«Arico no puede seguir dejando pasar las oportunidades»

Socialista, asume la Alcaldía ariquera por tercera vez y pacta con el Partido Popular, al que cederá el cargo durante el último año y medio de mandato. Dispuesta a afrontar los retos pendientes en materia esencial (carreteras, agua, alumbrado, sanidad, educación, transporte...), la prioridad es la ciudadanía.

Acaba de incorporar al PP al gobierno municipal. ¿Por qué este pacto?

Es un pacto fruto del diálogo sosegado y donde se anteponen los intereses del municipio a cualquier otro. En las pasadas elecciones municipales no alcanzamos la mayoría absoluta por muy pocos votos, y por responsabilidad debemos darle estabilidad al gobierno, y en ese punto hemos encontrado buenas sinergias con el Partido Popular. Hemos ganado las elecciones en el municipio desde 2011, y ha llegado el momento de poder completar todos los proyectos que tenemos para Arico, así lo ha reclamado la ciudadanía. El acuerdo se basa en un programa con prioridades que ya hemos puesto en marcha. Estamos convencidos en que este será un pacto por el progreso de Arico durante los próximos cuatro años.

No parece que le costara mucho ese acuerdo con el PP.

El Partido Popular se mostró muy dispuesto al diálogo en base a un programa. Ambas partes antepusimos lo que nos une. En el pleno de investidura, el PP se abstuvo en una postura acorde y responsable con lo que votó la ciudadanía. Me consta que el PP recibió muchas propuestas para formar un tripartito e, incluso después de la investidura, comentan que otras fuerzas políticas intentaron un cambio de gobierno, porque no teníamos la mayoría.

¿Cuáles son esas líneas básicas del pacto?

Queremos una administración transparente, que la ciudadanía sepa en qué se invierte cada euro público; un gobierno que no le dé la espalda, que trabaje conjuntamente con la población y que anteponga los intereses del pueblo a los personales. Arico está cansado de crispación, enfrentamiento, inestabilidad y mociones de censura para dejar fuera a la opción más votada. Lo decía en campaña y lo mantengo: Quiero ser la alcaldesa que una Arico, quiero liderar ese gobierno, ser la fuerza que una al pueblo a un proyecto común que demandan los vecinos. Cuando recorres Arico ves calles en condiciones deplorables, alumbrado público insuficiente y deficiente, muchísimos problemas de redes de agua potable y de saneamiento... Hay mucho que resolver para que la gente viva con calidad. Son complejos y resolverlos requiere tiempo, más cuando encontramos una administración colapsada, sin contratos para prestar los servicios, sin personal porque no reponer las plazas vacantes y sin planificación para dimensionar los servicios acorde a las necesidades actuales de Arico.

En lo económico, ¿cómo encontró el Ayuntamiento?

Desde que accedimos al gobierno recibimos facturas pendientes y sin contrato que hay que abonar. Trabajamos en ello. Hay muchas deudas, pero la interventora y el secretario transmiten que no pueden cuantificar el importe hasta que no terminen de llegar facturas. Hay un remanente de tesorería que, como ya apuntó Andrés Martínez [su socio del PP], el gobierno anterior no gastó, a pesar de incorporarlo al Presupuesto. Él ha sido muy claro diciendo abiertamente que fue un gobierno en el que no se avanzó porque había mucha división.

Temas pendientes. ¿Cuál es el futuro de la plaza de Villa?

En el primer mes analizamos la obra y en base al informe jurídico emitido por el secretario, en días iniciaremos el expediente para resolver el contrato para, a partir de ahí, comenzar la redacción del proyecto de lo que resta por hacer y licitar la obra. Avanzamos para desbloquear este problema que ha supuesto un lastre para la población del núcleo. Espero y deseo que en el próximo año se resuelva.

¿Qué recibe Arico del Complejo Ambiental?

