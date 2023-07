La Esperanza propaga la ‘Mini manía’ por todo Tenerife

El sueño de juventud de Francisco Rodríguez era tener un Mini. No lo consiguió. Pero la vida lo trató bien: formó su propia familia, es dueño de la Orquesta Gomera –donde también toca– y aunque en sus años mozos no le alcanzó para tener el pequeño y emblemático coche inglés, sí disfrutó de un no menos icónico Seat 127. «Como no pude tener el Mini, me compré un 127, que luego mi mujer me hizo vender por 75.000 pesetas... De esto hace ahora cuarenta y pico años, y desde entonces me quedó el remordimiento por haberlo vendido», recordaba ayer Francisco Rodríguez, gomero como la orquesta que timonea, en la X edición de la Exposición de Minis de La Esperanza, que reunió en la plaza del Ayuntamiento de El Rosario a casi un centenar de los más clásicos modelos de Mini que ruedan por las Islas.

Deportivos, formales, algunos con el volante a la derecha –el primer modelo nace en Oxford en 1969, así que de Inglaterra llegaron en su día al Archipiélago algunos de los coches que ayer se lucieron en La Esperanza–, más o menos retocados o tan originales como cuando salieron de la factoría varias décadas atrás... Y entre todos ellos, un modelo verde oliva, con la pintura recién pulida, que desde hace un año le hace más llevadero a Francisco Rodríguez ese remordimiento por haber vendido su Seat 127. Y es que, a veces, los sueños se cumplen, incluso los sueños de juventud. Francisco dio con el Mini que siempre había querido en un garaje de La Orotava. Un garaje particular en el que llevaba dormido doce años sin ni siquiera pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). Daba igual. Ni se lo pensó. Llegó a un acuerdo con su anterior dueño y se lo compró. Casi medio siglo después, este gomero tenía al fin el coche de su vida, ese que se queda en la retina para siempre cuando se lo ve por primera vez con los ojos de un niño o de un adolescente. Claro que había que ponerlo a punto, y lo suyo ha costado. Cientos de visitantes Por la plaza del Ayuntamiento de El Rosario pasaron centenares de personas de distintos puntos de la Isla, sobre todo del norte y del área metropolitana. Ramón, vecino de La Matanza, le explicaba a su hijo Borja, de nueve años, los detalles del motor de un inmaculado Mini GT rojo de hasta 1.275 centímetros cúbicos. «Esto tiene que volar», comentaba. No en vano, los modelos clásicos no llegaban ni a 700 kilos de peso, con lo que las versiones más deportivas, como el GT, eran y son auténticas balas. La combinación era explosiva: un coche ultraligero equipado con un motor de casi 1.300 centímetros cúbicos, el mismo que, por cierto, montaba el Austin Morris. El de Francisco Rodríguez es el más clásico 850, ese que a todos se les viene a la cabeza cuando alguien habla del Mini. Lo de 850 era, claro, por su cilindrada, pequeñita pero más que suficiente para un coche igual de pequeñito. Aunque parezca mentira, Francisco se llevó su Mini de La Orotava a La Gomera por su propio pie, o más bien por su propia rueda. Pese a esa docena larga de años en la que permaneció parado, el coche no necesitó grandes cosas para echar a andar. «Después de doce años, fue limpiarlo y arrancó sin mayores problemas», decía mientras posaba para una foto junto a uno de los muchos curiosos que admiraban su vehículo. Eso sí, luego tocó meterle mano a fondo para que hoy luzca resplandeciente y para que su motor pueda rugir como lo hacía allá por la década de los setenta del siglo pasado. «Le cambié los seis bombines de freno, la bomba de freno, el bombín de embrague... Bueno, le cambié todo. Todo». Y todo, por supuesto, original. 36 Francisco recuerda que tuvo que «despiezar» su Mini de arriba abajo: «Se echó todo al suelo, se cambió el fondo del maletero, y el fondo de debajo quedó impecable». El resultado es inmejorable, y de ello dieron ayer fe quienes se pararon para echarle un vistazo. No extraña que Francisco señalara orgulloso la pegatina de la ITV favorable en la esquina superior izquierda del parabrisas. Fiestas En su décima edición, la Exposición de Minis Clásicos, que forma parte del programa de las fiestas de El Rosario en honor de la Virgen de Nuestra Señora de La Esperanza, se ha convertido ya en una cita marcada en rojo en el calendario de los amantes del motor. La de ayer fue, con diferencia, una de las ediciones con mayor afluencia de visitantes, lo que ayudó a los bares y restaurantes próximos a tener un domingo mejor de lo habitual. La exposición la organizan el Ayuntamiento de El Rosario, cuyo alcalde, Escolástico Gil, se dio un paseo entre los Minis junto a varios miembros del equipo de gobierno municipal, y el colectivo Minimanía. El Grupo de Amigos Minimanía Tenerife, que así se llama, es una de las organizaciones del mundo del motor más activas de la Isla, e incluso cuenta con marca y logo propios y registrados. No obstante, en el encuentro de ayer no solo hubo Minis de Tenerife, sino también procedentes de Gran Canaria o, como en el caso de Francisco Rodríguez y su flamante 850, de La Gomera. La exposición ya es, de hecho, una de las mayores concentraciones de Minis de todo el Archipiélago, y nada tiene que envidiar a las que se celebran en otros lugares de España. Algunos de los Minis que se mostraron en la plaza del Ayuntamiento de El Rosario tienen casi cincuenta años de antigüedad, y en su época costaron entre 90.000 y 125.000 pesetas. Para hacerse una idea de su precio actual basta con apuntar que Francisco pagó 3.000 euros por su vehículo, si bien el valor que tienen estos coches para sus propietarios no se mide en euros. En cualquier caso, entre los modelos más valorados en términos estrictamente monetarios había varios deportivos preparados para rallies, que fueron los favoritos de los más pequeños. Pero el Mini no es un coche, o al menos no es solo un coche. Una encuesta de alcance mundial colocó a este pequeño vehículo de la British Leyland Motor Corporation –el grupo automovilístico nacido en 1968, ya extinto, que un año después revolucionó el mundo del motor con el lanzamiento del Mini– como el segundo automóvil más influyente del siglo XX, solo por detrás del también archiconocido Ford T. En la actualidad, y desde el año 2000, Mini es propiedad del gigante alemán BMW, y aunque nació como tal en 1969, el apellido Mini ya figuraba en modelos Austin y Morris desde diez años antes. Sin ir más lejos, ayer en El Rosario pudieron verse varios Austin Mini en la plaza del Ayuntamiento, auténticas reliquias. Ya con los ingenieros de BMW a los mandos, el Mini sigue gozando de buena salud. El modelo actual más representativo, creado por el diseñador estadounidense Frank Stephenson a partir del modelo original, se produce desde el año 2000, cuando el grupo alemán se hizo con la marca. Y diez años más tarde, en 2010, salió al mercado el Mini Countryman, que tiene reminiscencias de sus ancestros pero que abandona el pequeñísimo formato de aquellos. Tanto que tiene carrocería de cinco puertas, algo impensable para los primeros modelos.