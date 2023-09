Monteverde, barrera contra el fuego

En pleno debate sobre las soluciones para evitar los incendios, la ingeniera de Montes, Adela Conde –una de las ocho responsables de extinción de incendios del Cabildo de Tenerife- y Esther Pérez, ingeniera del servicio técnico de Planificación y Proyectos Forestales, explican sobre el terreno, en el Paisaje Protegido de Las Lagunetas (El Rosario) cómo los trabajos realizados en la última década con el monteverde de la Isla han servido para frenar el fuego y facilitar las tareas de extinción.

El Cabildo de Tenerife prevé realizar una inversión de 5,7 millones de euros entre 2014 y 2025 en el monteverde isleño. Se han llevado a cabo ya tratamientos selvícolas de mejora a través del personal propio del área de Medio Natural así como de Gesplan en unas 719 hectáreas. «Ese trabajo ha dado sus frutos durante el reciente incendio para frenar el avance del fuego», explica Adela Conde.

La experta añade: «Mucha gente que visita los montes no conoce su vegetación y por eso es importante señalar que se ha trabajado desde hace años para mejorarlos, sustituyendo especies por las de monteverde, que retienen la humedad, son más resistentes al fuego y también mejoran el suelo y evitan la erosión». Subraya que «han sido claves para que el fuego no se propagara más estos días».

"Cuando caminamos dentro del monte casi toda la vida que vemos es exclusiva de la Isla" Esther Pérez - Ingeniera forestal

Esther Pérez señala que desde su área, y bajo la supervisión de Luis Edda Correa –director de los trabajos de monteverde en el Cabildo– «se hace una planificación de los trabajos de monteverde y también un control ambiental de la avifauna». En ese sentido, como reservorio de biodiversidad, el monteverde constituye el ecosistema más complejo de Canarias, albergando la mayor diversidad endémica vegetal y animal de las islas. Pérez valora: «Cuando caminamos en el interior del monte casi todo lo que encontramos, sean plantas o animales, son especies exclusivas que solo viven aquí, como la paloma rabiche y la turqué». Recalca: «Es fundamental seguir protegiendo nuestros montes y la biodiversidad».

Conde y Pérez recabaron información con respecto a los trabajos en otras islas. Señalan al respecto que «la gente tiene que entender que cada isla diferente y hay que hacer trabajos y tratamientos diferentes». Insisten: «Lo que aquí es bueno y funciona, puede que no sea lo más adecuado para otra Isla. Esos debates no ayudan porque lo que hacen es confundir a la gente y por eso debemos platear una labor didáctica para explicar lo que estamos haciendo en Tenerife».

Monteverde en las otras islas

El jefe del servicio forestal de La Palma, Francisco Prieto, señala que «las tareas preventivas en el monteverde se concentran sobre aquellas masas a borde de pista o carretera con abundancia de especies pirófitas como el brezo o el codeso». Apostilla: «Los tratamientos van dirigidos a reducir la presencia o biomasa de estas especies a favor de otras con mayor dificultad para arder como las planifolias del monteverde».

"Nuestro trabajo previo ha dado sus frutos durante el desastre de estos últimos días" Adela Conde - Responsable de extinción

En Gran Canaria la situación es bien distinta. Así lo explica Carlos Velázquez, ingeniero de Montes del Cabildo: «La restauración de monteverde se ve dificultada por la falta de terreno público, la fragmentación de la propiedad y la degradación de zonas que albergaron este bosque en el pasado». Sentencia: «Las plantaciones masivas a plena luz presentan graves dificultades por la competencia del matorral y las necesidades de mantenimiento posterior».

El director conservador del Parque Nacional del Garajonay, Ángel Fernández, valora: «Las cumbres centrales de La Gomera albergan un extraordinario bosque ancestral de laurisilva en su mayor parte, protegido en el Parque Nacional de Garajonay». Revela que «constituye la mayor masa de laurisilva sin fragmentar de Canarias». Explica: «Sus bosques antiguos de gran porte, la vegetación poco inflamable y unas condiciones microclimáticas que dificultan la propagación del fuego, constituyen una gran baza contra grandes incendios forestales». Sin embargo, apunta, «esta barrera no es inexpugnable y está rodeado por zonas de relieve abrupto y vegetación altamente inflamable de matorrales, brezales y bosques jóvenes que propician la propagación del fuego».

Juan Bautista Mora es jefe de la sección Forestal y Medioambiental en el Cabildo El Hierro. Recuerda los tratamientos selvícolas en las laderas de barlovento (norte) y a sotavento (sur) sobre todo en la zona de la dorsal. Resume: «Se demostró en el incendio de 2003 que esta vegetación amortigua el impacto de las llamas como una barrera natural de especies higrófilas y planifolias muy interesante para el operativo contra incendios como garantía de seguridad». Se han realizado tratamientos en monteverde (fajas auxiliares sobre todo para eliminar vegetación pirófita) en distintas zonas.

El monteverde constituye un aliado indispensable a la hora de combatir los incendios forestales, al tiempo que aporta enormes beneficios a los montes de Tenerife.

La naturaleza contra el incendio

El monteverde es un bosque húmedo subtropical formado por gran cantidad de especies de árboles. Esto provoca que la luz llegue de forma muy residual al suelo creando ese paisaje de bosque sombrío. Esta formación boscosa ocupa el piso altitudinal entre los 600-800 y los 1.200-1.400 metros y su distribución natural está condicionada a la influencia de los vientos alisios en las vertientes norte de las islas. Dentro del monteverde se encuentra el fayal-brezal, formación de sustitución de los bosques de laurisilva en zonas degradadas o de vegetación natural de transición hacia los pinares.

Un bosque caracterizado por la abundancia de brezos (Erica arborea) y fayas (Morella faya) que pueden estar acompañados por el acebiño (Ilex canariensis) o el laurel (Laurus novocanariensis). En su máximo esplendor, el Monteverde se convierte en laurisilva, una de las formaciones arbóreas más conocidas de Canarias, auténtico fósil viviente y refugio de la naturaleza.