Samantha Fox y Aquaria, estrellas internacionales en el Culture Pride

El arte drag se apoderó del teatro Guimerá en una tarde de confidencias, experiencias y celebración. En esta edición se ha contado con voces que llevan el arte travesti más allá de lo estético, como una forma poderosa de reflexión y activismo.

Una de las mesas, presentada por Álvaro Luis, contó con los testimonios de Dita Dubois, The Macarena, la ganadora de la 10ª temporada de Rupaul’s Drag Race, Aquaria y la cantante Samantha Fox, que a pesar del retraso en su salida, con su muñeca personalizada se ganó la simpatía de los asistentes.

El drag puede ser una salvación, como le ocurrió a The Macarena en sus comienzos en el Reino Unido, a la hora de traer felicidad a su vida. Aquaria mostró su agradecimiento por encontrar en el drag una oportunidad para expresar su pasión por el teatro y el maquillaje. Samantha aportó el toque romántico, compartiendo sus recuerdos de amor y la importancia que da a este sentimiento en su vida. Dita agradeció la inspiración de su actual amiga, Anastasia Letal, cuando comenzó hace 14 años.

No faltó una mención a los resultados electorales recientes y se permitió la comparativa a nivel internacional. «Hacer drag es político y tu mera existencia es activismo», señaló The Macarena, mientras Aquaria trajo a colación la situación actual en Florida, donde se está padeciendo una persecución activa contra las personas trans.

Dita se hace con el aplauso del público, tras su hipotética propuesta de ley para que las personas que discriminan y acosan a personas LGTBI experimenten el mismo miedo que ellas. A continuación, una tradicional Samantha Fox pide respeto y evitar pasar a algo más físico en una cita, hasta que no haya una invitación a cenar.

Todas las ponentes coincidieron en destacar la importancia de mantener su esencia y no perder el equilibrio entre lo personal y lo profesional. «Asegúrate que la gente está contigo por ti y no por tu popularidad; es importante irse a la cama en paz con una misma», destacó The Macarena.