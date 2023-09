Como representante de la patronal de la construcción, se ha quejado mucho de que los grandes proyectos que necesita Tenerife no arrancan. ¿Por qué cree que ha ocurrido?

En la Isla se instaló un debate estéril que para lo único que ha servido es para perder tiempo y paralizar Tenerife. Hay que dar un giro, dejar de debatir sobre las obras públicas y pasar a la acción. Hay que alcanzar consensos, ser conscientes de que todas las partes tienen que ceder, para avanzar porque son muchos los frentes abiertos.

¿Qué les pediría a los colectivos que no terminan de alcanzar acuerdos?

Que haya unidad, que se cree un frente común donde participen todos los agentes involucrados, políticos, sociales y económicos, pero que todas las partes tengan claro que hay que avanzar. Debemos ser todos inteligentes por una vez porque Tenerife tiene medios y capacidad para liderar, junto con Gran Canaria, el desarrollo de Canarias. No se pueden perder más oportunidades con posiciones inamovibles. Todos tenemos que ceder en algunos postulados por el bienestar y la prosperidad de los tinerfeños. Hay que abandonar los debates paralizantes, unirnos y ponernos manos a la obra.

Usted siempre pone como ejemplo a Gran Canaria, que cree que sí ha sabido avanzar en las grandes necesidades.

Tenerife tiene un enorme potencial para liderar el avance de Canarias junto con Gran Canaria. Tenemos que dejar de un lado los enfrentamientos e ir de la mano pero a la misma velocidad. Hay que recuperar el tiempo perdido, estar a la altura de las circunstancias y partir de la base de que tenemos que ponernos de acuerdo en muchas materias para avanzar.

¿Quién cree que debe liderar este cambio de paradigma?

El Cabildo, como gobierno insular, tiene que liderar el consenso. La nueva presidenta, Rosa Dávila, tiene que jugar ese papel. Y va a contar con el apoyo de Fepeco.

¿Está de acuerdo en las medidas que ha planteado nada más comenzar su etapa para mejorar la movilidad de la Isla?

En Fepeco estamos de acuerdo con esas medidas y damos nuestro apoyo absoluto. Parece que el Cabildo va en serio y las cosas se empiezan a hacer bien. Estas medidas están sentando las bases del principio del fin de los atascos.

¿Por qué cree que se ha llegado a esta situación de congestión en las principales vías de la Isla?

Al contrario que ha pasado en otras Islas, en Tenerife se ha tardado mucho en poner en marcha las grandes actuaciones contempladas por ejemplo en el convenio de carreteras con el Estado. Aquí esos grandes proyectos no salen adelante por ese debate interminable del que hablaba entre políticos y agentes sociales. Utilizando un símil futbolístico, todos quieren ser entrenadores pero ninguno toma decisiones. Y así no se avanza. El problema es sencillo: la red viaria no puede absorber el número de vehículos y los medios del transporte público no son suficientes para compensar ese déficit tan apremiante.

Algunos colectivos critican que solo se apuesta por el piche.

No hace falta llenar todo de asfalto para sacar adelante las grandes obras que necesita la Isla. No ha sido nunca nuestra intención. Tenerife se tiene que unir para sacar adelante las mejoras en las autopistas y las carreteras, en el transporte público... Reforzar las líneas de guaguas y tranvías. Pero lo que ha ocurrido es que esa falta de consenso en los grandes asuntos ha convertido a Tenerife –y lo dicen claramente los datos– en la isla con menos ejecución de obra pública. Las planificaciones se eternizan y no salen las ejecuciones. Que quede claro que los constructores queremos que se pase a la acción en un marco de máxima seguridad jurídica y respeto por la sostenibilidad. Si en Tenerife hay colas es porque faltan mejoras en las carreteras, porque falta obra pública. Lo que pedimos es que se hagan las obras imprescindibles, las necesarias para acabar con estos problemas que afectan a un servicio público: la movilidad. Muchas de estas actuaciones ya están planificadas pero no arrancan. Los ciudadanos no son los culpables de este problema, son los que lo sufren. Los culpables son los políticos, sean del partido que sean, que no han estado a la altura de las tremendas exigencias que tiene Tenerife.

¿A qué obras en concreto se refiere?

Pues por ejemplo los terceros carriles de las dos autopistas, la del Norte y el Sur, para guaguas y otros vehículos de alta ocupación. Hablamos de la variante de La Laguna, del cierre del Anillo Insular, de los trenes del Norte y el Sur o de que el tranvía llegue al aeropuerto de Los Rodeos. En las ciudades bien organizadas, los transportes públicos están conectados con infraestructuras tan importantes como los aeropuertos. Aquí también tiene que pasar. Gran Canaria, en este aspecto, sí ha hecho bien las cosas. Hay que felicitar a sus líderes políticos porque han sacado adelante lo que han planificado, simplemente lo que necesitaba la Isla. Eso es lo que nos ha faltado en Tenerife.

Hablaba antes del transporte público. ¿Cuál es la clave para se potencia como solución a la congestión de las vías?

El transporte público tiene que ser atractivo para los ciudadanos. Tiene que ser accesible, asequible, puntual y ofrecer unas buenas conexiones a los usuarios.

¿Qué otras medidas propone?

Descentralizar las grandes infraestructuras para evitar que todas estén en el Área Metropolitana. Por ejemplo, que los centros sanitarios del Norte y el Sur sean verdaderos hospitales que ofrezcan todos los servicios. De esta manera, retiraríamos a miles de vehículos de las autopistas. Son personas de toda la Isla que tienen que desplazarse a Santa Cruz o La Laguna para recibir una atención médica completa. Esta medida tendría un gran impacto en Tenerife al ser una isla con una población más dispersa que, por ejemplo, Gran Canaria, donde la mayor parte de la población se concentra en Las Palmas de Gran Canaria y Telde. En Tenerife, la población está más repartida y por eso esta medida sería muy eficaz. Hablo de los hospitales o de las administraciones. Abriendo sedes y delegaciones fuera del Área Metropolitana se evitarían desplazamientos innecesarios.

El Cabildo ha exigido que se declare la emergencia energética en la Isla por el riesgo de nuevos apagones. ¿Qué opina?

Ahí también Gran Canaria va por delante, con el proyecto de la central hidroeléctrica de bombeo reversible Salto de Chira, cuyas obras han comenzado a ejecutarse. El proyecto de Tenerife para una central similar en los barrancos de Güímar va con mucho retraso cuando debería ser prioritario. Sin embargo, además de que esta actuación va con retraso, nos enfrentamos al peligro de nuevos apagones por unas infraestructuras eléctricas obsoletas.

Y luego está otra emergencia, la de la vivienda...

Es un derecho constitucional, no lo olvidemos, pero un verdadero problema en las Islas. Está provocado, en parte, por la gran tardanza de la concesión de licencias de obras mayores. Son tantos los retrasos y las trabas que es imposible avanzar. Las administraciones nos impiden trabajar porque conseguir una licencia es complicadísimo. Se puede demorar más de 20 meses, cuando la ley exige que se conceda en tres meses. Hay excepciones, como el Ayuntamiento de Adeje, que cumple con los tiempos y las formas. Buscando seguridad jurídica se ha creado una maraña administrativa que lo que hace es todo lo contrario: dar inseguridad jurídica. ¿La principal consecuencia? Que esta maraña administrativa espanta a los inversores, que prefieren irse a otros lugares como Marruecos o el Levante español.