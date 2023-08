El próximo festivo marcado en el calendario será el 15 de agosto, festividad que este 2023 cae en martes, por lo que muchos aprovecharán para tomarse un respiro veraniego y disfrutar de un 'superpuente' de cuatro días.

¿Dónde es festivo?

El próximo 15 de agosto será festivo en toda España, según el calendario laboral de este 2023. A principios de cada año se marcan en el almanaque los 14 días festivos que tendrá el país. De estos 14 días festivos, ocho son nacionales, cuatro los eligen las comunidades autónomas y los dos restantes los establecen los ayuntamientos.

Además, el 15 de agosto está marcado en el calendario laboral español como un día de carácter retribuido y no recuperable. ¿Qué significa esto? Que el descanso está asegurado, pues es una fecha que no se puede modificar, no puede ser una jornada laboral.

¿Qué se celebra?

Cada 15 de agosto se celebra la Asunción de la Virgen María, es decir, la creencia de que el alma y el cuerpo de la Virgen María fue al Cielo cuando terminaron sus días en la Tierra. Pese a que los orígenes cristianos de esta festividad se han diluido con el paso de los años, es cierto que muchos municipios españoles conmemoran este día con la organización de procesiones religiosas.