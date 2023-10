El Gobierno canario garantiza las tres grandes obras en carreteras de Tenerife

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, garantizó que en este mandato concluirán las obras de tres proyectos esenciales para mejorar la movilidad en Tenerife: el tramo del Anillo Insular entre Santiago del Teide y El Tanque, el tercer carril desde San Isidro a Playa de Las Américas y el soterramiento de la autopista del Sur desde Playa de Las Américas a Fañabé.

En comisión parlamentaria, Pablo Rodríguez reiteró el compromiso del Ejecutivo regional para cumplir con los proyectos de carreteras en Tenerife, priorizando aquellas obras que ofrezcan una respuesta ágil y eficiente para disminuir las retenciones.

Rodríguez explicó que el cierre del Anillo Insular por el Suroeste, que incluye el túnel de Erjos, supera el 52% de ejecución; aseguró que el tercer carril de la TF-1 entre San Isidro y Las Américas «se encuentran con un grado de ejecución del 72%, pese a los importantes retrasos que ha sufrido»; y que de forma reciente se adjudicó la redacción del proyecto y la ejecución del aumento de la capacidad de la TF-1 entre Playa de Las Américas y Fañabé.

«Somos conscientes de la necesidad de priorizar determinadas actuaciones en materia de carreteras y dar cumplimiento al Convenio de Carreteras, que finaliza en 2027, pero es importante que contemplemos nuevas alternativas de movilidad que aporten soluciones a corto y medio plazo, para aliviar los problemas de congestión que sufren las principales vías de Tenerife», adujo el consejero en su comparecencia en la comisión de Obras Públicas.

Pablo Rodríguez afirmó que el Gobierno que lideró Ángel Víctor Torres «no dejó ningún proyecto en marcha en esta materia para poder licitar y adjudicar. No hemos tenido evidencias de esa gran biblioteca de proyectos de la que presumen, pese a los problemas históricos que esta Isla arrastra y las largas retenciones que se generan, sobre todo en horas punta. Algo que no ocurrió al finalizar mi anterior etapa como consejero, puesto que me encargué de dejar adjudicado tanto el enlace de Las Chafiras como el cierre del Anillo Insular», defendió.

El consejero fue más allá y defendió que «aún quedan 700 millones de euros del Convenio de Carreteras por comprometer, por lo que durante los próximos años queremos centrar los esfuerzos en sacar adelante, de manera acuciante, los proyectos que se encuentran aún en proceso de redacción o tramitación». En esa línea, dijo «reiterar nuestro compromiso por priorizar la Autopista del Norte y la ampliación de la capacidad de la misma».

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, Nira Fierro, criticó el listado de obras «prioritarias» acordadas por la Consejería de Obras Públicas y el Cabildo. Fierro recordó que obras como construir un tercer carril en la TF-5 y la TF-1, finalizar el enlace Chafiras-Oroteanda y terminar el túnel de Erjos las que dejó preparadas el pacto de las flores para su ejecución. Este mandato comenzó con 13 de los 16 proyectos del Convenio de Carreteras para Tenerife «adjudicados o en ejecución de obras».

La diputada socialista pidió al consejero regional que «aproveche todo lo que le dejamos preparado en la anterior legislatura y, como ya le dijimos, no haga nada extraordinario, trabaje sobre lo iniciado y haga que esta Isla continúe en el avance iniciado y no en el retroceso».