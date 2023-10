Landmar Hotels celebró el pasado jueves la Partner Party 2024, una fiesta que, bajo el lema Where Business is Fun!, reunió en el sur de Tenerife a profesionales destacados del turismo de negocios y organizadores de eventos. El acto tuvo lugar en las salas MICE del Hotel Landmar Playa La Arena y congregó a más de 150 personas que no quisieron perderse la propuesta de la cadena hotelera para la temporada que arranca.

La cita contó con una producción temática que simulaba el descenso al fondo del mar y durante el acto los invitados pudieron disfrutar de música, gastronomía de primera calidad y algunas sorpresas. Francisco Quintero, sales&marketing director de Landmar Hotels, destacó la importancia de las personas para que los éxitos de la compañía sean posibles. «Nuestro secreto no es otro que las personas: vosotros, nuestros huéspedes, nuestro Landmar Team. Esto ha hecho que Landmar siga creciendo», manifestó. Quintero resaltó la importancia de ser capaces de combinar los eventos MICE (siglas en inglés de reuniones, incentivos, congresos y exposiciones) con dar la máxima satisfacción también a las personas que eligen Landmar Playa La Arena o Landmar Costa Los Gigantes para vivir una experiencia vacacional óptima. Además, Quintero recordó que para Landmar Hotels la sostenibilidad es «vital», y recalcó algunas de las acciones que la organización ha llevado a cabo este 2023, como la inversión de más de un millón de euros en placas solares o la instalación de fuentes de agua, que ha permitido reducir 500.000 envases plásticos en menos de un año. «Landmar Hotels consolida de esta manera su apuesta por combinar la propuesta vacacional de la marca con los eventos y viajes de negocios», expuso la compañía en una nota. «Debido a su emblemática ubicación, en la costa suroeste de Tenerife, cada celebración se ve envuelta por la atmósfera única de Puerto de Santiago», añadió. Desde esta zona de la Isla, Landmar Hotels propone a sus clientes salas de conferencias con luz natural que se pueden amueblar digitalmente, incluso antes de pedir el presupuesto, «gracias a su indiscutible apuesta por la última tecnología». «Comidas de empresa, desayunos de trabajo, viajes de incentivos o la más bonita de las bodas son algunos de los eventos que se pueden celebrar en los espacios –interiores y exteriores– habilitados para ello», recoge la nota.