales que han tomado.

Lo primero es reforzar el transporte público. Contrataremos hasta diciembre 75 conductores, 25 ya incorporados este mes, además de firmar un contrato para incrementar el número de guaguas. Cuando llegamos había un mero compromiso con una solicitud de préstamo a los bancos que embargaba a Titsa, ya que suponía pagar 20 millones en intereses. Se pueden hacer muchísimas cosas en transporte público con esa cantidad. La operación de crédito no estaba cerrada y no hubiera prosperado, porque estamos limitados por el propio Gobierno de España. La afrontaremos con fondos propios a través de una modificación de crédito. Por otro lado, hemos llegado a un acuerdo con Ashotel por el que más de 2.000 trabajadores van a utilizar el transporte a demanda con ajuste de horarios para aliviar, también, la zona Sur. Sin olvidar las decisiones en la señalética de rotondas como en Las Chafiras o Guargacho o la prueba que vamos a hacer en Guamasa. Y trabajamos en la descentralización de los servicios de la mano del Servicio Canario de Salud, con quirófanos completos en el Sur y en el Norte. De aquí a los próximos seis meses, en julio, esperamos que las personas con cáncer puedan tratarse en estos hospitales y evitar desplazamientos y colas, pero, también, el sufrimiento de las personas.

Como no solo de colas vive el hombre, ni la mujer, hábleme de las necesidades en el ámbito social.

Ahí tenemos un problema o, mejor dicho, unos cuantos. Una de las primeras medidas ha sido la modificación de crédito para dotar de 1,2 millones de euros al cheque guardería para aliviar a familias que, cuando llega septiembre, lo único que hacen es pagar para comprar el material, los libros y la educación de 0 a 3 años. Esta medida supone que muchísimas mujeres, y digo mujeres porque mayoritariamente lo son, puedan elegir guardería y llevar a sus chiquillos. Estos 800 euros por hijo no solo van para las familias más vulnerables porque, en muchas ocasiones, con la subida de los alquileres o las hipoteca la gente no tiene para pagar mucho más. Incluso, muchos han tenido que volver a casa de los padres. Otra de las cuestiones abordadas es poder tener un familiar en un centro residencial. Se paró por completo el Plan Sociosanitario de Tenerife y el Gobierno de Canarias pide que se reintegre una cantidad que aportó para eso. Estamos dialogando para no tener que devolver dinero que no gastaron los gestores anteriores. Peleo como una jabata para que no sea así, porque no quiero pensar que se pueda perder esa ayuda para las personas que más lo necesitan, mayores o con discapacidad. Necesitan el CAMP de la Cuesta o que se ponga en marcha el nuevo Febles Campos, cuya reforma debía estar culminada. Es muy fuerte decir que no se gastó ni un euro. Queremos retomar y relanzar el Plan Sociosanitario que tanto necesita la Isla de Tenerife.

La Isla precisa de unos puertos y aeropuertos potentes para su avance y crecimiento. Fonsalía, Los Cristianos, Granadilla... Y en cuanto a los aeropuertos, aunque no tiene competencias, también ha ido a Madrid a defender la reforma de los dos.

Hemos ido a Madrid y conseguido avanzar para que el Cabildo esté presente en la reforma de los dos. Tenerife Sur tiene que ser un aeropuerto de calidad a la altura del destino que es la Isla. Somos una primera potencia en turismo y un destino que ha apostado históricamente por la calidad. Y esa calidad pasa por el respeto al medio natural. Por ejemplo, soy una defensora a ultranza del santuario de ballenas que tenemos en el sur, de los cetáceos y de la protección del conocimiento, de unir a los investigadores con las navieras, a todos los agentes implicados para que la calidad de vida también conviva con nuestros océanos. Creo que eso es compatible y que es posible cambiar la mirada sobre la naturaleza, sobre cómo nos relacionamos con el medio en unas islas frágiles y debemos defender, lo cual no está reñido con el bienestar social. De ahí acabar con años de desidia en Los Cristianos, el primer puerto de pasajeros de España, en el que el Estado no ha invertido y en el que se forman unos colapsos tremendos porque desde él se da servicio a La Palma, La Gomera y El Hierro, islas que tienen que relacionarse con Tenerife de una forma rápida. Pero eso no significa destruir más territorio, ni pasar por encima de un santuario que es el único, junto con el de Australia y el de Sudáfrica, y exclusivo en toda Europa. Hemos hecho nuestra parte, sacar a licitación el Intercambiador de Los Cristianos y el soterramiento de la Avenida Chayofita. Ahora le toca también al Estado abordar la reforma de Los Cristianos, igual que tiene que terminar Granadilla, puerto al que le falta una inversión de 200 millones, y afrontar la reactivación del de Santa Cruz. Creo que vamos a hacer un buen equipo con el actual presidente de Puertos de Tenerife, Pedro Suárez.

