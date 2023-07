Los inspectores dudan de la fiabilidad de los análisis del agua en las playas isleñas

La Asociación de Inspectores de Salud Pública de Canarias denuncia que las playas más importantes de Tenerife «no son sometidas a vigilancia sanitaria», algo que desmiente la Consejería de Sanidad del Ejecutivo regional, pues considera que «nunca se han suspendido los análisis y todo es correcto en este sentido». Los inspectores subrayan «debido a la falta de medios materiales y humanos», los espacios del litoral con mayor número de bañistas y usuarios –como Las Teresitas, Las Gaviotas, El Bollullo, Las Vistas, El Duque, Torviscas, Las Américas o Las Galletas– «no son muestreados ni sometidos a la correspondiente inspección del estado de la arena ni del agua por parte de los Técnicos Farmacéuticos que somos los legalmente facultados para ello».

Estas playas, según las fuentes, «no son visitadas por los inspectores desde hace años –un intervalo de entre cinco y siete, apuntan–» y. añaden que «son testadas por personal externo no cualificado, con lo cual no queda garantizada ni la seguridad ni la salubridad para los usuarios y bañistas».

El colectivo explica que, tal y como establece el Programa de Vigilancia Sanitaria de Zonas de Baño de la Comunidad Autónoma de Canarias, «corresponde a los Técnicos Farmacéuticos de Salud Pública la inspección visual, la toma de muestras de agua de baño y la valoración sanitaria de las actuaciones, sin perjuicio de otras que pudieran ser necesarias».

La legislación, señala la entidad, deja claro que «nos corresponde a nosotros hacer los análisis, incluida la inspección visual de la arena de todas las playas de Canarias». Añaden que «hace años que esto no es así en la principales de Tenerife». La falta de medios materiales, «algo recurrente», según denuncian, «lo impide».

Ante esta situación, detallan, «lo que hacen los ayuntamientos es elaborar ellos mismos los análisis con personas que no están ni cualificadas ni capacitadas para hacerlo». Posteriormente, los técnicos reciben en los laboratorios las muestras y hacen el análisis para levantar el preceptivo acta de análisis de resultados. «Normalmente, valoran, son hechas ad hoc; es decir, se toman en el momento que interese, cuando no haya gente, por ejemplo a las siete de la mañana, con la arena más limpia o en un día determinado elegido». Por lo tanto, concluyen, «la muestra da siempre favorable, pero sin ninguna garantía de que eso sea así de verdad».

La falta de personal y medios, señalan, «es un problema casi estructural con la administración». Consideran que los 44 técnicos en Tenerife, 19 de ellos específicos para playas son «insuficientes».

Los inspectores así lo pusieron en conocimiento del Servicio Canario de la Salud (SCS) del que dependen. Incluso, el 16 de marzo de 2022 firmaron un documento de compromiso con el que fuera su director, Conrado Domínguez, para «dotarnos de medios», pero «hoy seguimos a la espera». Recuerdan que «lo hacíamos con nuestro vehículo particular hasta que resultó inasumible y lo pusimos en conocimiento del Juzgado». Los inspectores dudan sobre algunas banderas azules concedidas en la costa sur tinerfeña porque «las muestras en las que se basan no son rigurosas ni fiables, al no estar sometidas a la toma oficial exigida como criterio básico».

La Consejería de Sanidad explica que «se analiza con normalidad la calidad del agua de las playas de Canarias, incluida Tenerife». La Dirección del Área de Salud de la Isla ahonda en que «no se han suspendido las labores de inspección de esa calidad del agua y la campaña de recogida de muestras continúa llevándose a cabo». Añaden, además, que «los ayuntamientos, como gestores de las playas, pueden realizar también los análisis tanto del agua como de la arena».