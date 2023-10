La conquista de Nelson en el Puerto de la Cruz

Allá por los años 40 mi madre y su hermana acudían cada semana a clases particulares de inglés con una profesora nativa de procedencia aristocrática y exquisitos modales. Cuando las niñas tocaban a la puerta de la preciosa casa situada en el Puerto de la Cruz, la elegante señora les decía: «Adentro». Ya en el salón les instaba a sentarse: «Asiéntensen, por favor». Y es que el poco español que había aprendido la distinguida señora venía por parte del servicio que trabajaba para ella sin ningún estudio y escasos recursos económicos. Fueron muchas las familias británicas que fijaron aquí su residencia tras el eco de las bondades climatológicas de los primeros turistas ingleses que llegaron a mediados del siglo XIX a un pequeño pueblo de pescadores que comenzaba a comerciar con el exterior y que les acogió sin apenas estar preparado para ello.

Han pasado algunos años desde entonces y si recorremos sus calles podemos constatar esa influencia inglesa. Doctor Ingram, Calle Blanco, Valois o Yeoward son solo algunos ejemplos de apellidos de personas ilustres que realizaron importantes aportaciones a una sociedad muy diferente a la que ellos conocían. Les invito a dar una vuelta por el Puerto para fijarse en algunos lugares que aún hoy nos hablan de ese pasado british que conservamos y que a veces ni nos damos cuenta de su importancia. Lugares emblemáticos que han perdurado porque hay un colectivo de personas que bajo esa influencia han logrado que la cultura británica perdure.

El cementerio ‘La Chercha’

Muy cerca del Peñón se encuentra el primer cementerio protestante de España conocido como La Chercha, derivación de la palabra inglesa «churchyard», que significa cementerio. Se trata de un lugar que estaba a las afueras del municipio y que hoy en día se encuentra rodeado de edificios y hoteles junto a la comisaría de la Policía Nacional. A pesar de que la fecha 1757 aparece en números romanos en su fachada, el camposanto es en realidad de 1650, tal y como indican numerosos escritos.

Desde el siglo XVII conviven en este municipio diferentes nacionalidades que llegaron como consecuencia de la actividad comercial primero y de su atractivo turístico más tarde. Esa colonia de extranjeros, principalmente ingleses, llegó para quedarse y por tanto demandaban infraestructuras acordes con su cultura, religión, etc. De ahí surge la necesidad de buscar un lugar idóneo para enterrar a los miembros de la comunidad protestante.

Alfred Diston es una de las personalidades enterradas en La Chercha en 1861. Llegó a la Isla en 1810 contratado por la firma británica exportadora de vinos canarios Pasley, Little & Co. De carácter polifacético, nos ha dejado un importante legado de dibujos y manuscritos sobre las costumbres de las Islas Canarias con la indumentaria popular en aquella época. Se convirtió en el mejor anfitrión para científicos que visitaban el norte de Tenerife y todo un referente también en el campo de la botánica, llegando a dirigir el Jardín Botánico. Quizás muchos desconocen que fue también el introductor de la variedad de plátano Cavendish. Diston, que por aquel entonces era encargado de la finca de Sitio Litre, recibió de Edimburgo unos plantones de esa variedad y probó su productividad. Tras el declive del interés por la cochinilla y el auge del plátano se inició un incremento importante en la exportación de esta variedad muy demandada por los ingleses.

Un viaje en el tiempo

Esta historia que nos llevaría a otro reportaje me la cuenta John Lucas, propietario desde 1996 de Sitio Litre, un lugar que te traslada a otra época en la que paseaban por sus jardines desde Humboldt hasta Agatha Christie, la pintora Marianne North y otros destacados científicos como Charles Piazzi. Años más tarde, se inspirarían en esos jardines otros artistas del surrealismo como Eileen Agar que pasó varias temporadas allí. John, descendiente de los Little que dieron el nombre a sitio Litre, decidió abrir la casa al público para que los visitantes conozcan este lugar tan especial. «Si nos paramos a pensar, el Puerto de la Cruz tiene más repercusión histórica que incluso Santa Cruz que solo puede contar la derrota de Nelson y la salida de Franco para el comienzo de la guerra civil. El Puerto de la Cruz en cambio era referente en el comercio con el continente europeo e inició el desarrollo turístico de la Isla», comenta John.

