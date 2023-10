El mago del norte

«Mago del norte» es un calificativo que se suele emplear de manera despectiva y con demasiada ligereza por quienes desconocen el duro trabajo que se realiza en el campo y en esta zona de la Isla. La Real Academia de la Lengua define la palabra mago como «campesino que vive en el campo y se dedica a cultivar la tierra», para añadir también: «campesino inculto».

El respeto que me inspira la sabiduría innata de esas personas hechas a sí mismas, con las manos agrietadas y el rostro cuarteado por duras jornadas bajo el sol, hace que prefiera una segunda acepción que aparece también en el diccionario y que tiene que ver con la persona «singularmente capacitada para el éxito en una actividad determinada».

El pasado mes de agosto padecimos en esta zona de la Isla el peor incendio que se recuerda con casi 15.000 hectáreas quemadas. Numerosas personas, y también muchos animales, tuvieron que ser desalojadas. Esa tragedia vivida tan cerca nos llevó por unos días y casi por obligación a mirar al campo. Los medios de comunicación se desplazaron a las medianías del Norte mientras el fuego arrasaba nuestros montes. Las tertulias se llenaron de expertos que hacían referencia a la necesidad de volver al campo para así contribuir a mantener el medio en las mejores condiciones posibles. Un mes después ya apenas se habla del tema. Ahora solo nos acordamos del campo para tratar el elevado precio de los aguacates o de la problemática vivida por la escasez de papas en los supermercados, cotizadas casi como un manjar.

Félix González es un ganadero de La Orotava que sufrió en primera persona los efectos de ese devastador incendio. En su finca de Benijos mantiene a duras penas una explotación con 200 cabras. A sus 39 años se dedica a hacer lo mismo que hizo toda la vida su padre, pero anima a su hijo a optar a un contrato fijo con un horario decente. Para Félix «resulta demasiado sacrificado trabajar los siete días de la semana para obtener un sueldo que apenas llega a los 400 euros al mes».

Los agricultores y ganaderos que van quedando se dedican a esta labor principalmente por tradición familiar pero el relevo generacional es cada vez más incierto. El margen de beneficio es muy pequeño y no parece mejorar. Félix nos cuenta que «producir un litro de leche cuesta 1,50 euros y lo que me pagan no llega al euro». Algo similar ocurre con la carne y pone como ejemplo el cabrito, que se puede encontrar en el supermercado a 14 o 15 euros, mientras que al ganadero se le paga apenas cinco euros por la pieza. A ello se suma el coste de mantenimiento de los animales que para quien no esté familiarizado con el tema, tienen la costumbre comer todos los días, incluidos los fines de semana y festivos. Ese cereal se tiene que comprar fuera porque ya no hay producción propia y tampoco se permite llevar las cabras al monte como se hacía antiguamente. «Los cabreros siempre hemos mantenido el monte limpio y ahora sólo pedimos que nos puedan dejar determinadas zonas para pastar como se hace en otras islas como La Palma o Gran Canaria». Félix recuerda cómo el fuego no afectó a su finca porque estaba totalmente limpia, algo que no ocurrió en otros terrenos de la zona. Todos estos condicionantes han llevado a unos 70 ganaderos a abandonar el sector y las cifras seguirá aumentando si no se logra ofrecer un precio digno.

Mi conversación con Félix concluye con su particular reflexión: «Si el sector primario muere, quien realmente pasará hambre es el que vive en el piso. A nosotros siempre nos quedará la huertita y la cabra, pero a ver quién ordeña la nevera».

Óliver Reyes, que se dedica al cultivo de la papa negra yema de huevo, certificada en San Juan de la Rambla, ha dado con una solución factible para evitar ese desfase entre el beneficio del agricultor y el intermediario. Hace doce años registró el nombre Papas de Tenerife para la comercialización on line y, desde entonces, junto a su hermano y con la ayuda de su mujer, venden directamente a través de su página web papasdetenerife.com y redes sociales. «De esta forma tengo contacto directo con el cliente y vendo a domicilio toda la producción, pero el camino no es fácil. He tenido que reducir la plantación hasta un tercio de lo que tenía antes con una siembra escalonada de una única variedad que es muy demandada como es la papa negra yema de huevo. Entre los inconvenientes de este sistema de venta directa destaca el hecho de no poder acceder a las subvenciones públicas que se conceden por kilo entregado a través de las cooperativas, aunque no ocurre lo mismo con las ayudas que si se ofrecen de manera directa por parte de las agencias de extensión agraria».

El eslogan que aparece en su página de FB es «de la huerta a tu casa sin pasar por intermediario», hasta el final de existencias. En las reseñas, todas positivas, aparecen imágenes que invitan al consumo. «Le pido fotos a los clientes y las publico en mis redes. Al final de la recogida regalo una malla de papas Negras a quien obtenga mayor número de me gusta». La necesidad de explorar nuevas alternativas de comercialización es lo que ha llevado a Óliver y su familia a conocer el manejo de las redes sociales que se ha convertido en su principal herramienta para llegar al cliente. «Mi padre vendía a gangocheros y luego pasamos a las cooperativas y grandes superficies hasta dar con este sistema que nos permite vivir del campo, sin más». Para Óliver, los principales condicionantes son el agua que cada vez es más escasa y los problemas derivados de plagas y enfermedades con menos productos en el mercado para hacer frente a esos daños.

