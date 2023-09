‘Memorias de una villa’, un mural que plasma la identidad del municipio

'Memorias de una Villa' es el nuevo mural que plasma la sabiduría popular silense. Está situado en el lateral de la plaza del núcleo de San Bernardo (Las Canteras). La temática recogida en las bases de la convocatoria realizada por Participación Ciudadana para este proyecto se centraba en Los Silos. La propuesta del artista local, Jonathan Abreu Álvarez, natural de Tierra del Trigo, fue la elegida en votación entre los cuatro proyectos presentados.

Esta iniciativa se ha llevado a cabo gracias a una subvención aportada por el Cabildo de Tenerife. «Nosotros hemos ejecutado el proyecto. Se realizó el proceso de votación de las propuestas en la sala Pérez Enríquez a finales de julio y esta resultó ganadora», explica el concejal del área, Andrés Rodríguez González.

El mural refleja varios elementos identificativos de Los Silos, como son la caseta del telégrafo, la playa de Agua Dulce, el rorcual boreal, el ingenio azucarero y el rostro de Fernando Hernández Álvarez, una figura relevante del municipio por la transmisión de sus conocimientos, poeta y trabajador del horno de cal. Su presencia en el mural destaca entre todos los elementos por el carácter realista de su figura.

El autor del mural confiesa que con anterioridad trabajaba en la redacción de un proyecto que consistía en plasmar los rostros de las personas más longevas de Los Silos para así desarrollar una obra de temática intergeneracional. «Es importante cómo los mayores transmiten el conocimiento a los jóvenes para que no se pierda la tradición de los pueblos. Desde que me enteré de la convocatoria, me vino a la cabeza Fernando», a quien en el municipio llaman don Fernando, afirma Abreu.

Jonathan Abreu Álvarez, con la firma Air Jecor, ha usado el realismo y el cuarteado para confeccionar este mural. Los materiales empleados en su realización, de forma principal, han sido tanto la pintura de látex o vinílica, que componen la base y los fondos, como el spray, que ha sido utilizado fundamentalmente en los retratos y en los detalles.

Abreu Álvarez destaca que «el 60% del trabajo es la creación del boceto». El autor reconoce que «es lo más difícil». El artista ha destacado que no es la primera propuesta que presenté. Hice varios bocetos antes, empecé a moverlo y, al final, el que más me gustó fue este. Normalmente, llevo un proceso de creación previo con un montón de bocetos hasta que encuentras uno que te guste».

Por su parte, Andrés Rodríguez González, concejal de Participación Ciudadana, ha valorado que «el resultado es una maravilla. Quien pueda venir a verlo, que lo haga, porque es impresionante cómo ha quedado y como homenaje, también a don Fernando, una persona tan querida en el pueblo. Es una suerte poder disfrutar del arte de artistas como Jonathan, que ha hecho un trabajo espléndido», concluyó.