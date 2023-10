El Rincón, Espacio de Desinterés Autonómico

Hace un año culminaba la rehabilitación de la escalera de la playa de Los Patos, en la zona de El Rincón, en La Orotava. Sin duda, la escalera más famosa del Valle. Han tenido que pasar nueve largos años desde el cierre del acceso a la playa para que podamos disfrutar con seguridad de lo que fuera un lugar prohibido para muchos jóvenes que, como yo, a finales de los 80, nos saltábamos las normas para dar otro pequeño salto hasta llegar a un paraíso del norte de Tenerife, menos concurrido y más exclusivo. Con una inversión de 650 mil euros, esta actuación no ha estado exenta de polémica sobre todo por quienes consideraban que los elementos arquitectónicos utilizados atentaban contra el paisaje natural del entorno. Un año después y una vez comprobado el resultado final, son muchas más las personas que se congratulan de poder disfrutar de este enclave único con total seguridad, aunque la polémica sigue viva y avanza por otros derroteros.

En esos años en los que a muchas de nosotras nos prohibían ir a Los Patos comenzó a fraguarse una historia de encuentros y desencuentros, de ideales y realidades en torno al poco espacio agrícola que aún queda en La Orotava «de atarjeas abajo», como se solía decir. El Rincón ocupa diez kilómetros de litoral con acantilados de 70 metros y 200 hectáreas de terreno agrícola donde predomina la platanera. A finales de los ochenta y principios de los noventa se produjo un importante movimiento social en contra de la intención del ayuntamiento de urbanizar esta zona. El eco de esta protesta conducida por la Coordinadora Popular en defensa de El Rincón llegó al Parlamento de Canarias a través de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con el fin de lograr su clasificación como espacio protegido. En 1992 se publica la Ley Especial de El Rincón por la que se declara finalmente Zona Agrícola Protegida.

En su artículo tercero la Ley establece que esa ordenación se realice a través de un Plan Especial de Ordenación que se elabora en los cinco años posteriores a la publicación de la Ley y que establece como objetivo primordial el mantenimiento de la agricultura como principal actividad económica. Para cumplir con este objetivo se crea un órgano público que será el encargado de gestionar las actuaciones en la zona de espacio agrario y que cuenta con representantes del Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife, Ayuntamiento de La Orotava, la Agrupación de Propietarios, Asociación de Vecinos y la Coordinadora El Rincón- Ecologistas en Acción. Hasta aquí cualquiera pudiera pensar que se trata de todo un hito histórico en cuanto a la mejor manera de preservar un entorno único de manera coordinada donde todos los agentes se deberían sentir satisfechos del logro del trabajo conjunto pero la realidad dista bastante de este contexto idílico.

Lo cierto es que han pasado nada menos que 31 años desde la aprobación de esa famosa Ley y los resultados en la gestión de este espacio nos llevan de nuevo casi al punto de partida. Es cierto que se ha conseguido preservar un espacio, pero ¿qué ha ocurrido con las directrices de un Plan Especial que pretendían convertir este entorno en un lugar de desarrollo sostenible con alternativas viables para los propietarios? El Plan incluía elementos tan novedosos como la posibilidad de combinar aprovechamientos turísticos respetuosos con el medio con granjas-escuela o albergues, cuyos beneficios se repartirían entre los propietarios de las explotaciones agrarias. ¿Qué ha pasado con la mejora de la accesibilidad más allá de la famosa escalera de Los Patos, la creación de un anillo de circulación, una senda peatonal, el fomento de la actividad agraria, el apoyo a la comercialización de los productos y un largo etcétera de acciones previstas en el Plan del 97?

Datos curiosos

En la búsqueda de respuestas a estas preguntas comienzo a investigar y navegar entre noticias publicadas y me encuentro con datos cuando menos curiosos como, por ejemplo, que el Consorcio entre 2019 y 2023 se reunió tan solo cuatro veces, que existe un gerente que no se sabe bien sus funciones o que hay proyectos redactados que duermen el sueño de los justos esperando que alguien tome la decisión de ejecutarlos. Pero lejos de buscar culpables, porque hay que recordar que en el Consorcio están todos representados, desde administraciones públicas, hasta asociaciones vecinales, propietarios, ecologista, etc., prefiero indagar en las razones del por qué se ha llegado a esta situación y cómo se puede revertir.

Toño Sánchez es uno de los miembros de la Coordinadora en defensa de El Rincón y forma parte también del Consorcio. Fue uno de los promotores de la campaña de sensibilización que desembocó en esa iniciativa llevada al Parlamento. Para Toño, la solución al Rincón pasa por la aplicación y ejecución de las actuaciones del Plan Especial y pone como ejemplo la necesidad de ejecutar el plan de movilidad que ordene el caos de tráfico que se produce en la zona y que se ha visto acentuado con la actuación en la escalera de Los Patos. Achaca la dejadez de estos años a las administraciones implicadas puesto que tienen la mayoría en el Consorcio y son las que tienen que tomar decisiones y «está claro que no ha habido voluntad política para desarrollar el Plan. Es absurdo el planteamiento de algunos propietarios de modificarlo cuando ni siquiera se ha aplicado, teniendo en cuenta además el coste económico y el esfuerzo que supuso su redacción. El problema está en que la mayoría de los propietarios que se quejan ni siquiera se lo han leído».