Peter Spencer Reid, también enterrado en La Chercha, llegó al Puerto en 1854 para dedicarse al comercio y se convirtió en el primero en exportar plátanos a Inglaterra. Hombre muy emprendedor, fue también uno de los accionistas del Hotel Taoro que comenzó a construirse en 1888 y que en la actualidad se encuentra en pleno proceso de restauración. El parque Taoro se convirtió en el lugar elegido por la comunidad inglesa que comenzó a construir o comprar viviendas en un lugar privilegiado con gran vegetación que aun sigue conservando un encanto especial. Ese fue también el lugar elegido para la construcción de la iglesia anglicana de Todos los Santos (All Saints’ Church) en unos terrenos cedidos por la Taoro Company. Hasta ese momento, el culto se celebraba en la propia casa de Peter Reid que era también vicecónsul británico. Allí se casó Ana Bencomo, tataranieta de Peter, que recuerda sobre todo a su abuela Anette Reid, conocida como Anita. En su lápida está escrita la cita de San Mateo: I was a stranger and you let me in (yo era una extranjera y me permitiste entrar). Fue una persona dedicada al cuidado de muchos ingleses que llegaban a la Isla y cuando iban envejeciendo los acompañaba al médico, les hacía la compra, les llevaba comida. «Yo fui testigo de esa dedicación, reconocida años más tarde por la Reina Isabel que le hizo entrega de una medalla que ella misma fue a recoger en Londres», recuerda su nieta. «Se habla siempre de su esposo Noel pero poco de esa importante labor que desarrolló ella toda su vida».

La historia de Fiona Jack

Otra mujer, Fiona Jack, acaba de llegar al Puerto de la Cruz como capellán de la Iglesia. Pertenece a la Diócesis Anglicana de Gibraltar. Lleva aquí tan sólo quince días y ya se siente como en casa. Resalta que es una comunidad muy dinámica y que su interés es sin duda abrirse a la sociedad portuense. Aparte del culto, los miércoles a las 10.00 horas y los domingos a las 11.00 horas, organizan un mercadillo muy popular los primeros sábados de cada mes con piezas y ropas de segunda mano.

La Biblioteca Británica, construida en 1903 es otro de los lugares emblemáticos. Hablamos un rato con Niki y Daphne, dos voluntarias que colaboran cada miércoles y sábado para atender los miembros que encuentran allí mucho más que una biblioteca. Este lugar es punto de encuentro para los ingleses que residen aquí y que pasan un buen rato conversando e incluso recibiendo clases de español. «En estos momentos contamos con 119 miembros, pero llegamos a tener en más de 400 en los años 80. Pero esta no ha sido la cifra más baja. Hemos sobrevivido a dos guerras mundiales y una guerra civil. En 1941 llegamos a atender a solo cuatro miembros, incluido el presidente que era T. M. Reid. En la actualidad y como consecuencia del Brexit hemos notado una disminución en el número de socios porque hay muchos ingleses que ya no pueden pasar largas temporadas como sí ocurría anteriormente», nos indica Daphne. «La mayoría de socios son personas de avanzada edad y lamentablemente son pocos los jóvenes que acuden a este otro templo de la lectura donde descansan unos 20.000 libros en inglés esperando nuevos lectores. También dispone de una amplia colección con de películas y reportajes en DVD. Muchas personas vienen buscando películas clásicas que no encuentran en las plataformas y en versión original». La cuota anual es de 40 euros y «tratamos de organizar diferentes eventos para dinamizar la actividad del centro con teatro, club de lectura, juegos, fiestas, etc».

Niki y Daphne echan de menos las risas de los niños en el colegio inglés Yeoward, muy cerca de la biblioteca. Precisamente el padre de Patricia Yeoward fue quien donó los terrenos para ese colegio, ya cerrado, ante la necesidad de un centro educativo para la comunidad inglesa. Antonio Yeoward llegó a Tenerife en 1964 para quedarse junto a su mujer española y dos hijas pequeñas. Su familia ya tenía vínculos comerciales con el Puerto de la Cruz a través de la compañía Yeoward Line que comenzó en 1899 a ofrecer los primeros servicios regulares de pasajeros y carga desde Liverpool a Canarias pasando por Lisboa y Madeira. Esta compañía además de traer a los primeros turistas ingleses a la Isla, se convirtió además en la principal exportadora de plátanos al Reino Unido.

Antonio Yeoward fue el promotor del Hotel Botánico con un concepto muy respetuoso con la naturaleza plasmando su idea de hacer «un jardín con un hotel dentro» y no al contrario, como nos cuenta Patricia que recuerda también «los duros momentos vividos con la expropiación del Hotel puesto que uno de sus socios era Rumasa. Dedicó veinte años de su vida batallando contra el gobierno hasta que por fin la justicia le dio la razón. Mi padre era todo un gentelman, un hombre honesto que le gustaba trabajar con la gente de aquí». Su frase preferida era «business is people» porque para él eran más importantes las personas que el negocio. La agricultura era otra de sus pasiones y en los años 80 cultivó frutos rojos, toda una novedad en esta zona. El campo de fútbol del barrio Toscal-Longuera también lleva su nombre al ceder esos terrenos para que los chicos «hicieran deporte y no se dedicaran a otras cosas».

El recorrido lo terminamos tomando un lunch en Robin Hood, un restaurante situado el los bajos del edificio Bel air donde puedes trasladarte a un típico pub inglés y degustar sus platos más tradicionales como son los fish&chips o el puding de yorkshire. Wellcome!

La Biblioteca Británica de Puerto de la Cruz, uno de los documentos más antiguos que posee en sus vitrinas y, a la derecha, Niki, Daphne y otros voluntarios de este centro de la cultura y el conocimiento.