El motor económico histórico de Tenerife ha sido el sector servicios, a raíz de la relación con el turismo, pese al mensaje del cambio de modelo económico.

No podemos renunciar a ser una potencia mundial del turismo. No creo que el País Vasco lo haga con la industria. No cierran su siderurgia, sino que se sienten orgullosos de ella, aunque mejoran las condiciones de vida de quienes trabajan en el sector. Y eso es lo que proponemos, sin renunciar a la calidad. Creo que se ha trabajado muchísimo en mejorar la planta hotelera y, además, el entorno, y ahí sí nos tenemos que implicar las instituciones con planes de infraestructura turística, pero sin renunciar al sector turístico. Lo que sí podemos es diversificar la economía y encontrar otros nichos que den empleo de mejor calidad, como puede ser el sector audiovisual, el de la tecnología, el de la biomedicina o el farmacéutico. Tenemos un Régimen Económico Fiscal que podría ayudar a fijar aquí empresas de investigadores contra las enfermedades raras. Eso no es una utopía. Nuestros chicos tienen que salir de aquí a explorar esos ámbitos porque no hay suficientes becas, ni estabilidad. ¿Sustituto del turismo? Probablemente no, pero busquemos calidad en este. Renunciemos al modelo que nos lleva a la pobreza, pero no a ser una potencia con experiencia y mucho que enseñar.

El sector primario, ¿una crisis eterna, pese a que nos alimentó en la pandemia?

Muchos padres y abuelos trabajaron duramente para que sus hijos salieran del campo, fueran a la universidad y tuvieran una vida mucho más cómoda. Ahora, es muy complicado volver a decirle a esos chicos que retornen, tienen que estar convencidos de que es una salida digna y una oportunidad. Y eso, solamente se hará cuando las instituciones apoyen y se pague con justicia el trabajo, que es muy sacrificado, muy duro, porque las cabras no saben que es domingo ni puente. Trabajamos para que, en un futuro inmediato, haya un banco de tierras en el Cabildo que sea garante para quienes no quieren cultivar y se les ofrezcan a otros agricultores. Se ha experimentado en otras islas y podemos hacerlo también en Tenerife.

Ha insistido mucho en el ámbito de la salud mental y en jóvenes y adolescentes, así como en esa tendencia preocupante hacia el suicidio.

Es un reto tremendo, probablemente de los más importantes que tenemos. Es durísimo pensar que esta es la primera causa de muerte en los jóvenes menores de 25 años. ¿Qué está pasando? ¿De qué nos hemos enfermado para que los chicos, las chicas, se quieran quitar la vida? Y creo que eso requiere un examen de conciencia como sociedad. Impulsamos un área nueva, ‘Educación para la prevención’. Probablemente las redes sociales no estén ayudando nada. Son una gran herramienta, pero hay que saberlas utilizar. Los chicos y las chicas se sienten juzgados. Ya no sufres bullying en el colegio y en tu casa tenías un refugio. Ya no hay refugio.

¿Le preocupa que Tenerife pueda volver a sufrir un cero energético?

Es, probablemente, de los problemas más graves que enfrentamos y no solamente Tenerife. Desde 2013, hay una ley pensada para que entrara la competencia en las Islas. Estamos aislados en la energía y la idea es que entren a competir agentes distintos a los que hay en la actualidad. En aquel momento estaba Endesa y hoy, sigue estando Endesa sin que haya entrado la competencia. El Gobierno de España debió sacar esos concursos, que no han salido después de diez años, periodo en el que no se ha invertido ni un euro, pero en el que se han dejado de invertir 200 millones de euros anuales. Los equipos están completamente obsoletos y la capacidad sobrepasada. Hay un déficit, en concreto en Tenerife, de 80 megavatios. Eso nos lleva a tener que declarar la emergencia energética para que se puedan insuflar recursos y renovar esos equipos, además de incorporar las renovables, que tienen que ser rentables. Tenemos que dar esa oportunidad.

Usted tiene un discurso recurrente sobre la importancia de la municipalidad.

