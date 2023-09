El presidente de Canarias, Fernando Clavijo Batlle, ha subrayado este miércoles el compromiso del Gobierno autonómico con la educación pública universitaria al renovar el apoyo del conjunto de las administraciones canarias a las universidades públicas del archipiélago. En el acto solemne de apertura del nuevo curso escolar 2023-2024 en la Universidad de La Laguna, Fernando Clavijo reiteró la "firme apuesta" del Gobierno de Canarias para contribuir al impulso de la calidad educativa, el trabajo de investigación universitaria y la transferencia de conocimiento de los investigadores a las empresas y la sociedad. "La universidad es un elemento clave para el futuro de Canarias y vamos a trabajar juntos para poner el futuro en la agenda del presente", incidió el presidente.

En el paraninfo central de la Universidad de La Laguna, el acto solemne de apertura del curso 202-2024 contó con las intervenciones del rector de La Laguna, Francisco García, y del catedrático de Economía Financiera y Contabilidad, doctor Urbano Medina Hernández, quienes destacaron los retos que afronta la sociedad y el papel que juegan las dos universidades públicas de Canarias. En este sentido, Fernando Clavijo coincidió con los dos representantes universitarios en el rol de "actor clave" de los centros de educación superior y reivindicó el compromiso del Gobierno que preside con la creación de la Consejería de Universidades, Conocimiento y Cultura, cuya titular Migdalia Machín asistió a la apertura junto al rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Lluís Serra Majem; y a la presidenta del Consejo Social de la ULL, María Dolores Pelayo Duque.

Colaboración público-privada

"La universidad es un actor clave de presente y de futuro porque sin universidad no hay investigación, sin investigación no hay generación de nuevo conocimiento y sin transferencia del conocimiento no ha progreso", dijo Fernando Clavijo en su intervención ante una amplia representación de la comunidad universitaria y representantes políticos, civiles y sociales. "Y en el Gobierno somos plenamente conscientes y vamos a ejercer, de una manera decidida, una apuesta para impulsar la colaboración público-privada como un motor de cambio económico y social en nuestra región". En este ámbito, el presidente alentó la colaboración entre administración, universidad y empresas para fortalecer los recursos sociales, laborales y económicos de las islas. "El futuro de nuestra sociedad dependerá, en gran medida, de lo rápido que asimilemos este cambio de paradigma", subrayó Clavijo en una invitación abierta a todos los sectores implicados para "impulsar un modelo innovador de triple hélice" en el archipiélago.

El presidente de Canarias también reiteró el mensaje que ha trasladado a los diferentes sectores de la educación pública como apuesta de presente y futuro. "Creemos en lo público y en la importancia de contar con centros de calidad que sean un referente para la sociedad canaria y contribuyan a nuestro progreso", afirmó Fernando Clavijo desde la convicción de que "los gobiernos se definen por las causas a las que sirven y nosotros queremos que el impulso a las universidades, así como la transferencia necesaria del conocimiento que se genera en los centros de investigación, sea parte de nuestro legado". "Hay muchos temas que explorar y mejorar, y la creación de la Consejería de Universidades, Conocimiento y Cultura", reiteró el presidente, "es una intención y un paso en la dirección correcta".