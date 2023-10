Si la evaluación de los primeros 100 días del gobierno de CC-PP en el Cabildo de Tenerife fuera un examen -lo es, pero en otro sentido- el alumno se autocalificaría con ese soniquete de “progresa adecuadamente”. La presidenta de la Corporación insular, Rosa Dávila, ejerció en este caso de estudiante a la hora de desgranar el balance de un gobierno “de dos partidos, pero un único y sólido bloque”. Valoró sus tres meses en el cargo y centró la gestión en dos factores. Uno externo, la carga añadida de la mayor catástrofe en 40 años, el devastador incendio de 14.000 hectáreas, aún no extinguido. En el ámbito interno resaltó el trabajo realizado por el área de Movilidad y Carreteras con "acierto" en las medidas iniciales para aliviar el colapso en el tráfico y las recurrentes colas de vehículos en las dos autopistas. La solución tiene como eje el transporte público, avalado por la gratuidad que se pretende mantener. Ratificó Dávila el mensaje que lanzó antes de la campaña electoral del pasado 28 de mayo: “Aliviaremos el colapso del tráfico en 90 días”. Recalcó que “con el apoyo de toda la sociedad tinerfeña, ya se ven resultados”. Puso como ejemplo que “las colas en la TF-5 (la autopista del norte) llegaban hace unos meses al municipio de La Orotava y ahora los problemas comienzan en el de Tacoronte”. Dávila dejó claro que “queda mucho camino por recorrer”, pero también ratificó que “hemos hecho más en 90 días por mitigar la congestión de vehículos en las autopistas y mejorar la movilidad de la Isla que el gobierno insular anterior (PSOE-Ciudadanos) en cuatro años”.

La presidenta del Cabildo se presentó esta vez “sola ante el peligro” y disculpó a sus habituales acompañantes, los vicepresidentes Lope Afonso (PP) y José Miguel Ruano (CC) que, precisamente, mantenían una reunión en el mismo momento. Incidió en la idea del “cambio de rumbo” de Tenerife en los primeros 100 días de su gobierno. Además de los ya mencionados avances en Movilidad, subrayó entre los principales logros los alcanzados en Empleo y Educación, así como la recuperación del “diálogo y el consenso” con los municipios así como con el Gobierno de Canarias.

El incendio está muy presente

El gran incendio forestal que comenzó el 15 de agosto en los montes de Arafo, y se mantiene activo, planeó durante toda la comparecencia. Antes de analizar los hitos conseguidos en estos tres meses, la presidenta mostró su agradecimiento al trabajo realizado por “todas las personas e instituciones que han hecho posible que no afectara a las personas”. Añadió: “Hay que resaltar el valor profesional y la calidad humana de quienes han estado al frente de la lucha contra el incendio, tomaron las decisiones técnicas y con valentía lucharon ante al fuego”. Incluyó a todos los equipos de extinción, a Protección Civil, a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como a las policías locales y canaria. Además, dejó claro que, en general, "la plantilla de trabajadores tiene compromiso y una ilusión renovada; solo hacía falta tomar decisiones con determinación". Anunció un plan para la reforestación hasta 2026 y expresó su preocupación por el efecto de las posibles lluvias sobre el suelo. Advirtió de que este incendio también ha servido para propiciar "un cambio en nuestra relación con el medio natural". La presidenta agradeció a los grupos políticos y a su propio equipo de gobierno haber superado "los colores" para llegar a un acuerdo plenario unánime que incluyó un compromiso con la prevención y la priorización del sector primario.

Cambio de rumbo

“La primera etapa del mandato, los cien días iniciales, certifican un cambio de rumbo y de talante en la política insular. Es una nueva etapa” remarcó la presidenta, Hizo hincapié en que “los grandes retos de Tenerife se afrontan sin miedo y con determinación”. Pero, sentenció, “no solo como grupo de gobierno porque los desafíos son de toda la sociedad tinerfeña”. Por eso, reivindicó que “estamos acompañados de los agentes económicos y sociales que se han sumado para realizar estos cambios”. Dávila concluyó la reflexión inicial: “La transformación debe modificar y superar los profundos problemas enquistados durante años en la Isla”. Remarcó asimismo la importancia de haber recuperado el diálogo con los alcaldes con la convocatoria del Consejo Insular de Administración Territorial (CIAT) o de retomar el modelo del Marco Estratégico de Desarrollo Insular (MEDI) con el impulso económico del Fondo de Desarrollo Canario (FDCAN). También se congratuló por el retorno de ese diálogo con el Gobierno de Canarias como interlocutor.