Hemos recuperado el diálogo con los municipios. De lo primero que hemos hecho fue convocar la mesa de diálogo con los alcaldes. He podido recibir a muchísimos, me hubiera gustado hacerlo con todos, pero se produjo el incendio. En este, hemos podido colaborar estrechamente con los alcaldes y alcaldesas para recuperar los programas que se tenían desde el Cabildo, daban estabilidad, certeza y permitían tener proyectos insulares de gran envergadura y colaborar en otros sobre las pequeñas cosas, pero que mejora la calidad de vida de los ciudadanos, como el césped a los campos de fútbol o en el plan de infraestructuras deportivas. Recientemente, lanzamos planes como el del patrimonio histórico, de la mano de los alcaldes y alcaldesas, además de poder recuperar otros como ‘Tenerife y el Mar’, el Centro de Deportes Marinos en Santa Cruz o ‘Ansina’ para los mayores, tenga el nombre que tenga. En el primer caso, fue cerrado, se echó a sus trabajadores a la calle y estamos determinados a recuperarlo. Y ‘Ansina’ es un proyecto, un programa que durante 30 años fue fundamental para el envejecimiento activo en la isla de Tenerife. También se clausuró, en plena pandemia, y queremos que retorne e, incluso, está dentro del acuerdo con el Partido Popular

¿Cómo valora usted el momento el Parque Nacional del Teide, en el que el Cabildo juega su papel?

Conseguimos paralizar un Plan Rector de Uso y Gestión que lo que hacía era prohibir hacer senderismo, escalada o la astrofotografía. Se cerraba el Teide, literalmente, como si fuera un parque al que se puede mirar desde fuera pero no interactuar. Eso no era lo que queríamos para Tenerife. El Teide hay que protegerlo y conservarlo, poner recursos para eso, pero también disfrutarlo por parte de residentes y visitantes. Los tinerfeños queremos seguir disfrutando del Teide con respeto. Ese es el plan de gestión que queremos para nuestro Parque Nacional del Teide.

¿Qué piensa del actual repunte del fenómeno migratorio?

Los fenómenos migratorios son muy difíciles de contener. Lo que tenemos que exigir es una política migratoria decidida por parte de la Unión Europea y del Gobierno de España. Yo no me resigno a que la ruta canaria sea el cementerio de miles de personas. Y hay que hacer algo, exigir, gritar y llamar la atención sobre un fenómeno en el que la Comisión Europea, y señalo directamente a Europa, no está poniendo todos los esfuerzos que debería poner. No pueden dejar solas ni a España ni a Canarias, como hasta ahora. Hemos sido solidarios no solamente recibiendo inmigrantes directamente, sino también acogiendo a varios chicos y chicas que llegaron a El Hierro, una isla saturada. Pero la solidaridad no puede quedarse en Canarias, tiene que abrirse a todas las puertas de Europa. La solidaridad no tiene color en la piel. Así que eso es algo que vamos a tener que cambiar sobre las políticas que se realizan desde la Unión Europea.

Es firme defensora del sistema ferroviario, del tranvía y de los trenes.

Recuperamos inmediatamente los proyectos de los trenes. La parálisis de los últimos cuatro años ha hecho que algunos queden desfasados y los estamos actualizando, pero, inmediatamente, nos vamos a poner ya en 2024 con la nueva línea del tranvía hasta el Muñeco de Nieve. Trabajamos también con el alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, en el desarrollo del tranvía por Aguere y hasta Tacoronte, previo paso por el aeropuerto de Los Rodeos. De hecho, en la ampliación de AENA ya está incluida la parada del tranvía o tren de cercanías. En fin, la solución idónea, la que menos daño haga y, sobre todo, la que sea más eficaz. También en esa línea a Añaza. Y algo que hemos visto también en el Plan de Movilidad, que tiene que ver con lugares donde hay una mayor concentración de trabajadores, como en la zona de San Isidro y Granadilla hacia Arona y Adeje. Ahí también podríamos estar planteando, quizá en una primera fase, un sistema ferroviario o tranviario que pudiera dar solución a través del transporte guiado a un problema grave de movilidad en esta zona de la Isla.

Está muy bien ser la primera mujer presidenta del Cabildo, pero debería ser algo normal, ¿no le parece?

Es relevante que, después de 110 años, una mujer esté al frente de esta señera institución. Pero es verdad que estoy por normalizar la presencia de mujeres en todos los espacios de la vida, también en la política y al frente de las instituciones. Una vez superado eso, me gustaría ser recordada como una buena persona que quiso estar al lado de los tinerfeños, que tuvo la capacidad de no rendirse ante las adversidades, sin miedo. No me intimidan los retos y los desafíos, me gusta sumar a gente a ellos. Por eso, afronto los de la movilidad, las colas, la protección medioambiental o tener una relación distinta con el medio natural.