Estamos expuestos, durante años, a continuos ceros energéticos en la isla y la provisionalidad constante, si no se empieza de una vez con la ejecución de esta importante infraestructura

Oscar Izquierdo señala que “transcurridas unas semanas desde el 0 energético en La Gomera, es necesario hacer unas reflexiones serenas, que nos sobrepongan del impacto que el mismo ha producido en toda Canarias. Desde FEPECO, creemos que no es positivo, ni es el momento de buscar culpables, pero dicho esto, tampoco es conveniente quedar callados y renunciar a nuestros planteamientos, en relación con la política energética, especialmente, de los últimos años en Canarias”.

En este sentido, el Gobierno de Canarias, el Gobierno del Estado, el Operador del Sistema REE y ENDESA, eran conocedores de que más de la mitad de los grupos de generación de la Central del Palmar habían agotado su vida útil y que en el 2030, sólo el grupo diésel móvil 3 de 0,72 Mw superaría esta situación y que de acuerdo con el RD 738/2015, sólo este grupo podría tenerse en cuenta para el estudio de cobertura de la demanda. No obstante, todo se confió a la futura interconexión eléctrica con Tenerife, lo cual no debe excluir las necesarias instalaciones de respaldo en La Gomera.

El presidente de FEPECO insiste que “similar situación o peor se da en otras islas, donde los requerimientos de potencia son mayores y los riesgos de ceros energéticos, planean como posibilidad real sobre la población y la economía. ENDESA, ante la prolongación de la vida útil de grupos de generación tiene la obligación de su mantenimiento, revisiones periódicas, etc y de todas las actuaciones que la normativa les impone o bien declararlos indisponibles. Pero es evidente, que todas estas actuaciones no compensan el deterioro y envejecimiento de los mismos. En el caso concreto de La Gomera, la causa es un incendio, el expediente informativo de la Consejería responsable nos lo dirá, pero el origen más verosímil es la antigüedad de las instalaciones en general, no sólo de los grupos de generación”.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 17/2013, es el Ministerio de Transición Ecológica quien debe convocar un procedimiento competitivo para adjudicar nueva potencia con derecho a la retribución adicional. ENDESA, sólo podrá presentarse para sustitución de potencia ya existente al disponer de más del 40% de La potencia instalada. Han pasado 10 años y no se ha convocado, con lo cual, no se instalado en este tiempo ningún grupo nuevo. No obstante, se han dado de baja 550 Mw de potencia por su antigüedad. Habiendo empresas interesadas como Totisa Holding y Sampol en establecerse en Canarias.

Por su parte, el Gobierno de Canarias, en los últimos años, ha tenido un posicionamiento errático, desde objetivos maximalistas (100% renovables en 2040) a tener que aceptar cuestiones más realistas ante los informes de REE y Ministerio de Transición Ecológica (exención de autorización administrativa a las plantas de regasificación o autorización de nuevos combustibles para generación en Canarias). Otro ejemplo, es el rechazo a la instalación de nueva generación en suelos portuarios que figura en el informe remitido en julio de 2021 al Ministerio y el cambio de posición en el informe posterior de diciembre de 2022. Mención aparte merece la desafección respecto al gas natural, ya que ni en la Ley de Cambio Climático, ni en el Plan de Transición Energética lo consideran como sustituto del gas-oil y del fuel.

Ante una situación como la descrita, el Gobierno de Canarias, salido de las recientes elecciones, debería acometer una serie de iniciativas que a corto y medio plazo garanticen la seguridad del suministro. En este sentido, se debería solicitar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la inmediata convocatoria del procedimiento competitivo para la adjudicación de nueva potencia en los territorios no peninsulares, cuya propuesta de resolución de la citada convocatoria fue sometida a audiencia e información pública desde el 17 de enero hasta el 8 de febrero de 2023.

Al mismo tiempo, se debería tener previsto la posibilidad de recurrir a lo que contemplan los artículos 45 y 59 del RD 738/2015, relativo a los riesgos de cobertura de la demanda en el corto plazo, ya que los nuevos grupos de generación no estarán operativos antes de 3 o 4 años siendo, optimistas.

Desde FEPECO creemos que este cero energético en La Gomera, debería tener la virtud de situarnos en la realidad y reconocer las limitaciones que en la actual situación tienen los distintos subsistemas eléctricos canarios. En este sentido, creemos que las anunciadas modificaciones de la Ley de Cambio Climático y su normativa de desarrollo deberían tener en cuenta esta realidad y adaptar las políticas y sus objetivos para no poner en riesgo la seguridad de los suministros. Ser ambiciosos en objetivos de autoconsumo o de ahorro y eficiencia energética reducen la demanda eléctrica en el sistema, otras como el coche eléctrico (no ligado a autoconsumo) que implican un incremento de la demanda, deberían reestudiarse y acompasarlos a la resolución del problema de riesgo de las actuales centrales.

Es verdad que las energías renovables deberían sustituir gran parte de las energías térmicas actuales, pero motivos de seguridad que tienen su explicación técnica lo limitan. Esta sustitución solo podrá conseguirse haciéndolas gestionables a partir de plantas de bombeo reversibles o de baterías. De aquí que nuestra apuesta por las energías renovables pase por la instalación de la planta de bombeo de Güimar, la ya llamada popularmente “hidroeléctrica de Guimar”, el esfuerzo para el desbloqueo de su situación actual merece la pena y daría una solución en Tenerife similar a la de Chira-Soria en Gran Canaria. Arduo trabajo le espera al nuevo Gobierno de Canarias y deseemos por el bien de todos que le salga bien, en este sentido tienen asegurada nuestra colaboración.