Para Sánchez, el papel del Consorcio es muy importante porque «estamos todos representados y podemos llegar a acuerdos sin tener que sobrepasar algunas líneas rojas que nosotros tenemos claras». Esas líneas rojas de las que habla el representante de la Coordinadora tienen que ver con actuaciones que están previstas y que no cumplen con los ideales del Plan como es el caso de la ejecución de un sendero que «más bien debería llamarse paseo marítimo desde la playa del Bollullo hasta Los Patos porque sobrepasa las dimensiones de lo que debería ser un sendero como tal».

Sánchez demanda también una mayor inversión en el desarrollo agrario para la preservación del suelo productivo que permita el autoabastecimiento y plantea a los propietarios de fincas abandonadas «que las subarrienden al Consorcio para que éste a su vez pueda ponerlas a disposición de los agricultores interesados porque nos consta el interés de muchos jóvenes por dedicarse incluso a la agricultura ecológica y esta sería una magnífica opción». En este sentido el representante de la Coordinadora es claro a la hora de plantear que «la planificación del territorio está por encima de la propiedad privada y hay que preservar ese espacio agrícola por interés general».

«El espíritu reivindicativo de la Coordinadora sigue latente a pesar del tiempo transcurrido y seguirá así porque en numerosas ocasiones son los propios vecinos los que nos llaman para comunicarnos algunas actuaciones que se han realizado al margen de la Ley y ahí estaremos nosotros siempre pendientes porque no solo las leyes protegen las cosas, son las personas las que también deben hacerlo», concluye Sánchez.

Al frente de la asociación de propietarios está Miguel Ángel González de Chaves que hace un balance negativo de estos treinta años de inactividad del Consorcio de el Rincón en el que participa como miembro desde hace dos años. «La vida de las personas en treinta años cambia mucho, pero en El Rincón todo sigue igual sin tener en cuenta los intereses y las demandas de quienes allí vivimos o trabajamos. En estos años se han asfaltado dos calles, se han colocado unas farolas y se ha instalado la señalética, sin olvidar la famosa escalera que lejos de ayudar, ha provocado un mayor caos en el tráfico de la zona. Todo el presupuesto del Consorcio se queda en el sueldo del gerente y en planes que se encargan a la empresa pública Gesplan pero que luego no se ejecutan».

En cuanto al Plan del año 97 los propietarios exigen su revisión porque el tiempo de inacción transcurrido ha demostrado que no ha sido una herramienta útil. «Si en este tiempo estamos en la misma posición es que es un documento ineficiente y habrá que modificarlo para que sea realmente útil». Para González de Chaves uno de los principales problemas viene de las propias directrices del Plan que en ocasiones se contradicen con la actual Ley del Suelo y en ese caso la administración opta por la vía más fácil que es la inacción y los perjudicados siempre somos los propietarios que estamos en una situación de indefensión absoluta. No podemos competir en las mismas condiciones que los agricultores de otros lugares y tampoco hemos recibido ninguna compensación por esa inactividad, tal y como se indica en el Plan». Esta situación está provocando un estrangulamiento del sector que llevará al abandono de las fincas porque «no es cierto que haya listas de espera de agricultores interesados en producir en estas condiciones a través de ese sistema de subarriendo». En este sentido, Miguel Ángel es contundente con su respuesta a estas opciones de la Coordinadora: «Nos encanta decir al vecino lo que tiene que hacer en su casa, pero en la tuya no quieres que nadie decida».

Para el representante de los vecinos la solución también pasa por una profunda renovación de los miembros del Consorcio porque hay muchos problemas enquistados y llegar a acuerdos con un mar de fondo revuelo resulta cada vez más complejo. En el caso de las administraciones la renovación se produce cada cuatro años y ahora es la Consejería de Política Territorial la encargada de coordinar el funcionamiento del Consorcio de El Rincón. Para ello han anunciado la puesta en marcha de una sede electrónica para llevar así un control de archivo telemático de la gestión que realiza la entidad. En la nota de prensa del pasado 22 de septiembre se anuncia una nueva etapa en la que «las administraciones trabajaremos de la mano para poner en valor y potenciar las particularidades de este enclave de la Orotava», para añadir que «la hoja de ruta pasa por afrontar los retos actuales del espacio impulsando sus valores y compatibilizando los diferentes usos con la coordinación de los agentes involucrados, donde la empresa pública Gesplan cumple un papel predominante para culminar la adaptación y actualización del Plan Especial de El Rincón». Poner en valor las particularidades, afrontar retos actuales, compatibilizar usos y coordinar a los agentes involucrados, ahí es nada. A por otros treinta años más!