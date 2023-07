Santa Cruz, referente mundial de los avances y derechos del colectivo LGTBIQ+

La capital tinerfeña es el referente mundial esta semana de la sexta edición –la tercera que se celebra en Santa Cruz, las anteriores fueron en Arona– del Festival Culture & Business Pride, una convocatoria que aúna conferencias y espectáculos para abundar en los avances y derechos en material social, cultural y de negocios del colectivo LGTBIQ+, según explicó Txema Martín, uno de los moderadores de las charlas y también miembro de la organización.

El acto inaugural se celebró el mediodía del pasado domingo en el Museo de Bellas Artes, donde se anunció el programa de actividades que se desarrollará hasta el domingo 30 de julio y donde se brindó la posibilidad a los asistentes de disfrutar de conocer a la artista Aquaria. Esta nueva edición del festival Festival Culture & Business Pride tendrá tres sedes: el propio Museo de Bellas Artes de la capital, el Espacio Cultural CajaCanarias y el teatro Guimerá.

En la programación destacaban las charlas, que comenzaron en la tarde de ayer y que se sucederán en los próximos días, con la participación tan relevante como el vicepresidente del Parlamento Europeo, Marc Angel, que participará en una mesa de trabajo que moderará el periodista portuense Juan Cruz, adjunto a la presidencia del Grupo Prensa Ibérica, en la que estarán también Juan Carlos Baena, de la Organización Mundial del Turismo; Ízaro Assa de Amibilia, de BBVA, y Lope Afonso, vicepresidente del Cabildo de Tenerife.

Junto a las conferencias, destaca el día drag que combinará charlas con espectáculos este miércoles 26 de julio en el teatro Guimerá o la gala de entrega de los premios Alan Turing que se desarrollará el jueves 27, también en el Guimerá, y de entrada libre hasta completar el aforo.

Sin tetas, ¿no hay paraíso?.

Las charlas comenzaron la tarde de este lunes, en el Espacio Cultural CajaCanarias, una serie de encuentros divulgativos sobre asuntos controvertidos en aras de la construcción de una línea de reflexión. Para abrir boca, Orgullo y perjuicio, donde la la literatura centró la conferencia de la mano de las jóvenes Sara Torres o Andrea González Rossi.

Del soporte convencional a las redes sociales en la segunda de las mesas de trabajo, Creando contenido, con Esty Quesada, la frescura y humor del tiktoker malagueño Sensillocons –Edgard Caro, con más de diez millones de seguidores– a la estratega digital de Georgia Elliott, conocida como Gominuke, que permitió conocer los nuevos lenguajes. La tercera de las citas de este lunes, bajo el lema Sin tetas, ¿no hay paraíso?, fue una la mesa de debate con la artista y activista madrileña Rocío Sáiz, de relevancia por su actuación en las fiestas del Orgullo de Murcia, que participó con la creadora de contenido Carolina Iglesias, que reflexionaron sobre el empoderamiento, los ideales de belleza, la libertad de expresión. La artista Samantha Fox tuvo que cancelar su asistencia al encontrarse indispuesta.

Agenda para hoy

Falso espejo’

Txema Martín modera este martes, desde las 16:00 a las 17:00 horas una mesa de trabajo en la que participarán Nacho Roura y Paula Alcaide en el Museo de Bellas Artes. A partir de las seis de la tarde, en el mismo enclave, Pablo G. Ruiz Trivu, Eduardo López Collazo, director científico de Idipaz, y Javier Cid, director de suplementos de El Mundo, analizarán el Workpride.

Este martes, desde las 19:30 horas en el teatro Guimerá, participan en la mesa de trabajo Jedet y Eduardo Casanova, con la participación también de Txema Martín en calidad de moderador, que desarrollarán la temática Pink no es un color, para dar paso a Comedy Culture Club, con Sensillocons La Procesión va por Dentro, David García y Joel Hernández. Desde las 23:00 horas, concierto, en el Guimerá, a cargo de Jedet.

Miércoles drag en el Guimerá

Mañana miércoles, cita con el universo drag. La jornada arranca a las 16:00 horas, en el Museo de Bellas Artes, con un análisis a cargo de Carlos Urroz, Cachito Vallés y Pablo Sycet, que dará paso a dos mesas de trabajo. La primera, a las 17:30 horas, en el teatro Guimerá, con Estrella Stravaganza, Drag Hocklin, La Prohibida y Exhuberancia Carey, con Álvaro Ruiz como moderador para someter a examen Visibilidad 4.1. A las 19:30 horas, Aquaria, Dita Dubois y The Macarena abordan Drag me to living, también en el Guimerá y con Álvaro Ruiz como moderador. El miércoles drag no se quedará en teoría y filosofía, sino que contará con una gala Queens Superparty, en el mismo teatro, que protagonizarán ocho exponentes del género: Aquaria, Dita Dubois, The Macarena, Estrella Xtravaganza, Drag Hocklin, La Prohibida, Exhuberancia Carey y Anastasia Letal. A partir del jueves, Canarias por los derechos LGTBIQ+, con Libertrans, Chrysalis, Caminar Intersex, Diversas, Canary Pride, que dará paso a la gala de los premios Alan Turing, en el Guimerá, agenda que se ampliará conforme se aproximen los actos, hasta su clausura del domingo.