Juan de la Cruz Rodríguez recibió este jueves la Medalla de Oro de la Isla como reconocimiento a su incansable labor y defensa de la artesanía y, en especial, de la vestimenta tradicional canaria. «Lo que he hecho es trabajar en lo que me gusta y eso no tiene mucho mérito. Tuve la suerte de trabajar en mi afición y, aunque en estos años tuve algunos desencuentros, he tenido la suerte de tener numerosas satisfacciones a lo largo de mi trayectoria», expresó el homenajeado.

Visiblemente emocionado, Cruz agradeció el reconocimiento y recordó a su abuela, quien le mostró el arte de tejer por primera vez. Aseguró que no cree merecer esta distinción y se mostró satisfecho del hecho de que «sigo vinculado a mi trabajo y formo parte del Consejo Sectorial de la Vestimenta Tradicional de Tenerife. Estoy muy agradecido por este reconocimiento a todas las personas que lo han hecho posible». El acto contó con la presencia de la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila; el vicepresidente, Lope Afonso; el consejero de Cultura y Museos, José Carlos Acha; y el consejero de Empleo y Educación, Efraín Medina. Profundo agradecimiento En su intervención, Rosa Dávila indicó que la Medalla de Oro reconoce «la trayectoria profesional y personal de Juan de la Cruz en Tenerife y en Canarias en el mantenimiento de nuestra identidad. Su trabajo y su labor de investigación y divulgación han permitido conservar nuestra indumentaria tradicional y fomentar el respeto a lo que somos y al legado que recibimos, en éste como en otros ámbitos, de nuestros mayores». En esa línea, la presidenta insular reivindicó la figura del homenajeado: «La isla de Tenerife, con su Cabildo al frente, muestra su profundo agradecimiento a la tarea que Juan de la Cruz ha desarrollado en los últimos 40 años. Recuperar la tradición en los tejidos ha supuesto, además, la recuperación de otros oficios artesanos que permiten la elaboración de los trajes. De la Cruz Rodríguez es un referente más allá de nuestras fronteras, por su comprometido y arduo trabajo en Tenerife y en otras islas para recuperar de los tejedores artesanales todo su conocimiento y sabiduría y para devolver la esencia a una de las manifestaciones más importantes de nuestra identidad como es la vestimenta». Biografía y lucha Natural de Santa Cruz de Tenerife (1949), fue técnico en textiles e indumentaria del Museo de Historia y Antropología de Tenerife desde 1986 hasta su jubilación, en 2014, además de artesano tejedor en telar manual. Su trabajo de campo, investigación etnográfica y difusión de la vestimenta tradicional de las Islas durante cuatro décadas lo avalan como el mayor experto de la materia en Canarias y una de las voces con mayor criterio a nivel nacional. Miembro del Consejo Sectorial de la Vestimenta Tradicional de Tenerife, asesoró en la creación de museos, exposiciones, proyectos cinematográficos y teatrales, publicidad, concienciación y cualquier actividad transmisora de la forma de vestir de los canarios durante siglos. Juan de la Cruz se rebeló a finales de los años 70 ante la falsificación y tergiversación del traje popular, enfrentándose, casi en solitario, al empeño social e institucional de hacer antiguo y tradicional lo que nunca fue. La recreación en ese momento, inicialmente por el grupo Los Majuelos, de los patrones encontrados en documentación del siglo XVIII en adelante, supuso un cambio conceptual y estético radical en las agrupaciones, romerías, bailes de magos y otras manifestaciones, recuperando la verdadera identidad de los atuendos históricos, que había sido desfigurada durante el siglo XX por los fenómenos políticos, sociales y turísticos.