La portavoz del Partido Popular en Los Silos, Raquel González, critica la falta de gestión de la Concejalía de Bienestar Social porque crea «perjuicio y detrimento» en los servicios básicos que se prestan a las familias menos favorecidas. Asegura que el servicio de Ayuda a Domicilio cuenta con solo dos auxiliares, por primera vez por «pasividad y desgobierno» del área.

La consecuencia es la merma la calidad del servicio a personas dependiente y familia, explica. Además de «la sobrecarga laboral para estos dos profesionales, que asumen el trabajo que desempeña habitualmente una plantilla de cuatro auxiliares». A su juicio, «se vulneran todos los principios de dignidad, equidad y derecho laboral que Unidas Sí Podemos defiende en teoría, pero no en la práctica».

También advierte de que el gobierno municipal no ha convocado las ayudas para material escolar, «a menos de una semana de que comience el curso». La portavoz local del PP sostiene que Bienestar Social requiere alta capacidad de gestión y reivindica que el grupo de gobierno recibió el Ayuntamiento «con financiación en las arcas municipales y aprobados muchos proyectos y programas», y cita de forma expresa el Plan de Rehabilitación de Viviendas, el Plan Corresponsables, Turismo Social, así como Integra2 II, entre otros.

Andrés Rodríguez, concejal de Recursos Humanos, Régimen Interno y Participación Ciudadana, señala que el PP «aplica la política de crear alarma y crear una realidad paralela y ficticia» y es una situación herencia. Admite que hay dos trabajadoras en Atención Domiciliaria, «a causa de que la gestión del PP encadenó de forma abusiva contrataciones temporales haciendo caso omiso a la norma vigente». La solución es convocar una plaza vacante, cubrirla de forma temporal, a partir del 20 de septiembre, hasta que se complete el proceso e incorporar al personal del PFAE de Atención a la Dependencia.

Respecto a las ayudas escolares, explica que de la partida de 8.000 euros, el PP gastó en el último año del mandato 6.000 en la aportación municipal a Turismo Social aumentando de 12 a 18 las plazas solicitadas. «Trabajamos para obtener crédito de otras partidas para hacer la convocatoria» y recuerda que el año pasado estas ayudas escolares se resolvieron a finales de septiembre.

De los proyectos que cita el PP, Andrés Rodríguez señala que Integra2 II tiene resolución, Respiro y Voluntariado fue rechazado por baja puntuación, Activa Los Silos se está aplicando, Corresponsables tiene más duración y usuarios, «aunque el PP no lo gestionó bien»; de Inclusión Social devolvieron 20.000 euros «porque no se sometió a aprobación plenaria»; Igualdad, «que es obligatorio, no se ha implementado» por no facilitar la información previa, y en Rehabilitación de Viviendas Sociales «no hicieron nada, con subvención concedida desde primero de año».