Veinte medidas

Rosa Dávila destacó asimismo las 20 medidas ya publicitadas y puestas en marcha en materia de movilidad para resolver los graves problemas que sufre en este ámbito Tenerife. Entre ellas, estacó las dos guaguas lanzaderas para trasladar a los estudiantes de la Universidad de La Laguna (ULL), el reforzamiento de las líneas de transporte público o la bajada del límite de desplazamientos para la gratuidad de 15 a 10 viajes. También hizo referencia a la prueba de ocho días de cierre del acceso a la TF-5 desde Guamasa. Sin olvidar los cambios en la señalética de algunos puntos negros; la incorporación de 67 nuevos conductores y 247 guaguas en Titsa -en este último caso con fondos propios porque "solo había un mero anuncio cuando llegamos y 20 millones pedidos de préstamo a los bancos"; o la retirada en horas punta de los vehículos pesados de las dos autopistas, cuyo primer ejemplo, y lo agradeció, es el de la empresa Martínez Cano. Adelantó la firma esta semana de un convenio con Ashotel para que 1.800 trabajadores del norte y del sur se muevan desde y hacia sus puestos de trabajo en guagua. También explicó que se última un acuerdo con el sector de las grúas para la rápida retirada con de los vehículos accidentados. Tuvo palabras de agradecimiento para la Dirección General de Tráfico (DGT) y la Guardia Civil. La presidenta desveló al ser preguntada por el proyecto de circunvalación de La Laguna y si será una prioridad el carril BUS-VAO de la TF-5, que "los informes técnicos del gobierno de Pedro Martín eran desfavorables". El Gobierno de Canarias, dijo, "sacó proyectos adelante con informes desfavorables del área de Carreteras del Cabildo". Vinculó el trabajo en el diálogo con los gobiernos municipales al "menor impacto posible porque siempre lo habrá" con ese tercer carril del norte. Dávila afirmó que la variante no se descarta, pero la prioridad son los terceros carriles en el sur y el norte, además de la apuesta por el transporte público. Dávila ofreció un dato: el aumento previsto del 6% en 2021 al 20% al final del mandato en la preferencia en el uso y el trasvase de usuarios del vehículo privado a guaguas o tranvía. La intención respecto al metro ligero es llevarlo al Muñeco de Nieve, el proyecto más avanzado, al Suroeste de Santa Cruz, al barrio capitalino de Añaza, en la misma zona, y a Tacoronte, previo paso por el aeropuerto de Los Rodeos. La mejora de este como la de Tenerife Sur "la hemos defendido ante AENA porque nos afecta sea competencia nuestra o no".

Letra a 90 días

"Hemos hecho más en 90 días por mejorar el tráfico que el anterior equipo de gobierno en cuatro años" afirmó Rosa Dávila. Con "medidas concretas que nos permiten afirmar a día de hoy, que una parte importante de las colas se han aliviado". Insistió en que "lo hemos constatado porque si hace seis meses los atascos comenzaban en La Orotava, ahora las colas están a la altura de Tacoronte”. Volvió a referirse al trabajo "de un equipo" con "enorme determinación y coraje". Sobre todo, enfatizó, "sin miedo a equivocarnos porque podremos hacerlo, pero no vamos a rendirnos o quedarnos de brazos cruzados ante un grave problema que había que abordar con decisión”.

Los primeros logros

Dávila detalló los logros conseguidos en estos tres meses con las políticas impulsadas desde las áreas de Empleo, Educación, Juventud, Formación y un ámbito nuevo, creado especialmente, la Educación para la Prevención. Este último aborda los problemas de salud mental y tendencia al suicidio "con un alto índice entre nuestros jóvenes" apuntó. Las primeras líneas de actuación para 2024 en el ámbito de la salud mental y los hábitos saludables cuentan con un presupuesto de más de dos millones de euros.

Dávila resaltó en este sentido, "nuestro compromiso por favorecer la conciliación y que todas las familias puedan elegir el centro infantil de 0 a 3 años donde llevar a sus hijos". Para ello se destina una partida de 1,2 millones euros con hasta 800 por hijo. "Las próximas semanas se publicarán las bases”, reveló la presidenta insular. Del mismo modo, mencionó el programa Barrios por el Empleo: Juntos más Fuertes que está dotado con dos millones de euros para fomentar el empleo entre las entidades del tercer sector y, además, el impulso del programa para la preparación de personas que carecen de formación reglada con vistas a que puedan presentarse a las pruebas de Competencias Claves para Acceder a Certificados de Profesionalidad que cuenta con 3,9 millones de euros.

En cuanto al ámbito educativo y sanitario, Rosa Dávila resaltó que se han dado pasos importantes en unas materias "que se habían quedado atrás" como las becas universitarias, las de necesidades especiales, Formación Profesional y estudios artísticos (5,7 millones de euros); las de inmersión lingüística para el periodo entre 2024 y 2026 por 3,7 millones; el Programa de apoyo curricular a los centros educativos 2023-2024 con una inversión de 1,3 millones. Confirmó la línea abierta de colaboración plena con la Universidad de La Laguna (ULL).

La presidenta del Cabildo valoró la recuperación de la marca Tenerife Moda y el diseño de su Plan Estratégico 2024-2027 que se basa en tres pilares fundamentales: excelencia en el diseño y la producción, desarrollo del talento local y sostenibilidad y proyección internacional. Destacó también el Plan Insular de Patrimonio Histórico hasta 2027 y la "nueva estrategia" en Vivienda en pro de alquileres asequibles como los de la primera promoción de 50 pisos en La Laguna. Asimismo recordó el "buen trabajo" desarrollado en el sector del turismo, liderado por el vicepresidente, Lope Afonso, con base en una mejora en las infraestructuras del entorno paisajístico en paralelo con las de la planta hotelera y extrahotelera.

Rosa Dávila mostró su preocupación porque el Gobierno de Canarias, como ocurre con otros cabildos, reclame la devolución de algunas partidas al no desarrollar el Plan Sociosanitario. Confía en que, a través del diálogo institucional, eso no se produzca y "no pague el ciudadano, sobre todo el que presenta mayor vulnerabilidad, la parálisis del mandato anterior". Concluyó con la idea de que "quedan todavía muchos retos pendientes, pero soy optimista porque hemos iniciado el camino de un nuevo rumbo para la Isla siempre con los pies en el suelo".