Una compensación económica que, en el mandato de Pedro Martín como presidente del Cabildo, se revisó y subió a más de un millón de euros. Arico sufre por albergar este recinto porque ocupa y amplía terreno y afecta al entorno. En la oposición y en el gobierno, fuimos y seremos muy exigentes para que se cumpla con Arico, se le compense en la medida que Arico aporta a la Isla resolviendo, desde la solidaridad, un problema gravísimo. Además, en base a la nueva Ley de Residuos, supervisaremos que se cumplan los plazos y pondremos todo lo que esté de nuestra mano para que aquí haya industria del reciclaje, se genere empleo y se aprovechen esos recursos. Y hay otro aspecto esencia, una tarea que hacer desde los municipios para la recogida selectiva. En Arico ya trabajamos para licitar el nuevo servicio incorporando el contenedor para residuos orgánicos, el marrón.

Hay dos proyectos de parqueos eólicos marinos a los que el PSOE presentó alegaciones...

Desde que estoy en política, decimos energías renovables, sí, pero no de cualquier manera. No todo puede venir a Arico, por lo que es necesaria una ordenación energética. Quien conoce Arico sabe el impacto que tiene el desarrollo de infraestructuras eólicas y fotovoltaicas. Demandamos, defendemos, reivindicamos y lucharemos para que cualquier infraestructura que se promocione para Arico tenga una evaluación del impacto acumulado. Hago un llamamiento a los colectivos ecologistas para que se sumen a las reivindicaciones que hacemos en defensa del medio ambiente, la ciudadanía, el sector primario y la costa para que el desarrollo de las renovables tengan el menor impacto en el medio ambiente y el territorio.

¿Qué obtiene Arico de los parques eólicos y fotovoltaicos?

Ahora mismo, el canon por aprovechamiento de suelo rústico, que es un 10% del proyecto. Hay que recordar que a raíz del caso del Parque La Morra, no podemos cobrar el ICIO.

¿Cuál es la situación del proyecto de colegio en Abades?

Pendientes de un levantamiento topográfico para la licitación.

¿Y la Guardia Civil en la zona litoral?

En seguridad hacemos un trabajo muy coordinado con la Guardia Cilvil, con la que hay una colaboración muy estrecha y que presta muchos servicios muy valorados por la población. También reorganizamos la Policía Local, que tiene la mitad de los efectivos que debiera. Ya tramitamos la convocatoria de dos plazas y la reposición de las posibles vacantes.

¿Y el consultorio en la costa?

El acuerdo de gobierno incluye la defensa de esta infraestructura. Es necesario tener bien dotados el centro de salud y el periférico de la medianía y crear el de la costa, donde aumenta la población y en verano el incremento es aún mayor.

Arico tiene pendiente el Plan General de Ordenación...

Es prioritario para mi y el gobierno. Arico no puede seguir dejando pasar las oportunidades. Se tiene que definir cómo queremos el desarrollo económico y social, crear herramientas para que los jóvenes no tengan que irse por falta de suelo para crear viviendas y servicios públicos. En las próximas semanas esperamos una reunión de seguimiento del Plan General con el Gobierno de Canarias, en el que están delegadas las competencias, para impulsarlo. El objetivo es tenerlo en el mandato.

¿Cuál es la perspectiva en materia de agua?

Queremos trabajar con los gobiernos insular, regional y nacional para aprovechar los fondos de recuperación. Buscar soluciones viables con diálogo y sosiego. La respuesta al problema tiene que venir de todas las administraciones.

En movilidad, Tuwawa fue un proyecto que funcionó...

Fue una experiencia extraordinaria que ayudó mucho a cohesionar el municipio. Era una muy buena solución y entendemos que se pondrá en marcha, porque el proyecto quedó preparado.

¿Y el centro sociosanitario de Abades?

Urge. Retomaremos los encuentros para abordar todos los proyectos con Cooperación Municipal del Cabildo y el IASS.

¿Qué tres retos quiere completar en este mandato?

Resolver los problemas de infraestructuras públicas en carreteras, agua, alumbrado y saneamiento; aprovechar los recursos existentes para el desarrollo económico que genere oportunidades y dejar atrás la crispación vivida en los últimos años. No entiendo que quienes dejan chorromil deudas y facturas sin contratos amenacen por los bares que me denunciarán en la Fiscalía desde que pague una factura, y mientras, les dicen a los proveedores que no les pagaré. No todo vale en política. Amenazan los que generaron este problema a Arico por no sacar contratos, no licitar ni regularizar la situación de la administración. Espero que la oposición esté a la altura de lo que espera y merece la ciudadanía durante estos cuatro años.