Óliver representa a la tercera generación de su familia dedicada al campo. A pesar de estudiar Administración, prefirió este sector, pero ve el futuro «más negro que el escape de un coche». Como Félix, tampoco quiere que sus hijos se dediquen a esto como fuente principal de ingresos: «Prefiero que sean empresarios y que vengan al campo en sus ratos libre y como afición».

En cuanto al papel de la mujer en el campo, no tiene por qué estar en un segundo plano y su esfuerzo es equiparable e incluso superior al del hombre. Así nos lo demuestra Yolanda Luis, que además de cultivar 77.000 metros de terreno en la zona de San Juan de la Rambla y Los Realejos, es propietaria de la frutería Manjares del Norte, ubicada en playa de San Juan. Allí vende parte de su producción de papas y hortalizas. Lleva quince años en el sector y reconoce que este trabajo le permite tener un sueldo digno, pero sin lujos. Pasa todas las mañanas en la frutería y por las tardes se dedica a la cosecha, además de cuidar a sus dos hijas que no sabe si querrán dedicase a esta profesión porque reconoce que es muy sacrificada. Su marido, capataz agrícola, le acompaña en este camino que no es fácil por los enormes gastos que conlleva y el problema añadido de las plagas. «Este año recogí 15.000 kilos de papas bichadas y otros años ha sido peor», nos cuenta. Para Yolanda, que suele producir unos 50.000 kilos de papas al año, no hay futuro sin ayudas al sector. Yolanda también estudió Administración, pero «lo mío no es estar sentada en una oficina».

Tener formación como ingeniero agrícola tampoco anima a Cristian Rodríguez a ser más optimista en cuanto al futuro del campo. Su padre tuvo una granja de conejos y su abuela también trabajó en el mismo sector contribuyen a fundar el Mercadillo del Agricultor de Tacoronte. Reconoce que los estudios son importantes para conocer el comportamiento, técnicas y particularidades de las diferentes plantaciones, pero demanda más prácticas en campo porque «no se le da al suelo la importancia que merece». «Me he encontrado situaciones sobre todo con el tema de las plagas que estudié en la carrera y que jamás pensé que pudiera verlo en el terreno». En la actualidad Cristian está experimentando en espacios pequeños la producción de papa negra, intentando pasar a ecológico, aunque no le está resultando del todo fácil. Para Cristian, «la gente joven no quiere coger el sacho, prefiera la oficina y si no cambian las condiciones económicas para los agricultores, las fincas se venderán a grandes empresas que se encargarán de la producción». Como alternativa, no descarta su uso complementario con el turismo y pone como ejemplo el enoturismo que está teniendo buena acogida mostrando al visitante nuestro particular sistema de cordón trenzado para cultivar la viña.

Todos los protagonistas de este reportaje tienen en común una infancia vinculada al agro: han crecido conociendo de cerca el campo con todo lo positivo y negativo que este duro trabajo conlleva. Sin duda, y a pesar de que cuenten que el futuro es negro y que no quieren que sus hijos pasen por lo mismo, aman lo que hacen. Si las futuras generaciones no se acercan al sector, si no se propicia ese acercamiento desde la propia familia o desde los colegios, difícilmente llegarán a valorar y amar lo que en realidad desconocen. Sin ir más lejos, hace un tiempo la hija de un agricultor de Los Realejos me contó una anécdota de lo que le ocurrió a su padre cuando una familia de la capital se acercó a su finca a comprar un saco de papas. Los padres, ilusionados por ver a sus hijos por primera vez en una huerta, le pidieron si dejaba a los pequeños correr un rato por la zona. El agricultor accedió puesto que las papas estaban recién cogidas y la tierra estaba aún sin plantar. Los niños cogieron carrerilla y de repente empezaron a gritar: «¡Humo, humo!». El agricultor, asustado, acudió a ver lo que ocurría. Cuál fue su asombro cuando se percató de que ese «humo» era simplemente la nube de polvo que estaba provocando las carreras de los niños en la tierra.

Esta historia real debe alertarnos de cómo nos alejamos cada vez más de la agricultura por lo que habrá que contar a esos niños que la magia del simple hecho de abrir nuestra nevera y encontrar esos productos kilómetro 0, de cocinar un buen potaje o de saborear el gofio amasado con una exquisita miel de Tenerife viene de ese trabajo del mago del norte. Por tanto, pensemos dos veces lo que vamos a decir antes de hablar sobre tan respetable personaje.

A la izquierda, un campesino recoge papas bonitas en Icod el Alto. Arriba, Óliver, Vicente y José Vicente Reyes. Sobre estas líneas, la agricultora norteña Yolanda Luis.