Sara Álvarez Rodríguez, ingeniera técnico agrícola, lleva al frente del Mercado del Agricultor de La Guancha desde noviembre de 2016. Estas son sus reflexiones sobre la situación y los planes de futuro de la recova guanchera.

¿Cuáles son las principales apuestas del Mercado de La Guancha, un municipio enclavado en una zona de gran importancia agraria?

En la Asociación del Mercado del Agricultor de La Guancha y el Ayuntamiento intentamos que nuestro Mercado sea un referente. Luchamos para que venir a comprar al Mercado cada semana se convierta en rutina para las familias no sólo de La Guancha, sino de cualquier parte de la Isla. Nuestra principal apuesta es tener unos precios acordes al mercado tanto para nuestros clientes como para nuestros agricultores.

¿Cuáles son las características del Mercado y los planes para mejorarlo?

Nuestro Mercado está compuesto por 45 puestos, de los cuales 39 corresponden a agricultura convencional, siete a agricultura ecológica, tres de quesos, dos de flores, cinco de repostería y panadería, cuatro de artesanía y uno de salazón, miel, encurtidos, café y huevos. Cabe destacar que uno de los puestos ecológicos, además de verdura, también tiene huevos ecológicos. Como pueden ver, tenemos diversidad de puestos y esa es una característica que lo hace único. Uno de los planes para mejorarlo es volver a tener carnicería. Desde la época de la covid, el puesto quedó libre y aún estamos esperando para que saquen la concesión administrativa. Es un puesto muy solicitado tanto por nuestros clientes como por nuestros socios.

¿Cómo se encuentra el sector primario en el municipio de La Guancha?

Mi opinión es que se encuentra en total abandono. No hay más que darse un paseo por el municipio y ver solo huertas abandonadas que no se han sembrado en años. Cada vez hay menos agricultores en el campo y mucho menos de forma profesional, con una clara ausencia de juventud, de oportunidades, de planes de inversión contra plagas y buenos proyectos de comercialización… Otro ejemplo en el que queda reflejado el estado de abandono del sector primario en nuestro municipio es que tenemos menos de cinco agricultores que vienen a vender sus productos cada fin de semana. Hay que dejar claro que se trata de un Mercado comarcal pero es una pena que más guancheros no le saquen partido al Mercado.

¿Ha afectado mucho el incendio de la Corona Forestal al sector primario?

A nuestro municipio no afectó el incendio pero imagino que la zona de Acentejo y el valle se verá afectada la producción de castaña y de miel. El resto no creo que represente indicativos muy negativos en el sector ya que no existía aprovechamiento de recursos de la Corona Forestal y pocos cultivos de la medianía alta. Indirectamente sí es verdad que se pudieron ver afectados cultivos de zonas más bajas debido a los cortes de agua. En cuanto a nuestro Mercado, dos de nuestros socios de Benijos tuvieron que ser evacuados, pero no afectó a sus cultivos ni a sus cabras ni a la granja. Por otro lado, a nuestro apicultor sí se le quemaron muchas de sus colmenas, ocasionándole grandes pérdidas.

¿Qué políticas se están aplicando para ayudar a los vecinos a apostar por el sector primario y acabar con el abandono de las tierras?

Ninguna o por lo menos no se hacen visibles… Desde la política lo que se necesita es que se apueste por la producción local y se luche por un precio mínimo de los productos que sea justo y que no esté por debajo de los costes de producción, como por ejemplo ocurrió con la papa en la campaña pasada.

¿Cuáles son los productos estrellas del Mercado de La Guancha?

Está claro que los productos estrellas son las hortalizas, frutas y verduras, porque es donde más oferta hay. Los puestos que ofrecen estos productos son los que más peso tienen en el Mercado ya que suponen el 55% del total. Si de ellos hay que destacar un producto es la papa. Por otro lado, el puesto de mieles y los puestos de quesos son muy aclamados. Tenemos una repostería muy buena que cada fin de semana. Hay colas para conseguir unos rosquetes de limón que son impresionantes y unos dulces árabes que son toda una delicia, me arriesgo a decir que para cualquier paladar. Y por otro lado tenemos las flores, que en fechas claves, como puede ser finados o el día de las madres, las colas llegan a la puerta.

¿Cómo se esta viviendo en La Guancha la crisis de la papa?

Pues con preocupación ya que las producciones locales fueron muy bajas y ya está todo vendido. Solo nos queda la papa de importación, que en este caso no se dio por problemas de plagas. Por eso se debería potenciar el campo y protegerlo desde el punto comercial y económico para ser mucho más sostenibles . El ejemplo de que hay un gran problema comercial y no podemos pagar a los agricultores por debajo de los costes lo tenemos en la papa, ya que en la campaña pasada, a los cooperativistas se les compraron las papas a 0,32 céntimos. Esto llevó a que mucha gente decidiera este año no sembrar. Esto es lo que lleva a que cada vez haya menos hectáreas cultivadas, menos agricultores y a tener problemas por el desabastecimiento.

¿Qué le diría a un tinerfeño para animarlo a ir al Mercado?

Pues que comprar directamente a un agricultor tenemos que verlo como un lujo, como una oportunidad. Hay que darles el valor que se merecen. El producto local, de kilómetro 0, cada vez tiene más importancia, al igual que los productos ecológicos. Por ello no podemos perder esta oportunidad que los mercados nos brindan cada vez que abren sus puertas. No podemos permitir que vayan cerrando mercados por falta de agricultores o por falta de clientes que no ponen en valor lo maravilloso que es comprar en un mercado como el de La Guancha, con productos de la tierra, auténticos, con mucho sabor. Así que a todos los invito a que nos den la oportunidad de darnos a conocer. Si vienen, seguro que tendrán una experiencia única.