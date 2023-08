Tenerife sigue cargada de actividades durante los fines de semana en una apuesta tanto pública como privada por mantener el ocio en la Isla. Música, deporte, tradiciones, teatro, descuentos... son muchas las sugerentes opciones para que desde este mismo viernes pases unas horas de entretenimiento a gusto del consumidor. Estos son los planes previstos para este fin de semana:

Mujeres World Fest 2023

En Costa Adeje tenemos una de las citas más importantes del año. El sábado 26 de agosto se celebra la fiesta de clausura del Mujeres World Fest 2023. El Golf Costa Adeje se convertirá en un parque con animación y música constante. Un elenco de artistas se reúnen en el único en Europa con más de un 90% de mujeres participando en el mismo.

Nombres de la talla de Luz Casal, India Martínez, Lila Downs, Jedet, Pastora Soler, Valeria Castro, Vicco o Ainhoa Aguilar cantarán sus mayores éxitos en una ocasión única para disfrutar de un festival único.

Lucha por el liderato

El sábado, a las 18:00, el Club Deportivo Tenerife recibe en el Heliodoro Rodríguez López al Real Zaragoza. Un partido que enfrenta al primero y al segundo clasificado de la Liga Hypermotion, dos equipos que han sumado los seis puntos disputados hasta ahora.

En el conjunto maño se encuentran varios viejos conocidos de la afición blanquiazul: Lluís López, Maikel Mesa, Víctor Mollejo, Germán Valera o el predecesor de Mauro Pérez en la dirección deportiva, Juan Carlos Cordero. Un partido con vistas a posicionarse desde el principio de la temporada en los puestos altos e la clasificación.

Fiestas de la Hoya Grande en Adeje

Desde este viernes 25 de agosto, hasta el domingo, la Fiesta de La Hoya Grande, en Adeje, en honor a Nuestra Señora La Virgen de La Milagrosa, llena de actividades el municipio del sur de Tenerife.

El viernes empieza con la Gala de Coronación de la Reina a las 21:00 horas, con la presencia de Jordan Elejardes, American Cabaret, El humor de Pily So y Yo y un tributo a Vicente Fernández con Juan Antonio "El Charro". A las 23:00 horas, llega 'La Noche Latina', con la orquesta Sensación Gomera y We Are Pimpz Dj's.

El sábado comienza desde temprano. A las 10:30 horas los más pequeños tienen 'El Fiestón Infantil', con castillos hinchables terrestres y acuáticos o la fiesta de la espuma. A las 14:00 horas, II Concurso de Postres en el Centro Cultural de Tijoco - La Hoya. A la tarde noche, en torno a las 20:00 horas, se realizará la oración a la Virgen de La Milagrosa y, para cerrar la noche, momento álgido a las 23:00 horas con 'El Verbenazo de La Hoya Grande', donde actúa La Maquinaria Band y la orquesta Sensación Gomera.

El domingo también viene cargado de actividades. A las 13:00 horas se celebra la solemne eucaristía, con procesión de la imagen de la virgen. A las 17:00 horas, se celebra el torneo de dominó en el Centro Cultural de Tijoco - La Hoya. Durante la tarde, a las 19:30 horas, el protagonismo vuelve a los más pequeños con el festival infantil, donde actuarán grandes artistas del barrio y presentado por los payasos Floony Mimí. Colofón nocturno con 'El Merengazo', con la presencia desde las 22:30 de Álvaro Gamboa, Roberto DJ Jorge Martín y el grupo Una Hora Menos.

Humor y comedia

Para desconectar del día a día y de la rutina, nada mejor que dejarse llevar y reir a carcajadas. Para eso te dejamos dos planes en este fin de semana donde el humor invadirá cada rincón del lugar.

En el norte, la canaria Omayra Cazorla lleva al Ábaco Espacio Cultural Puerto de la Cruz su nuevo show 'Yo también fui hetero'. El sábado, desde las 20:30 horas, tienes una cita con una de las humoristas más conocidas del archipiélago.

En el sur, paramos en Candelaria. En Caletillas, Hector Blue lleva su monólogo 'Por amor al humor' al Ecléctico Café para hacerte reir sin parar. El viernes, desde las 19:00 horas, no dudes en pasarte por ahí para disfrutar de un momento divertido.